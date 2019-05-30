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На Осиповщине в качестве территорий, свободных от табачного дыма, определены следующие места

31.05.2019 — Новости Здоровья | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Акция «Беларусь против табака»

Старт акции в стране дал Всемирный день без табака, а финиширует она 21 июня — открытием II Европейских игр-2019, проводимых как свободных от табака.

В Беларуси, по результатам исследований населения в возрасте от 18 до 69 лет, курит 29,6% жителей. И хотя благодаря антитабачным мерам число потребителей табака снижается (на 12% с 2001 года), проблема по-прежнему остается актуальной.

На Осиповщине в качестве территорий, свободных от табачного дыма, определены следующие места массового пребывания населения, не предусмотренные соответствующим Декретом Главы государства: парки и скверы, переходный пешеходный мост через железную дорогу, городской пляж  у деревни Вязье. За несоблюдение ограничительных мероприятий предусмотрена административная ответственность: наложение штрафа до 4 базовых величин.

Оксана ВИНЧУК, врач-гигиенист УЗ «Осиповичский райЦГЭ».

 
 
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Акция «Беларусь против табака» Старт акции в стране дал Всемирный день без табака, а финиширует она 21 июня — открытием II Европейских игр-2019, проводимых как...
 
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