﻿ За май диагноз кори подтвержден у двадцати трех гродненцев. Все они уже выписаны из больницы. 21.by
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За май диагноз кори подтвержден у двадцати трех гродненцев. Все они уже выписаны из больницы

04.06.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

За май диагноз кори подтвержден у двадцати трех гродненцев. Все они уже выписаны из больницы

Сейчас в  областной инфекционной больнице находятся девять   пациентов с подозрением на  корь.

Все  они – под наблюдением врачей.  Пока диагноз лабораторно не подтвержден, взяты необходимые анализы и проводятся соответствующие исследования. Результаты анализов шести  человек  будут готовы уже завтра.  
Напомним, первые симптомы заболевания – повышение температуры, появление насморка, боли в горле и коньюктивита. В начале течения заболевания корь похожа на обычную простуду. Насторожиться стоит, когда появляется характерная красноватая сыпь.
 
Вначале она выступает в области головы, затем постепенно спускается вниз. Поскольку вирус кори устойчив во внешней среде, человек, заподозривший ее у себя, должен оставаться дома, чтобы не допустить распространения инфекции. Необходимо вызвать медика на дом, пользоваться общественным транспортом не стоит.
 

Всем детям прививку делают в год и в 6 лет.  Опрометчиво поступают те родители, которые  отказываются прививать своих детей.  У непривитых  риск подхватить инфекцию значительно возрастает.  Поэтому и взрослым, которые были в контакте с заболевшими или с теми, у кого корь под подозрением,  медики  рекомендуют сделать профилактическую прививку против кори. Это особенно актуально для  людей в возрасте от 18 до 55 лет. Вакцинация особенно  рекомендуется   тем, кто планирует выезд за пределы Беларуси.  

Во всех поликлиниках областного центра  и районов есть возможность получить бесплатную прививку против кори   всем людям старше 18 лет, не имеющим  сведений о двукратной вакцинации, которая положена, чтобы защита была надежной. 

 
 
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Сейчас в  областной инфекционной больнице находятся девять   пациентов с подозрением на  корь. Все  они – под наблюдением врачей.  Пока диагноз лабораторно не...
 
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