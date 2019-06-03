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В Беларуси с начала 2019 года зарегистрировано почти 130 случаев кори
04.06.2019 19:31 — Новости Здоровья | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В Беларуси с начала 2019 года зарегистрировано 128 лабораторно подтвержденных случаев кори, из них 35 – завозные, остальные – связанные с ними, сообщили представители Минздрава на своем официальном
Сообщается, что по регионам больше всего заболевших в Гродненской области – выявлено 29 случаев. В Минске – 24 случая, Гомельской области – 21, Брестской – 17, Витебской – 20, Минской – 14, Могилевской – 3 случая.
Что касается Гродно, с мая здесь зарегистрировано 23 лабораторно подтвержденных случая кори. Первый – у гражданки Азербайджана, прибывшей в город в конце апреля. Она не имела сведений о вакцинации против кори. Все остальные случаи связаны с этим завозным. Заболевание у всех пациентов протекало в легкой и средней форме. Состояние здоровья всех заболевших удовлетворительное.
В Минздраве добавили, что ситуация контролируемая и управляемая. Санитарно-противоэпидемические мероприятия организованы и проводятся в полном объеме.
Представители министерства отмечают: если вы не знаете о своих прививках против кори и планируете поездки за пределы Беларуси, целесообразно уточнить прививочный статус в поликлинике по месту жительства и при необходимости сделать прививку. Если, возвратившись из поездки за границу, заметите симптомы инфекционного заболевания (повышение температуры тела, сыпь, боли в горле, кашель, конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глаз), немедленно обратитесь к врачу и акцентируйте его внимание на том, что недавно вернулись из-за границы.
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Больше всего заболевших выявлено в Гродненской области – 29 случаев.
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