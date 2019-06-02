Спастись от одиночества. Как построить отношения тем, кому за 60

Источник материала: Аргументы и факты

Мне в этом году 60, не так давно осталась без мужа. Дети взрослые, живут в другом городе. С трудом переношу одиночество. Подруга советует курортный роман завести. Но в моём возрасте как-то несолидно вроде. Да и можно ли так построить хорошие отношения? Е. Вязникова.

Объединяют интересы

«Курортный роман между взрослыми партнёрами в отличие от молодых может состояться как отношения более глубокие и длительные, – считает кандидат психологических наук, психотерапевт Юрий Левченко. – Если у молодёжи в таких отпускных связях всё строится на страсти и влечении, которые обычно быстро остывают, то у пожилых людей курортные романы складываются на фоне общих интересов. В советские времена, к слову, в санаториях, домах отдыха были танцплощадки, в том числе для пожилых, где люди могли познакомиться, для отдыхающих организовывали экскурсии по интересам.

Но и сейчас можно найти места, где «сойдутся два одиночества». Знаю немало таких счастливых историй. Человек приехал отдыхать в Сочи и начать новую жизнь. Он был глубоко холост. В далёкой молодости случился неудачный брак, развод. После этого женщины в его жизни всегда были, но замуж никого не звал. Берёг свободу. А тут вдруг задумался, что жизнь близится к закату. Квартира есть, работа, пенсия, а детей и близкого человека нет. На курорте он был даже нарасхват. Одна из «захватчиц» в итоге увезла его к себе. Выпивал раньше, но тут перестал. У новой спутницы оказалось двое взрослых детей, внуки. Он с удовольствием стал дедушкой. То есть в этой счастливой истории произошло не просто соединение двух людей, двух одиночеств – мужчину взяли в семью, которой он не имел».

Уйти от одиночества

Сближение между людьми за 60 происходит не ради того, чтобы рожать детей, строить дома и т. п., а для того чтобы найти пару и жить вместе. Человеку необходимо социальное принятие. А это значит быть в паре. Одиночество переносится тяжело большинством людей. И чем старше, тем больше тревожит эта проблема. Хочется, чтобы рядом был близкий человек, который поймёт, разделит впечатления от просмотра фильма или интересной поездки. Хочется поддержки родственной души в трудную минуту.

Как правило, люди, нашедшие друг друга в солидном возрасте, не стремятся непременно вступить в официальный брак, хотя и такое бывает. Чаще объединяются хозяйством – это для них важнее.

«Курортные романы в возрасте 60+ реально могут продлевать жизнь, ведь именно общение, социальная активность на 30% поддерживают наше здоровье, – уверен психолог Юрий Левченко. – Так что их вполне можно считать средством реализации майских указов президента о продлении жизни населения страны. А пожилых у нас сейчас около трети».

Плюс в том, что сегодня отношения, завязавшиеся на курорте, не так сложно поддерживать и после окончания отдыха, даже если мужчина и женщина живут в разных городах. Можно общаться по Интернету (многие пожилые освоили скайп, электронную почту, соцсети и мессенджеры).

Если вы приехали на отдых, не стоит сидеть в номере или одиноко лежать целыми днями на пляже либо ограничиваться исключительно оздоровительными процедурами. Найдите интересную экскурсию, необычную поездку. Активно общайтесь с попутчиками.

Не нужно убеждать себя, что романтические отношения только для молодых. Начинать действовать надо с этой фразы: «Жизнь не кончается с выходом на пенсию!» Страшновато? Но вспомните, как вы боялись идти на первое свидание. И тот страх, и этот – боязнь нового. Но есть ведь не только страх, а ещё и романтика. Это греет сердце, даёт новые эмоции, душевный подъём.

Психолог Михаил Лабковский: «Перестаньте бояться быть счастливыми!» Подробнее

Подводные камни

Будьте открыты новому знакомству, но помните и о подводных камнях, которые может скрывать флёр романтики.

Во-первых, под видом галантных кавалеров иногда скрываются мошенники. Есть немало историй, когда такие ухажёры, войдя в доверие, вынуждали женщин брать кредиты на своё имя – чтобы помочь им якобы выпутаться из неприятных финансовых историй: спасти бизнес, доброе имя и т. д. А получив деньги, исчезали. Собственно, бывает и наоборот – мошенницами оказываются женщины.

Во-вторых, одинокие люди после 60 могут быть «обременены» вредными привычками. Прикиньте сразу, готовы ли вы с ними мириться, чтобы не получить обузу в свой дом.

В-третьих, будьте готовы к тому, что взрослые дети не поймут ваших отношений. В 90% случаев будут однозначно против и начнут ревновать. Проявите терпение. Представьте себя на их месте: смогли бы вы сразу одобрить выбор родителя?

Это означает, что в новых отношениях нужно присматриваться друг к другу, учитывать риски и «обременения» каждой из сторон и взвешенно принимать решение. Впрочем, именно так и ведёт себя большинство людей, переступивших порог мудрости.