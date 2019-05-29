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Целевую программу обновления УЗИ-оборудования планируют разработать в Брестской области

30.05.2019 10:46 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области к 2020 году планируют разработать целевую программу по обновлению УЗИ-оборудования. Об этом сообщил сегодня на заседании облисполкома начальник главного управления по здравоохранению Виктор Михаловский, передает корреспондент БЕЛТА.


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Целевую программу обновления УЗИ-оборудования планируют разработать в Брестской области

На проблему своевременности ультразвукового обследования обратил внимание помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич. О ней он узнал непосредственно от жителей региона во время личных приемов, при посещении центральных районных больниц. "Одной из задач государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы является повышение качества и доступности услуг системы здравоохранения населению независимо от места проживания. Услуга УЗИ-обследования является очень востребованной. Между тем очередность на нее в районах серьезная: доходит до полутора-двух, а порой и трех месяцев", - отметил Анатолий Маркевич.

По словам начальника главного управления по здравоохранению облисполкома, проблему в области знают и стараются ее последовательно решать. Так, в прошлом году в медицинские учреждения региона было закуплено 12 аппаратов УЗИ, на этот год планируется приобрести 20 аппаратов. Новое оборудование полностью загружено, работает с 8 до 20 часов, а также в субботу и воскресенье. "Чтобы заменить устаревшее оборудование, нам необходимо 58 аппаратов УЗИ. Для того чтобы сделать услугу доступной, на каждую ЦРБ должно быть примерно два-три аппарата. Это большая сумма, одномоментно решить вопрос невозможно. Мы планируем на следующий год сделать целевую программу по замене именно ультразвукового оборудования", - сказал руководитель облздрава.

Тему организации медицинской помощи, ее доступности и качества развил министр здравоохранения Валерий Малашко. "Необходимо подготовить концепцию следующей программы "Здоровье народа и демографическая безопасность" на 2021-2025 годы. Мы уже сегодня вместе должны продумывать мероприятия и четко разделить обязательства местных и централизованных бюджетов. Тем более что настала пора системного переоснащения учреждений здравоохранения. Мы понимаем, что внедрение врача общей практики без оснащения рабочих мест оборудованием превращается в фикцию, и за счет централизованной закупки осуществляем поставки под заявленную потребность по всей стране", - подчеркнул министр.

 
 
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  В Брестской области к 2020 году планируют разработать целевую программу по обновлению УЗИ-оборудования. Об этом сообщил сегодня на заседании облисполкома...
 
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