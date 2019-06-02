С подозрением на корь в Гродненскую областную инфекционную больницу доставлены два пациента

Источник материала: Вороновская газета

Их доставили в клинику из отделений Гродненской областной клинической больницы, где они проходили лечение.

— Персоналу сделали необходимые прививки в профилактических целях. В свою очередь, за пациентами тех отделений областной клинической больницы, из которых были переведены эти двое, внимательно наблюдают, — рассказал Сергей Анацко, заместитель главного врача по медицинской части Гродненской областной клинической больницы.

Потоки плановых пациентов, направляемых на госпитализацию в Гродненскую областную клиническую больницу, будут уточняться, сообщают в главном управлении здравоохранения облисполкома. Также прорабатывается возможность направлять пациентов в другие специализированные отделения медицинских учреждений региона.

Напомним, первые симптомы заболевания – повышение температуры, появление насморка, боли в горле и коньюктивита. Людям, которые были в контакте с заболевшими или с теми, у кого корь под подозрением, медики рекомендуют сделать профилактическую прививку против кори. Это особенно актуально для людей в возрасте от 18 до 55 лет. Вакцинация рекомендуется и тем, кто планирует выезд за пределы Беларуси.