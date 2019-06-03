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За май диагноз кори подтвержден у двадцати трех гродненцев. Все они уже выписаны из больницы
04.06.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Сейчас в областной инфекционной больнице находятся девять пациентов с подозрением на корь.
Все они – под наблюдением врачей. Пока диагноз лабораторно не подтвержден, взяты необходимые анализы и проводятся соответствующие исследования. Результаты анализов шести человек будут готовы уже завтра.
Напомним, первые симптомы заболевания – повышение температуры, появление насморка, боли в горле и коньюктивита. В начале течения заболевания корь похожа на обычную простуду. Насторожиться стоит, когда появляется характерная красноватая сыпь.
Вначале она выступает в области головы, затем постепенно спускается вниз. Поскольку
Всем детям
Во всех поликлиниках областного центра и районов есть возможность получить бесплатную прививку против кори всем людям старше 18 лет, не имеющим сведений о двукратной вакцинации, которая положена, чтобы защита была надежной.
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Сейчас в областной инфекционной больнице находятся девять пациентов с подозрением на корь. Все они – под наблюдением врачей. Пока диагноз лабораторно не...
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