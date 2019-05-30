Не трать время зря. Как понять, что вы выбрали бесперспективного мужчину

Источник материала: Аргументы и факты

«Это просто не мой человек», — каждая женщина не раз говорит эту фразу в течение жизни, ставя точку в очередной любовной истории, где хэппи-энда не могло быть по определению. Психолог Мария Меркулова рассказывает о том, как вычислить бесперспективного кандидата для отношений, чтобы не тратить на него свое драгоценное время.

1. Начну с простого: самый бесперспективный мужчина, которого только можно представить, это мужчина со статусом «несвободен». Он либо на самом деле женат, либо психологически «женат» на своей маме, дочери от первого брака, на ком угодно. Некоторые женщины годами ждут, когда же их возлюбленный разведется, или оставит свою драгоценную мамулю. Но этого, скорее всего, не произойдет!

2. Перспективный мужчина должен подходить вам в сексе. Я имею в виду не только физическую совместимость, хотя она, безусловно, важна. Речь идет о том, как вы оба относитесь к близости. Лично я бы насторожилась, если на первом свидании мужчина начал делать намеки на интим, игнорируя при этом неготовность женщины к подобному контакту. Скорей всего, у такого человека на первом плане стоит удовлетворение своих сексуальных потребностей. Безусловно, он может захотеть продолжать с вами отношения уже после того, как получит желаемое, но тут много «если»... Мужчина, который настроен найти себе партнера по жизни, будет узнавать вас со всех сторон, а не интересоваться после пяти минут знакомства, какую позу в сексе вы предпочитаете.

3. Плохой звоночек, если у вас нет эмоционального контакта с человеком. Вы не чувствуете поддержки от него, когда рассказываете о трудных ситуациях в своей жизни. Отношения, по сути, нужны для того, чтобы получать от партнера эмоциональную отдачу. Если ее нет, ищите другого человека.

4. Вы хотите детей, а мужчина прямо говорит, что вырастил своих и больше не хочет становиться папой. Например, у него уже есть трое сыновей, ему самому под 50 и менять подгузники очередному чаду в его планы точно не входит. Это не означает, что перед вами плохой человек, просто он уже прошел этап «родительства», а вы еще нет.

Еще я бы внимательно присмотрелась к мужчинам, которые не общаются с детьми от первого брака и находят для этого массу причин: дети живут далеко, их мать не разрешает им видеться с отцом, у них появился другой папа и т.д. Причин может быть много, но вывод один — у этого человека нет потребности в родительстве. И вряд ли она появится просто потому, что вы такая замечательная и прекрасная появились в его жизни и хотите срочно родить малыша.

5. Вы на дух не переносите друзей, родителей, детей (от прошлого брака) своего избранника. Конечно, когда речь идет о паре человек из окружения мужчины, с этим еще можно мириться, но если это каждый второй или вообще каждый, проще найти себе нового бойфренда. Принимать мужчину нужно со всеми его багажами, переделывать человека бессмысленно, и если вы вдруг решите начать войну с социальным окружением партнера, знайте, что заранее проиграете эту битву.

6. Внимательно посмотрите на семью своего потенциального избранника, так вы быстрее сможете понять, что за человек перед вами. Сложности могут возникнуть с мужчинами, мамы которых часто меняли партнеров или если у мальчика были не очень хорошие отношения с отчимом. Также плохой знак, если мать всегда была одна и постоянно транслировала ребенку: «Сынок, я живу только для тебя, ты вся моя жизнь». Велика вероятность того, что такая женщина вырастит человека, неспособного брать на себя ответственность за другого, неготового к постоянным отношениям, ведь у него нет ценности семьи. В любой сложной ситуации ему будет проще расстаться с избранницей, чем попытаться наладить контакт.

Идеальный вариант, когда у потенциального бойфренда полная семья, либо если место папы все же кто-то занимал — дядя, дедушка, тот же самый отчим. Это хорошо, потому что важно показать мальчику как должен вести себя мужчина.

