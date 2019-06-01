Ситуация по кори в Гродно: новых случаев нет

Источник материала: Вороновская газета





Первые симптомы заболевания – повышение температуры, появление насморка, боли в горле и коньюктивита.

За последние сутки до этого часа в областную инфекционную больницу с подозрением на корь никто не поступал. Сегодня выписаны из стационара домой 5 человек. Новых случаев с достоверно установленным диагнозом кори нет. Об этом сообщила заместитель главного врача больницы Наталья Малышко.

не допустить распространения инфекции . Санслужбой проводятся положенные в таких случаях санитарно-противоэпидемические мероприятия. Как уже сообщалось, диагноз корь выставляется только после лабораторного подтверждения. Однако при первых подозрениях на заболевание люди госпитализируются в областную инфекционную больницу. Это делается для того, чтобы вовремя начать лечение, если такое требуется, и. Санслужбой проводятся положенные в таких случаях санитарно-противоэпидемические мероприятия.

прививку против кори . Это особенно актуально для людей в возрасте от 18 до 55 лет. Вакцинация рекомендуется и лицам, планирующим выезд за пределы республики. В Украине, к примеру, за первый квартал года заболели корью порядка 34 тысяч человек. Людям, которые были в контакте с заболевшими или с теми, у кого корь под подозрением, медики рекомендуют сделать профилактическую. Это особенно актуально для людей в возрасте от 18 до 55 лет. Вакцинация рекомендуется и лицам, планирующим выезд за пределы республики. В Украине, к примеру, за первый квартал года заболели корью порядка 34 тысяч человек.

Во всех поликлиниках областного центра и районов есть возможность получить бесплатную прививку против кори людям старше 18 лет, не имеющим сведений о двукратной вакцинации, которая положена, чтобы защита была надежной.

Первые симптомы заболевания – повышение температуры, появление насморка, боли в горле и коньюктивита. Характерная сыпь появляется через несколько суток.

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