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Республиканская информационно-образовательная акция «Беларусь против табака»

31.05.2019 — Новости Здоровья | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Республиканская информационно-образовательная акция «Беларусь против табака»В целях реализации положений Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака в Республике Беларусь, Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2015 г. № 200, профилактики заболеваний, причинно связанных с табакокурением, активизации работы по пропаганде здорового образа жизни среди населения, а также в связи с проведением II Европейских игр как соревнований, свободных от табака с 31 мая по 21 июня 2019 года проводится республиканская информационно-образовательная акция «Беларусь против табака».

По данным Всемирной организации здравоохранения табакокурение провоцирует 90 процентов смертей от рака легких, хронического бронхита и ишемической болезни сердца. Специалисты статистически достоверно связывают с курением рост  количества различных серьёзных заболеваний, приводящих к инвалидности: ишемическая болезнь сердца, туберкулёз, эмфизема и рак лёгких, астматические бронхиты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной  кишки, заболевания нервной системы и пр. Медики доказали, что средняя продолжительность жизни курящего человека на 9 лет меньше, чем у некурящего. Исследования, проведённые в США и Европе, показали, что риск заболевания раком легкого возрастает прямо пропорционально количеству выкуренных сигарет. Тесная связь курения и рака прежде всего обусловлена образующимися  при сгорании табака химическими веществами, получившими название канцерогенов. Установлено, что опасность заболеть раком значительно (почти в 30 раз) выше у злостных курильщиков и рано начавших курить. Смертность от рака также возрастает параллельно потреблению сигарет. Показатель риска, связанный с курением, различен для опухолей различных локализаций и зависит от возраста на момент начала курения,  длительности курения и количества сигарет, выкуриваемых в день.

Санитарно-эпидемиологическая служба района предлагает активизировать работу по пропаганде здорового образа жизни  в трудовых коллективах организаций, учреждений и предприятий района.

Руководителям организаций всех форм собственности рекомендую провести  в коллективах информационные часы по профилактике табакокурения, оформить информационные стенды, объявить территории своих организаций зонами, свободными от курения, предусмотреть меры морального и материального стимулирования работников, отказавшихся от курения и ведущих здоровый образ жизни.

В. ГРАЩЕНКО,

главный государственный санитарный врач Шарковщинского района.

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