Но это не значит, что мама не может достойно воспитать мальчика одна. Просто в данной ситуации стоит узнать, как она восполняла нехватку мужской фигуры в семье. Если она транслировала сыну: «ты сильный», давала ему возможность самостоятельно принимать решения, поощряла его стремление помочь, это позитивный знак. Он точно будет понимать, как нужно вести себя с женщиной.

7. Оцените, как человек относится к своей работе. Есть мужчины, для которых карьера всегда будет на первом месте, а семья в лучшем случае на втором. Ради достойного положения в обществе и атрибутов богатой жизни они готовы пахать 24/7.

Как вычислить карьериста? Он подстраивает свидания с вами под свою работу, может внезапно отменить встречу, у него ненормированный график, он с большим энтузиазмом отправляется в офис в выходные и т.д. Всегда важно понять, для чего мужчина так самоотверженно работает, а главное, знает ли он, когда это закончится! Одно дело, когда человек активно работает, потому что, например, хочет скорее закрыть ипотеку или купить дом. Другое, когда у него нет четких целей, связанных с семьей и вашим дальнейшим будущим. Подумайте, нужен ли вам рядом трудоголик, которого вы просто будете обслуживать с утра до ночи и только когда он этого сам захочет, а не когда этого захотите вы.

8. Попробуйте выяснить, какие самые долгие отношения были у вашего мужчины. Если его максимум — прожить с женщиной три месяца, это плохой знак, который говорит о поверхностном подходе.

Хотя иногда причина такого непостоянства заключается в том, что ему просто негде строить отношения, поскольку мужчина живет с родителями. Квартиры сегодня стоят денег, не все могут заработать себе на жилье. Если у вас нет принципа «муж должен быть с жилплощадью», вам вполне может подойти такой вариант. Да, те, кто живут с мамой, точно не относятся к категории «карьеристов» и «мачо», но среди них тоже могут быть хорошие отцы и партнеры. Некоторым женщинам в браке нужно спокойствие и безопасность, такой мужчина в большинстве случаев может дать и то и другое.

9. Очень важно, как мужчина тратит свои деньги и готов ли он тратить их на свою женщину. Оплачивает ли он счет в ресторане или делит его пополам, может ли он оплатить вам покупки или купить платье, которое вы давно хотели. Есть такой тип мужчин, у которых всегда на кассе звонит телефон, и ваш избранник срочно уходит поговорить о «важных делах», как только видит чек. Их можно смело отнести к «бесперспективным». Никто не говорит, что на второй день знакомства мужчина обязан купить вам сумку за 100 тысяч рублей. Но если вы уже давно встречаетесь, то почему бы не приобрести какой-то пусть недорогой, но все же подарок. Вообще нужно обращать внимание на мелочи, например, покупает ли избранник что-то конкретно для вас, когда приезжает в гости или приходит всегда с пустыми руками.

Еще всегда можно открыто поговорить на тему того, как распределялся бюджет в семье второй половины, и сравнивать с вашим собственным взглядом на этот вопрос. Если у вас папа все деньги после зарплаты отдавал маме, а у мужчины каждый родитель сам платил за себя, то в вашей паре могут возникнуть непреодолимые трудности.

10. Он — охотник, вы — вегетарианка. Он — сова, вы — жаворонок. Он любит проводить вечера дома, вы предпочитаете находиться в социуме и т.д. Важно совпадать в принципиальных для вас вопросах, а если совпадений нет, то принимать вторую половину с его «странными» привычками, либо расходиться. Возьмем, например, совместный отпуск. Если вы любите бегать по горам с палками для трекинга, а он лежать на пляже в позе звезды, абсолютно точно в паре могут возникнуть разногласия. В начале отношений подобные вещи кажутся мелочами, но со временем именно они могут разрушать союз.

Увы, даже один признак из этого списка способен внести «ложку дегтя в бочку с медом» и стать катализатором прерывания брака (романа). А если их больше двух, вам будет еще сложней. С одним еще можно работать, но с двумя — практически нет.