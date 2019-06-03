Реки боли. Почему хочется плакать без причин

Источник материала: Аргументы и факты

Когда мы рыдаем в финале фильма «Хатико» или над разделочной доской с луком, это кажется вполне логичным. Но иногда слезы капают сами собой, без особых на то причин. Что делать, если вы не можете сдерживать эмоции и постепенно превращаетесь в плаксу, рассказывает психолог Анна Хныкина.

Наталья Кожина, "АиФ": Бывают ли слезы без причины или все-таки причина есть всегда?

Анна Хныкина: В физиологических реакциях, а слезы именно к ним и относятся, ничего не бывает просто так. У человека есть такой вид психической защиты, как рационализация, это когда мы все себе объясняем. Он оберегает нас от переживаний и боли. У тела такого механизма нет, оно ничего не объясняет и живет отдельной жизнью от нашей рационализации, не подчиняется ей. И, поскольку у любой физиологической реакции есть свой внутренний стимул, слезы просто так не появляются. Всегда есть причина, которая их провоцирует, но мы ее иногда не считываем.

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— Почему не считываем?

— Здесь срабатывает наше бессознательное, которое ставит своеобразный блок. Слезы, в большинстве случаев, это реакция на жалость к себе самому, а поскольку это больно, мозг стоит на страже и оберегает от этого, он старается убедить нас в том, что все нормально.

— Как понять, что именно провоцирует слезы?

— Есть один очень хороший вопрос, который нужно почаще себе задавать: что я сейчас чувствую? Как ни странно, найти ответ на него довольно сложно. Часто, чтобы добраться до причины, из-за которой вы плачете, нужно снять несколько слоев своих собственных защит: избегание, рационализация, отрицание и т.д. В большинстве случаев докопаться до сути мешает еще и стыд.

— Человеку стыдно признаться самому себе в какой-то проблеме?

— Да. Проблема, которая вызывает жалость к себе, а следом слезы, может быть покрыта тайной, страхом, запретом и т.д. Только если вы честны с собой и не боитесь самого себя, можно докопаться до сути.

Вообще то, о чем мы говорим, относится к проблеме под названием «держать лицо». Многие из нас пытаются не показывать свои настоящие чувства, подавляют эмоции, мы скрываем истинных себя.

— Иногда подавлять эмоции нужно, разве не так?

— Конечно, но мы не должны увлекаться этим настолько, чтобы прятать самих себя от себя же. Когда мы идем на работу и там «носим форму» — это одно дело. Маски тоже иногда нужны чтобы не подвести коллектив, выполнить какую-то задачу. Главное — не переусердствовать. Вы не должны терять ощущение реальности и быть самими собой. Надо уметь вовремя выходить из роли.

— Есть люди, которые так преуспели по части подавления эмоций, что никогда не плачут. Это нормально?

— Гордиться тут нечем. В целом это неадекватная реакция. Да, можно сдержаться в определенный момент, когда ты хочешь произвести впечатление или не напугать детей своими слезами, но постоянно так делать не стоит. Мы все живые люди. Никому же не стыдно, когда течет кровь при порезе? Почему нужно стыдиться слез?

Даже если вы в какой-то момент сдержали себя, в здоровой ситуации человек потом поплачет или погрустит, когда для этого будет подходящий момент. Уверяю вас, что каждая «задушенная» слеза собирается в большой ком. А если это длится годами, выливается потом в истерику с припадками. Чем дольше вы себя сдерживаете и не даете волю эмоциям и слезам, тем сильнее будет этот припадок.

— Бывает обратная ситуация, когда люди постоянно плачут. Есть вообще какая-то норма, по которой можно понять, что вы плачете слишком часто?

— Это то же самое, как если бы была норма для смеха: сколько раз в день нормально смеяться? Никто не даст ответ на этот вопрос. Такой нормы нет.

Зрелый человек — это тот, кто, находясь в контакте с реальностью, адекватно реагирует на нее. По мере взросления мы учимся управлять своими чувствами, понимаем, где надо сдержаться, а где можно дать волю эмоциям, т.е. ведем себя адекватно ситуации. Конечно, плакать по каждому поводу на публике — не совсем зрелая история. Это нормально в три года. Знаете, когда мама сыну говорит: «Конфету можно будет съесть только после обеда». А он в ответ рыдает и не может принять эту ситуацию. Для взрослого человека такая реакция ненормальна. Слезы нон-стоп могут считаться адекватной реакцией лишь в том случае, когда речь идет о глубокой психической травме, например, если человек утратил что-то. В норме мы можем плакать каждый раз, когда это адекватная реакция на ситуацию.

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— Вас толкнули в метро, и вы заплакали. Это адекватная реакция?

— Большинство из нас вряд ли будут плакать над такой ситуацией. Но для кого-то происходящее может быть так называемой «последней каплей». Мы не знаем, что спрятано внутри каждого из нас, что случилось в жизни в данный момент. Да, у кого-то, казалось бы, незначительный раздражитель может вызвать бурю внутри, но если мы найдем истоки этой бури, то все встанет на свои места.

Еще раз замечу, что сама проблема возникает для человека в тот момент, когда он не хочет плакать, а слезы сами текут. Маленькие дети по этому поводу обычно говорят: «Я не хочу, но они сами». Если в вашей жизни нет ничего подобного, значит, все в порядке.

— Что все-таки может провоцировать слезы — только жалость к себе? А как же стрессы, неудовлетворенность жизнью и т.д.?

— Смотрите, сильная жалость к себе возникает в результате страха угрозы существования. Человек боится, что его не будет или его не примут таким, какой он есть. Сам этот страх может возникать от стыда. Стыд — это реакция на послание «ты такой не нужен, ты не подходишь». В итоге о стрессе ли мы говорим или о неудовлетворённости жизнью, корни их лежат в том, что вы хронически не справляетесь с чем-то, переживаете из-за своей беспомощности или несостоятельности. А это уже стыд, о котором я сказала.

Еще один важный момент: иногда плаксивость провоцируют гормональные сбои, которые усиливают ощущение беспомощности. В этой ситуации, конечно, нужна консультация эндокринолога.

— Можно ли самостоятельно справиться с желанием постоянно плакать?

— Естественно, если вы найдете истинные причины своих слез и попытаетесь решить волнующие вас проблемы. Но, в ситуации, когда вы понимаете, что не способны провести такой честный анализ и вам нужна помощь, ее нужно попросить у того же психолога.