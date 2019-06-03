За май диагноз кори подтвержден у двадцати трех гродненцев. Все они уже выписаны из больницы

Источник материала: Вороновская газета

Сейчас в областной инфекционной больнице находятся девять пациентов с подозрением на корь.

Все они – под наблюдением врачей. Пока диагноз лабораторно не подтвержден, взяты необходимые анализы и проводятся соответствующие исследования. Результаты анализов шести человек будут готовы уже завтра.

Напомним, первые симптомы заболевания – повышение температуры, появление насморка, боли в горле и коньюктивита. В начале течения заболевания корь похожа на обычную простуду. Насторожиться стоит, когда появляется характерная красноватая сыпь.

вирус кори устойчив во внешней среде, человек, заподозривший ее у себя, должен оставаться дома, чтобы не допустить распространения инфекции. Необходимо вызвать медика на дом, пользоваться общественным транспортом не стоит. Вначале она выступает в области головы, затем постепенно спускается вниз. Посколькуустойчив во внешней среде, человек, заподозривший ее у себя, должен оставаться дома, чтобы не допустить распространения инфекции. Необходимо вызвать медика на дом, пользоваться общественным транспортом не стоит.

Всем детям прививку делают в год и в 6 лет. Опрометчиво поступают те родители, которые отказываются прививать своих детей. У непривитых риск подхватить инфекцию значительно возрастает. Поэтому и взрослым, которые были в контакте с заболевшими или с теми, у кого корь под подозрением, медики рекомендуют сделать профилактическую прививку против кори. Это особенно актуально для людей в возрасте от 18 до 55 лет. Вакцинация особенно рекомендуется тем, кто планирует выезд за пределы Беларуси.

Во всех поликлиниках областного центра и районов есть возможность получить бесплатную прививку против кори всем людям старше 18 лет, не имеющим сведений о двукратной вакцинации, которая положена, чтобы защита была надежной.