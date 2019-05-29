Деликатная проблема. Всем ли после 40 лет необходима колоноскопия?

Источник материала: Аргументы и факты

Почему после сорока лет врачи настоятельно рекомендуют проходить колоноскопию? Какие симптомы указывают на проблемы с кишечником и какие методы диагностики желудочно-кишечного тракта сегодня существуют?

Эти и многие другие вопросы «АиФ» адресовал врачу-эндоскописту, заведующей эндоскопическим отделением «ЛОДЭ» Наталье НАГОРСКОЙ.

Какие жалобы?

- Как правило, основная группа пациентов, которые сегодня попадают на колоноскопию, - это люди, имеющие различные жалобы на работу кишечника. Обычно таких пациентов на обследование направляют врачи для выяснения или подтверждения диагноза. Часто колоноскопию проходят перед операцией, например, когда предстоит гинекологическое вмешательство, требующее в обязательном порядке прохождения этого обследования.

Жалобы у пациентов могут быть разные, но они не всегда специфические, то есть не обязательно указывают на проблемы именно с кишечником. В любом случае, если у человека слабость; недомогание; потеря аппетита; проявления диспепсии (нарушение нормальной деятельности желудка, затрудненное и болезненное пищеварение); неустойчивый стул, запоры, поносы; примеси в кале (слизь, кровь), а в особенности активное кровотечение, - все вышеперечисленное служит показанием для проведения колоноскопии.

- Если выяснится, что эти жалобы указывают на проблемы с кишечником, речь будет идти уже о запущенном заболевании?

- О прогрессирующем. А это значит, что колоноскопию такому пациенту надо было сделать лет десять назад, еще до того, как у него возникли жалобы. Когда заболевание было на начальной стадии и проще поддавалось лечению. Поэтому мы сегодня говорим о важности прохождения колоноскопии с профилактической целью всеми людьми в возрасте старше сорока лет, даже теми, кто считает себя здоровым и не имеет жалоб. Колоректальный рак коварен тем, что долгие годы протекает бессимптомно. В 70% случаев он может развиваться в сигмовидной (чаще у женщин) и прямой кишке (чаще у мужчин). Поскольку по степени распространенности у мужчин он на третьем месте после рака предстательной железы и легких, а у женщин - на втором после рака молочной железы, то очень важно провести колоноскопию до появления симптомов. Например, чем раньше удастся выявить и удалить небольшие доброкачественные полипы, тем лучше, потому что лет через десять они могут переродиться в злокачественную опухоль.

- Видимо, люди наслышаны об опыте друзей, родных, для которых процедура колоноскопии была болезненной. И надо понимать, что эта тема считается «стыдной», «неудобной» в обществе.

- Ничего стыдного не может быть, если речь идет о здоровье. Что касается болезненности процедуры, то, возможно, такие ситуации были лет десять назад, о них рассказывали в красках, поэтому сильны стереотипы. Но медицинская диагностика шагнула далеко вперед, и это исследование врачи научились выполнять, минимизировав болезненные ощущения. Более того, колоноскопию можно проводить с обезболиванием - с применением внутривенной анестезии, когда пациент на время обследования засыпает. Если необходимо, с применением внутривенной анестезии могут провести две процедуры одновременно - и колоноскопию, и гастроскопию.

Раньше и сама подготовка к колоноскопии была сложной и болезненной: для этого использовались клизмы. Сегодня доступны различные препараты для подготовки кишечника к обследованию.

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Новые возможности

- Говорят, в зарубежной медицине доступен и более инновационный метод обследования желудочно-кишечного тракта - капсульная видеоэндоскопия.

- В медицинском центре «ЛОДЭ» с начала 2019 года тоже есть такая возможность. Пациент проглатывает миниатюрную видеокамеру, помещенную в капсулу, которая делает в общей сложности около 10 тыс. снимков. Они передаются на записывающее устройство в специальном жилете, который носит пациент. Когда запись закончена, информация переносится на компьютер, и врач изучает сделанные фотографии.

- Как в целом происходит этот вид обследования?

- Подготовка к нему даже более серьезная и тщательная (при помощи специальных препаратов, очищающих кишечник, и голодания), чем к колоноскопии, потому что, если останется содержимое в желудке или кишечнике, его невозможно будет убрать, а это помешает визуализации.

Итак, когда пациент проглотил капсулу, в течение часа он находится под наблюдением (у кого-то это занимает больше времени, у кого-то - меньше). Врач при помощи специального магнита, которым управляется капсула, изучает желудок. При этом он может посадить, положить пациента, тот, в свою очередь, имеет возможность наблюдать за происходящим на мониторе компьютера. После этого врач отпускает пациента, и он может вернуться к своей привычной жизни. Когда капсула выходит из желудка, она делает снимки 12-перстной кишки, потом - тонкого кишечника. Это основной плюс этого обследования, потому что при гастроскопии можно увидеть желудок, при колоноскопии - толстую кишку, а тонкая остается необследованной.

Пациент при этом не стеснен в действиях: может работать, отдыхать, заниматься приготовлением еды или уборкой. Принимать пищу можно через 8 часов. По истечении 10 часов он может снять жилет с записывающим устройством, а, например, утром прийти на прием к врачу. Сама капсула - однократного применения и выходит естественным путем, при этом человек может не заметить, когда это произошло.

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Когда важно повторить

- То есть основное преимущество обследования при помощи капсулы-видеокамеры - возможность увидеть то, что происходит в тонком кишечнике?

- Повторю, что для обследования желудка пациентов направляют на гастроскопию, толстой кишки - на колоноскопию, а исследование тонкой кишки очень сложное, объемное, его проводят определенной категории пациентов только в стационаре с использованием наркоза. Но это также возможно благодаря капсульной эндоскопии - неинвазивному безболезненному методу, при котором пациент бодрствует и занимается своими делами. Единственное - таким способом невозможно взять биопсию.

К исследованию тонкого кишечника есть ряд показаний, например, стойкие болевые ощущения в животе, при которых с помощью гастроскопии и колоноскопии ничего не было выявлено. Могу привести пример одного пациента, который долгое время жаловался врачам на неустойчивый стул, запоры. В желудке и толстом кишечнике проблем обнаружено не было, поэтому его направили на обследование тонкого кишечника, где и была выявлена достаточно серьезная патология.

- Если человек внял вашим советам и, когда ему исполнилось сорок лет, сделал колоноскопию, но у него все оказалось в порядке, через какое время ему нужно вернуться к этому вопросу?

- Есть разные рекомендации в зависимости от общего состояния пациента и сопутствующих заболеваний. Но, например, если человек совершенно здоров, то японские специалисты советуют повторно сделать колоноскопию через 5-7 лет.

Если в процессе обследования найдены мелкие полипы, врач может их удалить. В некоторых случаях, когда обнаруживаются новообразования более крупного размера, берется биопсия, после чего пациента направляют в стационар, где ему смогут провести хирургическую операцию по удалению полипов. Иногда проводят сложные вмешательства, когда, например, из-за полипоза делают резекцию целого отдела кишки. Но все очень индивидуально.

- Когда нужно приходить на повторный прием человеку, у которого обнаружили и удалили полипы?

- Кратность посещения доктора определяет лечащий врач. Как правило, рекомендуется проверяться раз в полгода. Если полипы когда-то обнаруживались, значит, у человека есть к этому предрасположенность, какие-то механизмы в организме запущены, и все может повториться.