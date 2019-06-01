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Ситуация по кори в Гродно: новых случаев нет
02.06.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Первые симптомы заболевания – повышение температуры, появление насморка, боли в горле и коньюктивита.
За последние сутки до этого часа в областную инфекционную больницу с подозрением на корь никто не поступал. Сегодня выписаны из стационара домой 5 человек. Новых случаев с достоверно установленным диагнозом кори нет. Об этом сообщила заместитель главного врача больницы Наталья Малышко.
Как уже сообщалось, диагноз корь выставляется только после лабораторного подтверждения. Однако при первых подозрениях на заболевание люди госпитализируются в областную инфекционную больницу. Это делается для того, чтобы вовремя начать лечение, если такое требуется, и
Людям, которые были в контакте с заболевшими или с теми, у кого корь под подозрением, медики рекомендуют сделать профилактическую
Во всех поликлиниках областного центра и районов есть возможность получить бесплатную прививку против кори людям старше 18 лет, не имеющим сведений о двукратной вакцинации, которая положена, чтобы защита была надежной.
Первые симптомы заболевания – повышение температуры, появление насморка, боли в горле и коньюктивита. Характерная сыпь появляется через несколько суток.
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Первые симптомы заболевания – повышение температуры, появление насморка, боли в горле и коньюктивита. За последние сутки до этого часа в областную инфекционную...
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