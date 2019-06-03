ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Конец эпохи антибиотиков. Почему бактерии перестают бояться пенициллин?

04.06.2019 15:33 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Конец эпохи антибиотиков. Почему бактерии перестают бояться пенициллин?
shutterstock.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пророчит наступление новой эры пост­антибиотиков. Это будет мир, в котором обычные инфекционные болезни, с которыми мы научились справляться, снова станут смертельно опасными. Уже сегодня из-за не­эффективности антибиотиков на планете ежегодно погибают 700 тыс. человек. По расчётам экспертов, к 2050 г. смертность может увеличиться до 10 млн. Это больше, чем умирает ежегодно от рака.

Конец эпохи антибиотиков. Почему бактерии перестают бояться пенициллин? В США обнаружили устойчивый ко всем антибиотикам вирус

Выживают сильнейшие

Проблема в появлении микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам. Процесс лечения антибиотиками – это идеальная модель эволюции в действии. На фоне лечения выживают бактерии, имеющие «противоядие» к антибиотику. Они его передают по наследству, и следующие поколения становятся всё более устойчивыми. Именно поэтому сегодня лечебная доза пенициллина составляет 2,5–5 млн ЕД в сутки. А в начале его применения в 1940-е гг.

его назначали в тысячи раз меньше – всего по несколько тысяч ЕД. В мире давно ищут альтернативу антибиотикам. Натуропаты предлагают вернуться к чесноку, луку, яблочному уксусу, экстракту грейпфрута, маслу орегано и другим природным противобактериальным средствам. Многие из них порой могут заменить лекарства, но не антибиотики. Вот вопрос: почему эти продукты не спасали людей от смертельных инфекций, пока не был создан пенициллин? Но одно старое средство возродили сегодня, и оно вполне конкурирует с антибиотиками в лечении инфицированных ран и язв. В Европе и США этот метод уже используют. Но думаю, многим он не понравится, ведь в качестве препарата используют… опарыши. Эти мерзкие личинки мясной мухи выедают в ране все мёртвые и нагноившиеся ткани и тем самым очищают её и лишают бактерии пропитания. Если им нечего есть, они не развиваются. Но это работает только на поверхностных инфекциях. Воспаление лёгких или сепсис личинками мух не вылечишь. Другими народными средствами, увы, тоже.

Конец эпохи антибиотиков. Почему бактерии перестают бояться пенициллин?
Еда как лекарство. С какими бактериями нужно уметь дружить
Подробнее

Пожиратели бактерий

Учёные сегодня пытаются создать альтернативу антибиотикам, и некоторые препараты уже есть. Вот главные и перспективные направления в таких исследованиях.

Бактериоцины – это бактериологическое оружие. Микроорганизмы используют его для устранения родственных бактерий, конкуренция с которыми в микромире самая жёсткая – у них одинаковая кормовая база. Эти особые пептиды или просто продырявливают клетки противника, или блокируют в них работу ферментов.

Конец эпохи антибиотиков. Почему бактерии перестают бояться пенициллин? Синдром хронической усталости возникает от дисбактериоза?

Бактериофаги – дословно это переводится как «пожиратели бактерий». Но на самом деле это вирусы бактерий. Они впрыскивают свою генетическую программу (ДНК) в микроорганизм и, размножаясь внутри, вызывают его гибель. Точно так же вирусы гриппа хозяйничают в наших клетках. Несколько бактериофагов уже используют в качестве лекарств. Их можно нацеливать на конкретные бактерии с помощью ГМ-технологий или селекции.

Хищные бактерии – они нацелены не на людей и животных, а на другие бактерии. Ведут себя по отношению к ним как паразиты: присасываются или проникают внутрь микроорганизма, размножаются в нём и убивают его. Устойчивость к ним не развивается. Уже есть исследования особых бактерий бделловибрионов при многих инфекциях. Результаты обнадёживают.

Бактериолизины – активные вещества, которые вызывают лизис бактерий. Буквально – их разрушение, растворение и переваривание. Это тоже естественное оружие, которое используют фаги, а также обычные и хищные бактерии в войне друг с другом.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Антибиотики – самая больная проблема современной медицины. Бактерии перестают их бояться.
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Реки боли. Почему хочется плакать без причин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика