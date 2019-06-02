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Весенняя аллергия

03.06.2019 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Весенняя аллергия
Весенняя аллергия тесно связана с цветением растений, ветроопыляемая пыльца которых является мощнейшим аллергеном. Заболевания, вызываемые пыльцой, носят название поллинозы.
По данным статистики, во всем мире 20-40% населения подвержены аллергическим реакциям. И с каждым годом число больных аллергией увеличивается.
Аллергия – это реакция иммунной сис-темы на неблагоприятный раздражитель, который может попасть в организм извне или развиться в самом организме. Предрасположенность к аллергическим реакциям обусловлена наследственно, по статистике, если родители аллергики, то в 50% случаев их дети также будут предрасположены к аллергическим реакциям.
У современного человека сезонная аллергия впервые может возникнуть в любом возрасте. Если же у вас никогда не было аллергии, но однажды вы весной или летом проснулись с зудящими глазами и заложенным носом — вам прямая дорога к аллергологу.
Так что в группу риска «жертв аллергии» может попасть каждый. Кроме того, пик сезонной аллергии приходится на период с середины весны (апрель) и до середины лета (июль). У некоторых людей аллергия не проходит весь год, за исключением тех месяцев, когда выпадает снег. Все зависит от уровня чувствительности, и у каждого человека он сугубо индивидуален. Такой разброс связан с тем, что различные растения цветут и рассеивают пыльцу в разные периоды времени.
Такие распространенные в средней полосе деревья, как осина, ясень, ольха, бук, тополь, вяз, клен, дуб, ива и многие другие, становятся причиной аллергии чаще всего. Кустарников, цветов и трав еще больше, а в теплые и сухие ветреные дни пыльца, активно распространяясь по воздуху на много километров, делает жизнь аллергиков просто невыносимой. В дождливые дни еще можно жить, так как большая часть пыльцы смывается, а воздух очищается, но хорошая погода часто становится настоящей пыткой. Аллергены могут вызвать бронхиальную астму – заболевание, характеризующееся сужением дыхательных путей, затруднением дыхания, хрипами и кашлем; крапивницу, обострение аллергического дерматита или отек Квинке. Особое коварство весенней аллергии в ее схожести с симптомами простуды, и нередко бывает так, что люди лечатся антибиотиками и только со временем понимают, что это лечение неэффективно.
Весенняя аллергия проявляется по разному: конъюнктивит, или воспаление слизистой оболочки глаз, характеризуется отеком и покраснением, сухостью, зудом, а иногда и болью в глазах, насморк или заложенность носа, першение в горле, которое не сопровождается болью, сухой кашель, зуд в ушах и носу. Кожные проявления встречаются редко, но стоит упомянуть и о них: крапивница, зуд, сухость, шелушения кожи. Симптомы могут возникать как поодиночке, так и в любых сочетаниях и разной интенсивности. Обычно они усиливаются в сухую, жаркую погоду, утром и на улице. А вот в помещениях, во время дождя и по вечерам значительно ослабевают. Но даже при слабых, редких проявлениях заболевания стоит задуматься всерьез, как вылечить поллиноз, потому что оно чревато не только неприятными ощущениями, но и различными осложнениями.
Лечение каждого аллергика индивидуально. Помимо медикаментозного лечения, облегчить симптомы аллергии помогут некоторые меры:
•Старайтесь не выезжать на пикники и загородные поездки в период цветения растений.
•Откажитесь от употребления спиртного, иначе аллергия может усилиться. К тому же, алкоголь несовместим с приемом антигистаминных препаратов, которые назначаются при аллергии. Косметические средства и парфюм, в составе которых могут быть экстракты растений, на время обострения лучше убрать подальше.
•На улице рекомендуется носить солнцезащитные очки, а гулять и вовсе стоит по вечерам, после дождя, когда большая часть пыльцы прибита к земле.
•Если работы во дворе в опасные часы не избежать, то используйте марлевую повязку, которая создаст надежный барьер для проникновения пыльцы к слизистым оболочкам.
•Регулярная влажная уборка, сетки на окнах (форточках), увлажнение воздуха в квартире понизят риск проникновения аллергена в жилое помещение.
•С помощью душа и смены одежды можно легко избавиться от пыльцы. Также необходимо чаще купать домашних животных, которые живут рядом с вами и бывают на улице.
•И еще одна рекомендация – не сушите белье на открытом воздухе в период цветения.

 
 
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Весенняя аллергия тесно связана с цветением растений, ветроопыляемая пыльца которых является мощнейшим аллергеном. Заболевания, вызываемые пыльцой, носят...
 
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