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Ты ждешь его первого крика, а он не дышит…

04.06.2019 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

«Мне приснилась под утро чудесная сказка… Я своими ногами иду… без коляски… Я не чувствую боли, я мечтаю о лете… Я такой же как все. Как обычные дети!!!» Эти трогательные строки рассказывают историю Тимура, мальчика, которому очень нужна Ваша помощь!

Ты ждешь его первого крика, а он не дышит…

Родители Тимура — Юля и Андрей — очень ждали своего первенца. Беременность шла без осложнений, и мама готовилась к самостоятельным родам. Неделя предродовой госпитализации и вот он… самый долгожданный момент!

— Это был март. Очень снежно было, — вспоминает мама Тимура Юлия. Я лежала в предродовой уже много часов, постоянно прослушиваясь на КТГ. Внезапно врачи поняли, что никаких сигналов от ребенка не поступает: сердцебиения не было слышно…

Юлю экстренно перевели в родовую, родовая деятельность была слабой, и малыш долго не мог появиться на свет.

— Он был синенький, без дыхания, без движений… ,- вспоминает Юля. — Он так и не закричал. Его при мне пытались реанимировать… но безуспешно. Того самого первого крика я так не услышала… По словам врачей, заплакал он уже в коридоре, когда его несли в реанимацию.

На следующий день Тимура в тяжелом состоянии перевезли в Гомельскую областную клиническую больницу, где один лежал больше недели в реанимации, по Апгар 4/6 баллов. Врачи боролись за его жизнь. Его мама в это время находилась еще в роддоме Жлобина, оправляясь после родов, глубокого эмоционального потрясения, и моля Бога о том, чтобы ее сын выжил.

Сразу после выписки Юля приехала к сыну, там его и покрестили. Еще около месяца они вместе провели в больнице и вот долгожданная выписка…

— Я думала, что на этом все закончится, — вспоминает мама, но все только начиналось…

Ты ждешь его первого крика, а он не дышит…

До года Юля с Тимуром лежали в больнице еще 6 раз. Но, несмотря на все усилия и своевременность лечения, в 9 месяцев малышу поставили ДЦП, спастическую диплегию 3 степени тяжести с выраженными двигательными нарушениями и задержкой психоречевого развития. Потом до трех лет наблюдались в «Мать и дитя» в Минске, чередуя курсы занятий у себя в поликлинике и регулярно выезжая на реабилитации по РБ и не только. Постоянные госпитализации, прием лекарств, массаж, лфк конечно же принесли свои успехи, пусть даже и совсем маленькие… Сейчас Тимуру 6 лет. У него IV группа степени утраты здоровья.

В погоне за мечтой

Все эти 6 лет родители без устали борются за здоровье своего сына Тимура. И пусть диагноз ДЦП — это на всю жизнь, именно от приложенных усилий зависит, останется ли ребенок навсегда прикованным к постели или будет жить нормальной жизнью.

— За эти 6 лет мы потратили все что могли и не могли, одалживали, работали, подрабатывали, собирали, старались изо всех, чтобы не упустить время…

Родители возили сына на все реабилитации, которые могла себе позволить, как в Беларуси, так и за рубежом. Тимур проходил восстановительное лечение в г.Трускавце, занимался в Школе АФК Добежиных, ездил на оздоровление в Литву, в Россию на войто– и бобат-терапию, проходил курсы остеопатии, лечился по методу Анат Баниэль для детей.

Ты ждешь его первого крика, а он не дышит…

Тимур также постоянно наблюдаются в РНПЦ «Мать и дитя», Брестском ОЦМР «Тонус». В Жлобине родители постоянно посещают с сыном все возможные занятия при поликлинике (лфк, массаж, парафин), ходят на занятия в ЦКРОиР г.Жлобина, дополнительно приглашают платных инструкторов, массажистов, логопедов. И конечно каждый день занимаются с ним дома самостоятельно, ведь сдаваться они не намерены.

— Мы все время в погоне за единственной мечтой — здоровьем самого родного для нас человечка – Тимура. Мы не всегда успеваем жить, ценя все те радости, которые нам даны, не замечаем праздников и будней. Голова все время забита одними и теми же мыслями: как помочь нашему мальчику.

Совсем недавно Тимур прошел курс гипсования. Это был длительный и непростой для семьи период. Мальчику гипсовали обе ноги целиком, от кончиков пальцев до паховых складок, растягивая сухожилия и выравнивая стопы.

— Это была вечность испытаний. Целых полтора месяца Тимур провел в гипсе, который то снимался, то накладывался снова, чтобы исправить деформацию стоп. Сейчас уже все позади – и мы искренне счастливы, что процедура нам немного помогла! Раньше Тимур стоял только на носочках, теперь он спокойно может стать просто на стопу, может даже сам немного постоять – ему это очень нравится.

О Тимуре и помощи

Тимур улыбчивый добрый мальчик. Он не разговаривает, но все понимает, и старается как может: звуком или жестом.

Благодаря усилиям родителей и пройденным реабилитациям Тимур может становиться на ножки, недолго самостоятельно сидеть, частично опираясь на руки, при этом себя полностью контролируя.

— Может взять ручками хлебушек, но хорошо работает только 1 рука – левая, другой рукой у него не всегда получается, только если постарается изо всех сил, — рассказывает мама.

Тимур очень любит гулять и ездить на машине, а на реабилитациях – кататься на лошадях и плавать.

Ты ждешь его первого крика, а он не дышит…

— Тимур общительный и не любит одиночества. Ему нравится, когда кто-то есть рядом и играет с ним. Может сам детали конструктора поперекладывать, но если что-то строить – то только вместе.

Для каждодневных занятий дома, которые позволят не упустить уже достигнутое, и улучшить двигательные навыки и равновесие, Тимур нуждается в специализированном велотренажере.

— Нам его очень рекомендовали и в поликлинике, и на реабилитациях, — рассказывает мама. Сейчас этот тренажёр особенно необходим, так как мы прошли полуторамесячный курс гипсования и надо усиленно разрабатывать ноги. Мы надеемся, что благодаря ежедневным занятиям у нас появиться шанс, что Тимур укрепит ножки и со временем сможет пойти самостоятельно.

Обращение мамы:

Никогда не думала, и представить не могла, что буду просить о помощи, но так вышло. Я делюсь с вами нашими трудностями, с которыми пришлось нам столкнуться в жизни и ищу понимания и поддержки. Мне нужно спасти нашего сыночка, подарить ему шанс, шанс на самостоятельную, счастливую жизнь. Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям с мольбой о помощи: без вас нам не справиться. Помогите Тимурке обрести счастливое детство и полноценную жизнь! Благодарим всех, кто с нами! Храни Вас Бог!

Ты ждешь его первого крика, а он не дышит…

Как помочь Тимуру

«Центр помощи «Вера» просит всех неравнодушных людей откликнуться и поддержать Тимура, оказав помощь в сборе средств на приобретение велотренажер-велосипед реабилитационный “Ангел-СОЛО” 3М (с необходимыми комплектующими: абдуктор, боковая поддержка, комплект креплений для рук и др.), стоимостью 125800 российских рублей (по курсу Нацбанка РБ составляет 4080 белорусских рублей). Вы можете помочь Тимуру, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Мищенко Тимур:

  1. Банковский благотворительный счет.

Филиал №400-Гродненское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY21400. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

  1. Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

  1. SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 <Имя ребенка> <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Тимур ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Тимур 1*

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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«Мне приснилась под утро чудесная сказка... Я своими ногами иду... без коляски... Я не чувствую боли, я мечтаю о лете... Я такой же как все. Как обычные... ...
 
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