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Случаи кори в Гродно: 11 подтверждены лабораторно (будет дополнено)

30.05.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Случаи кори в Гродно: 11 подтверждены лабораторно (будет дополнено)

Тяжелых случаев  заболевания корью в областном центре нет, никто из заболевших в реанимацию не помещен.

В этом авторитетно заверила  главный государственный врач  Гродно и Гродненского района Янина Шерендо.  Из зарегистрированных в мае   34 случаев подозрения на корь подтверждены лабораторно 11.  Среди  этих людей есть и студенты двух гродненских  вузов, но болеют не только они.
При первых подозрениях на  заболевание  люди  госпитализируются в областную  инфекционную больницу. Это делается для того, чтобы вовремя начать лечение, если такое требуется, и не допустить  распространения инфекции.  Санслужбой   проводятся положенные в таких случаях  санитарно-противоэпидемические мероприятия.  Взяты под наблюдение медиками те люди, которые были в контакте с заболевшими и теми, у кого  заподозрена корь.
 
Особое  значение  при этом приобретает иммунизация против кори. Это особенно актуально для  людей в возрасте от 18 до 55 лет. Вакцинация рекомендуется в первую очередь лицам, планирующим выезд за пределы республики.  В Украине, к примеру, за первый квартал года заболели корью порядка 34 тысяч человек.  
 
Во всех поликлиниках областного центра  и районов есть возможность получить бесплатную прививку против кори  людям старше 18 лет, не имеющим  сведений о двукратной вакцинации, которая положена, чтобы защита была надежной.  
 

Проректор ГрГМУ Виталий Шишко отметил, что медики, как никто другой, знают  о  способности кори  передаваться  воздушно-капельным путем и  важности иммунизации против нее.  В вузе приняты все меры, чтобы  число заболевших студентов не увеличилось. 10 человек с  признаками заболевания госпитализированы в областную инфекционную больницу,  диагноз кори подтвержден у двух. Один из них уже выписан  и приступил к занятиям.  Все контактные лица  взяты под наблюдение как сотрудниками  университетского здравпункта, так и  территориальной поликлиники.   В вузе ограничено проведение массовых мероприятий.  Прививку против кори можно сделать в поликлинике либо в здравпункте.   Ограничений  по допуску в общежития нет. 

 
Теги: Гродно
 
 
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Тяжелых случаев  заболевания корью в областном центре нет, никто из заболевших в реанимацию не помещен. В этом авторитетно заверила  главный государственный...
 
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