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Случаи кори в Гродно: 11 подтверждены лабораторно (будет дополнено)
30.05.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Тяжелых случаев заболевания корью в областном центре нет, никто из заболевших в реанимацию не помещен.
В этом авторитетно заверила главный государственный врач Гродно и Гродненского района Янина Шерендо. Из зарегистрированных в мае 34 случаев подозрения на корь подтверждены лабораторно 11. Среди этих людей есть и студенты двух гродненских вузов, но болеют не только они.
При первых подозрениях на заболевание люди госпитализируются в областную инфекционную больницу. Это делается для того, чтобы вовремя начать лечение, если такое требуется, и не допустить
Особое значение при этом приобретает иммунизация против кори. Это особенно актуально для людей в возрасте от 18 до 55 лет. Вакцинация рекомендуется в первую очередь лицам, планирующим выезд за пределы республики. В Украине, к примеру, за первый квартал года заболели корью порядка 34 тысяч человек.
Во всех поликлиниках областного центра и районов есть возможность получить бесплатную прививку против кори людям старше 18 лет, не имеющим сведений о двукратной вакцинации, которая положена, чтобы защита была надежной.
Проректор ГрГМУ Виталий Шишко отметил, что медики, как никто другой, знают о способности кори передаваться воздушно-капельным путем и важности иммунизации против нее. В вузе приняты все меры, чтобы число заболевших студентов не увеличилось. 10 человек с признаками заболевания госпитализированы в областную инфекционную больницу, диагноз кори подтвержден у двух. Один из них уже выписан и приступил к занятиям. Все контактные лица взяты под наблюдение как сотрудниками университетского здравпункта, так и территориальной поликлиники. В вузе ограничено проведение массовых мероприятий. Прививку против кори можно сделать в поликлинике либо в здравпункте. Ограничений по допуску в общежития нет.
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Тяжелых случаев заболевания корью в областном центре нет, никто из заболевших в реанимацию не помещен. В этом авторитетно заверила главный государственный...
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