Случаи кори в Гродно: 11 подтверждены лабораторно (будет дополнено)

Источник материала: Вороновская газета

Тяжелых случаев заболевания корью в областном центре нет, никто из заболевших в реанимацию не помещен.

распространения инфекции . Санслужбой проводятся положенные в таких случаях санитарно-противоэпидемические мероприятия. Взяты под наблюдение медиками те люди, которые были в контакте с заболевшими и теми, у кого заподозрена корь. При первых подозрениях на заболевание люди госпитализируются в областную инфекционную больницу. Это делается для того, чтобы вовремя начать лечение, если такое требуется, и не допустить. Санслужбой проводятся положенные в таких случаях санитарно-противоэпидемические мероприятия. Взяты под наблюдение медиками те люди, которые были в контакте с заболевшими и теми, у кого заподозрена корь.

Особое значение при этом приобретает иммунизация против кори. Это особенно актуально для людей в возрасте от 18 до 55 лет. Вакцинация рекомендуется в первую очередь лицам, планирующим выезд за пределы республики. В Украине, к примеру, за первый квартал года заболели корью порядка 34 тысяч человек.

Во всех поликлиниках областного центра и районов есть возможность получить бесплатную прививку против кори людям старше 18 лет, не имеющим сведений о двукратной вакцинации, которая положена, чтобы защита была надежной.

Проректор ГрГМУ Виталий Шишко отметил, что медики, как никто другой, знают о способности кори передаваться воздушно-капельным путем и важности иммунизации против нее. В вузе приняты все меры, чтобы число заболевших студентов не увеличилось. 10 человек с признаками заболевания госпитализированы в областную инфекционную больницу, диагноз кори подтвержден у двух. Один из них уже выписан и приступил к занятиям. Все контактные лица взяты под наблюдение как сотрудниками университетского здравпункта, так и территориальной поликлиники. В вузе ограничено проведение массовых мероприятий. Прививку против кори можно сделать в поликлинике либо в здравпункте. Ограничений по допуску в общежития нет.