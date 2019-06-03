Конец эпохи антибиотиков. Почему бактерии перестают бояться пенициллин?

Источник материала: Аргументы и факты

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пророчит наступление новой эры пост­антибиотиков. Это будет мир, в котором обычные инфекционные болезни, с которыми мы научились справляться, снова станут смертельно опасными. Уже сегодня из-за не­эффективности антибиотиков на планете ежегодно погибают 700 тыс. человек. По расчётам экспертов, к 2050 г. смертность может увеличиться до 10 млн. Это больше, чем умирает ежегодно от рака.

Выживают сильнейшие

Проблема в появлении микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам. Процесс лечения антибиотиками – это идеальная модель эволюции в действии. На фоне лечения выживают бактерии, имеющие «противоядие» к антибиотику. Они его передают по наследству, и следующие поколения становятся всё более устойчивыми. Именно поэтому сегодня лечебная доза пенициллина составляет 2,5–5 млн ЕД в сутки. А в начале его применения в 1940-е гг.

его назначали в тысячи раз меньше – всего по несколько тысяч ЕД. В мире давно ищут альтернативу антибиотикам. Натуропаты предлагают вернуться к чесноку, луку, яблочному уксусу, экстракту грейпфрута, маслу орегано и другим природным противобактериальным средствам. Многие из них порой могут заменить лекарства, но не антибиотики. Вот вопрос: почему эти продукты не спасали людей от смертельных инфекций, пока не был создан пенициллин? Но одно старое средство возродили сегодня, и оно вполне конкурирует с антибиотиками в лечении инфицированных ран и язв. В Европе и США этот метод уже используют. Но думаю, многим он не понравится, ведь в качестве препарата используют… опарыши. Эти мерзкие личинки мясной мухи выедают в ране все мёртвые и нагноившиеся ткани и тем самым очищают её и лишают бактерии пропитания. Если им нечего есть, они не развиваются. Но это работает только на поверхностных инфекциях. Воспаление лёгких или сепсис личинками мух не вылечишь. Другими народными средствами, увы, тоже.

Еда как лекарство. С какими бактериями нужно уметь дружить Подробнее

Пожиратели бактерий

Учёные сегодня пытаются создать альтернативу антибиотикам, и некоторые препараты уже есть. Вот главные и перспективные направления в таких исследованиях.

Бактериоцины – это бактериологическое оружие. Микроорганизмы используют его для устранения родственных бактерий, конкуренция с которыми в микромире самая жёсткая – у них одинаковая кормовая база. Эти особые пептиды или просто продырявливают клетки противника, или блокируют в них работу ферментов.

Бактериофаги – дословно это переводится как «пожиратели бактерий». Но на самом деле это вирусы бактерий. Они впрыскивают свою генетическую программу (ДНК) в микроорганизм и, размножаясь внутри, вызывают его гибель. Точно так же вирусы гриппа хозяйничают в наших клетках. Несколько бактериофагов уже используют в качестве лекарств. Их можно нацеливать на конкретные бактерии с помощью ГМ-технологий или селекции.

Хищные бактерии – они нацелены не на людей и животных, а на другие бактерии. Ведут себя по отношению к ним как паразиты: присасываются или проникают внутрь микроорганизма, размножаются в нём и убивают его. Устойчивость к ним не развивается. Уже есть исследования особых бактерий бделловибрионов при многих инфекциях. Результаты обнадёживают.

Бактериолизины – активные вещества, которые вызывают лизис бактерий. Буквально – их разрушение, растворение и переваривание. Это тоже естественное оружие, которое используют фаги, а также обычные и хищные бактерии в войне друг с другом.