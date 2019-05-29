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«Не сутулься!» Как поставить ребенку осанку без единого замечания?

30.05.2019 12:09 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Не сутулься!» Как поставить ребенку осанку без единого замечания?
АиФ

Почему ребенок сутулится?

Если коротко: потому что это удобно. Опустить плечи и голову намного проще, чем сидеть прямо и гордо, будто под пятой точкой Железный трон. Если отвечать развернуто, современные школьники вынуждены много времени посвящать учебе, и отдыхают они не во дворе с друзьями, а с френдами в чате. От долгого сидения спина устает даже больше, чем от ходьбы.

Как предупредить проблемы с осанкой?

Как ортопедическое кресло влияет на осанку?

Ортопедическим может считаться только то кресло, которое обеспечивает правильную позу и предупреждает проблемы со спиной. Поэтому компания KULIK SYSTEM разработала 5-зональную систему поддержки позвоночника: форма спинки и сидения такая, что сутулиться неудобно.

Вы не ослышались. Не придется делать ребенку замечания, призывая его сесть прямо. Все это произойдет само собой. Компьютерные кресла убирают причину сутулости. Подголовник поддерживает шею, снимая мышечное напряжение, а анатомическая форма спинки разгружает грудной и поясничный отделы позвоночника.

Выбирайте модель, ориентируясь на возраст ребенка:

  • KIDS — для малышей;
  • TRIO — для ребят 6–12 лет;
  • FLY — для подростков.

Ребенку наверняка понравится идея самостоятельно выбрать дизайн и материал обивки. По вашему заказу ее сделают однотонной или двухцветной и обтянут кресло кожей, экокожей, антарой или азуром.

Посмотреть и протестировать кресла KULIK SYSTEM можно в магазинах Минска, Гомеля, Бобруйска и Большого Стиклево. Гарантия на всю продукцию — до 36 месяцев.


* на правах рекламы. ООО ТД "Кулик Систем". ИНН: 9718050981

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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