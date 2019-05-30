Важно успеть вовремя помочь. Чтобы отдых у воды не закончился трагедией

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Всем известно, что лучший отдых — это отдых у воды. Это спорт, плавание, рыбалка, игры в воде, катание на лодках, гидроциклах и т.д. Но, к сожалению, вода может не только доставлять удовольствие, но и привести к трагическим последствиям. Люди гибнут, становятся инвалидами.

На протяжении ряда лет основными причинами утопления людей являются несоблюдение ими правил безопасного поведения на водах, в первую очередь — купание в нетрезвом виде, личная неосторожность и беспечность, а гибели детей — недосмотр родителей или оставление их без присмотра. Статистика очень печальная, число утонувших сравнимо с количеством погибших в автомобильных катастрофах или при пожарах. Однако все знают, что переходить улицу нужно на зеленый, со спичками играть опасно, а в воде многие ведут себя беспечно.

В любом случае вызывайте скорую помощь и узнайте, нет ли среди отдыхающих рядом медработника. Если пострадавший находится в сознании, у него не нарушено дыхание и пульс, достаточно его уложить, дать горячее питье, согреть и успокоить.

В случае бессознательного состояния утонувшего сразу же после извлечения его из воды необходимо перевернуть лицом вниз и опустить голову (голова должна находиться ниже уровня таза), очистить рот от инородного содержимого и резко надавить на корень языка. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов добиться полного удаления воды из дыхательных путей и желудка. К числу основных реанимационных мероприятий до приезда скорой помощи относятся искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Искусственное дыхание проводится путем принудительного наполнения дыхательных путей пострадавшего выдыхаемым воздухом человека, который оказывает первую помощь. Для проведения искусственного дыхания необходимо положить пострадавшего на спину, очистить его ротовую полость от посторонних предметов, запрокинуть голову назад и приподнять подбородок, что обеспечит освобождение дыхательных путей. Далее нужно проделать в ткани (носовом платке, марле, салфетке) отверстие диаметром 3 — 5 см, накрыть ею лицо пострадавшего таким образом, чтобы отверстие совпало с его ртом. Зажать нос пострадавшего большим и указательным пальцами, глубоко вдохнуть, сделать сильный выдох в его рот. После подъема грудной клетки следует освободить губы пострадавшего и дать возможность воздуху выйти наружу. Проводя искусственное дыхание, необходимо ежеминутно проверять, не произошла ли остановка сердца. Если пульсации сонной артерии нет, надо немедленно начинать непрямой массаж сердца, сочетая его с искусственным дыханием.

Непрямой массаж сердца проводится в случае остановки сердца для возобновления его работы с целью восстановления кровообращения. Он заключается в ритмичном надавливании ладонями рук на грудную клетку, что приводит к принудительному сжатию сердца и, как следствие, к поступлению крови в артерии. При ослаблении усилия грудная клетка поднимается и кровь по венам наполняет сердце. Такая принудительная циркуляция крови обеспечивает поддержание необходимых жизненных функций до восстановления самостоятельной работы сердца. Для проведения непрямого массажа сердца пострадавшего необходимо положить на спину, на твердое основание, расположить его руки вдоль туловища, придать ногам возвышенное положение для облегчения притока венозной крови к сердцу. Оказывающий первую помощь размещает ладонь одной руки таким образом, чтобы ее основание располагалось в нижней части грудины, вдоль продольной оси, а ладонь второй руки накладывает сверху первой для усиления давления. Количество надавливаний 75 — 85 раз в минуту. Непрямой массаж сердца необходимо делать до восстановления его функций. С целью насыщения крови кислородом непрямой массаж сердца следует проводить одновременно с искусственным дыханием. В этой работе должно участвовать не менее двух человек. Если такой возможности нет, то и один человек может проводить реанимационные мероприятия. Последовательность их выполнения такова: необходимо сделать 2-3 цикла искусственного дыхания, за тем 15-16 нажатий на грудную клетку. Этот ритм следует сохранять до восстановления функций дыхания и сердцебиения. Через каждые 3 минуты необходимо проводить контрольные замеры дыхания и частоты сердечных сокращений. Непрямой массаж сердца — простое реанимационное мероприятие, позволяющее спасти жизнь пострадавшего. О его эффективности можно судить по появлению самостоятельного пульса и дыхания, сужению зрачков.

Ирина СИДОРОВА,

старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи УЗ «Несвижская ЦРБ»