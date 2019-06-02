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С подозрением на корь в Гродненскую областную инфекционную больницу доставлены два пациента

03.06.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

С подозрением на корь в Гродненскую областную инфекционную больницу доставлены два пациента

Их доставили в клинику из отделений Гродненской областной клинической больницы, где они проходили лечение.

Известно, что переведенные в инфекционную больницу пациенты — жители Гродно и одного из районов области. Сейчас они находятся под наблюдением. Так как диагноз лабораторно не подтвержден, взяты необходимые анализы и проводятся соответствующие исследования.
— Персоналу сделали необходимые прививки в профилактических целях. В свою очередь, за пациентами тех отделений областной клинической больницы, из которых были переведены эти двое, внимательно наблюдают, — рассказал Сергей Анацко, заместитель главного врача по медицинской части Гродненской областной клинической больницы.
 

Потоки плановых пациентов, направляемых на госпитализацию в Гродненскую областную клиническую больницу, будут уточняться, сообщают в главном управлении здравоохранения облисполкома. Также прорабатывается возможность направлять пациентов в другие специализированные отделения медицинских учреждений региона.

Напомним, первые симптомы заболевания – повышение температуры, появление насморка, боли в горле и коньюктивита. Людям, которые были в контакте с заболевшими или с теми, у кого корь под подозрением,  медики  рекомендуют сделать профилактическую прививку против кори. Это особенно актуально для  людей в возрасте от 18 до 55 лет. Вакцинация рекомендуется  и тем, кто планирует выезд за пределы Беларуси.  

Во всех поликлиниках областного центра  и районов есть возможность получить бесплатную прививку против кори  людям старше 18 лет, не имеющим  сведений о двукратной вакцинации, которая положена, чтобы защита была надежной. 

 
Теги: Гродно
 
 
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Их доставили в клинику из отделений Гродненской областной клинической больницы, где они проходили лечение. Известно, что переведенные в инфекционную больницу...
 
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