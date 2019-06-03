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В нашем районе прошел месячник Белорусского общества Красного Креста

04.06.2019 — Новости Здоровья | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

В нашем районе прошел месячник Белорусского общества Красного КрестаВ 2019 году с 8 мая по 1 июня проходил месячник БОКК под девизом «Знак милосердия и гуманности». В первичные организации РО БОКК направлены методические письма по проведению месячника, информационный материал к единому дню информирования о Международном движении Красного Креста и Красного Полумесяца и работе районной организации. В первичных организациях прошли мероприятия ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа, Всемирному дню без табака, Дню защиты детей.
Волонтеры РО БОКК приняли участие в  акции «Дыши свободно» по профилактике табакокурения. В первичных организациях была организована акция по сбору средств в помощь нуждающимся. Прошли соревнования среди санитарных дружин предприятий района.
Красный Крест стремится привлечь к участию в добрых делах как можно больше неравнодушных людей. Прошли мастер-классы по обучению членов первичных организаций БОКК навыкам оказания первой помощи. Для пожилых людей проведено заседание группы самовзаимопомощи. Рассмотрены обращения граждан об оказании помощи. Выделены 3 инвалидные коляски для инвалидов второй группы, средства иммобилизации. Оказывается поддержка вынужденным переселенцам — гражданам Украины.
В числе ближайших задач организации БОКК обозначены активизация волонтерского движения, дальнейшая реализация гуманитарных программ, развитие партнерства с государственными органами и организациями в решении социально значимых проблем, проведение постоянно востребованной деятельности в интересах уязвимых категорий людей.
Районная организация выражает искреннюю благодарность за понимание и поддержку руководителям предприятий, волонтерам, жителям района, а также всем неравнодушным людям за  доброту, бескорыстную помощь, ответственность, инициативность и энтузиазм. Также будем надеяться на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Впереди у районной организации еще много добрых дел, ведь в нашем районе сложилась прекрасная традиция творить доброту.
Эстафета добрых дел в Красном Кресте продолжается.
Районная организация БОКК выражает благодарность всем, кто не остался в стороне и принял участие в месячнике Красного Креста.
В. ХОДАНЕНОК,
председатель РО БОКК.

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