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«Главное оружие против кори – прививка». В поликлиниках Гродно идет активная вакцинация

31.05.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Главное оружие против кори – прививка». В поликлиниках Гродно идет активная вакцинация

В поликлинике №4 прививочная кампания против кори стартовала еще в начале мая.

В первую очередь вакцину получили медработники, так как они находятся в зоне риска. Прививочный кабинет работает с 8 утра до 8 вечера. В регистратуре имеется объявление, в котором сообщается о возможности вакцинации.

«Главное оружие против кори – прививка». В поликлиниках Гродно идет активная вакцинация

Уже с самого утра возле прививочного кабинета есть люди. Среди желающих получить вакцину Алексей Михович, студент ГрГМУ.

– Я сам будущий медик. Прекрасно понимаю значение вакцинации. От кори пришел вакцинироваться, потому что контактировал с заболевшим. Вообще, делать прививки очень важно, особенно детям. Их не стоит бояться, потому что вакцины действительно помогают избежать многих серьезных заболеваний,– рассказал Алексей.

«Главное оружие против кори – прививка». В поликлиниках Гродно идет активная вакцинация

То, что пациент поступает правильно, подтвердила и заместитель главного врача городской поликлиники №4 Ольга Разводовская.

– Главное оружие против кори – прививка. Она способствует выработке иммунитета и предупреждает заболевание после контакта с заболевшим. К слову, активно откликнулись на вакцинирование студенты-медики. Сотрудники поликлиники даже выезжали в здравпункт медицинского университета и там проводили вакцинацию против кори. Активность прививочной кампании связана не только с последними случаями кори в Гродно. Близится сезон отпусков, а в странах Европы, особенно в Украине, зарегистрировано много случаев заболевания. Поэтому мы советуем всем, кто отправляется за границу, привиться,– отметила Ольга Разводовская.

«Главное оружие против кори – прививка». В поликлиниках Гродно идет активная вакцинация

Когда пациент приходит на прием к иммунологу, его осматривают, измеряют температуру тела, опрашивают и уточняют прививочный статус в прививочной карте пациента. Предлагают вакцинироваться тем, у кого по какой-то причине нет сведений о прививках, и человек не может точно сказать, был он привит или нет.

– Такой анализ делается по желанию, но даже если в организме достаточно антител, прививка никак не навредит. Вакцина абсолютно безопасна и очень легко переносится. По наблюдениям, привитый не чувствует недомогания, общей слабости, температура тела не повышается, – подчеркнула Ольга Разводовская.

Заместитель главного врача областной инфекционной клинической больницы Наталья Малышко отмечает, что эпидемии опасаться не стоит.

– За май было подтверждено 11 случаев кори, и все эти люди уже выписаны. Те пациенты, которые ждут результатов анализов у нас на стационаре, чувствуют себя хорошо. Современная медицина позволяет быстро и качественно вылечить пациента, – рассказала Наталья Малышко.

По нашей просьбе Ольга Разводовская рассказала, как уберечься от кори. Поскольку инфекция передается воздушно-капельным путем, нужно хорошо проветривать помещения, делать влажную уборку.

«Главное оружие против кори – прививка». В поликлиниках Гродно идет активная вакцинация

– Например, если в общежитии заболел один человек, мы постоянно наблюдаем всех, кто там проживает, и немедленно вакцинируем контактных. Такую работу проводят во всех учреждениях здравоохранения,–отметила Ольга Разводовская.

Справочно

Корь – это инфекционное заболевание, которое характеризуется общей интоксикацией, высокой температурой, поражением слизистых оболочек глаз, дыхательных путей и сопровождается сыпью. Могут наблюдаться светобоязнь и сильное слезотечение. Корь передается воздушно-капельным путем, ее вирус устойчив во внешней среде. Инкубационный период заболевания – от 7 до 21 дня.

«Главное оружие против кори – прививка». В поликлиниках Гродно идет активная вакцинация

В начале течения заболевания корь похожа на обычную простуду. Насторожиться стоит, когда появляется характерная красноватая сыпь. 

Вначале она выступает в области головы и затем постепенно спускается вниз. Поскольку вирус кори устойчив во внешней среде, человек, заподозривший ее у себя, должен оставаться дома, чтобы не допустить распространения инфекции. Необходимо вызвать медика на дом, пользоваться общественным транспортом не стоит. Всем детям прививку делают в год и в 6 лет. Для профилактики стоит вакцинироваться и взрослым.

Вероника КОЗЛОВСКАЯ
Фото: автора
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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В поликлинике №4 прививочная кампания против кори стартовала еще в начале мая. В первую очередь вакцину получили медработники, так как они находятся в зоне риска....
 
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