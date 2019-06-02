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С подозрением на корь в Гродненскую областную инфекционную больницу доставлены два пациента
03.06.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Их доставили в клинику из отделений Гродненской областной клинической больницы, где они проходили лечение.
Известно, что переведенные в инфекционную больницу пациенты — жители Гродно и одного из районов области. Сейчас они находятся под наблюдением. Так как диагноз лабораторно не подтвержден, взяты необходимые анализы и проводятся соответствующие исследования.
— Персоналу сделали необходимые прививки в профилактических целях. В свою очередь, за пациентами тех отделений областной клинической больницы, из которых были переведены эти двое, внимательно наблюдают, — рассказал Сергей Анацко, заместитель главного врача по медицинской части Гродненской областной клинической больницы.
Потоки плановых пациентов, направляемых на госпитализацию в Гродненскую областную клиническую больницу, будут уточняться, сообщают в главном управлении здравоохранения облисполкома. Также прорабатывается возможность направлять пациентов в другие специализированные отделения медицинских учреждений региона.
Напомним, первые симптомы заболевания – повышение температуры, появление насморка, боли в горле и коньюктивита. Людям, которые были в контакте с
Во всех поликлиниках областного центра и районов есть возможность получить бесплатную
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Их доставили в клинику из отделений Гродненской областной клинической больницы, где они проходили лечение. Известно, что переведенные в инфекционную больницу...
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