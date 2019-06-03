В Беларуси с начала 2019 года зарегистрировано почти 130 случаев кори

В Беларуси с начала 2019 года зарегистрировано 128 лабораторно подтвержденных случаев кори, из них 35 – завозные, остальные – связанные с ними, сообщили представители Минздрава на своем официальном сайте . Эти данные актуальны на 4 июня 2019 года.

Сообщается, что по регионам больше всего заболевших в Гродненской области – выявлено 29 случаев. В Минске – 24 случая, Гомельской области – 21, Брестской – 17, Витебской – 20, Минской – 14, Могилевской – 3 случая.

Что касается Гродно, с мая здесь зарегистрировано 23 лабораторно подтвержденных случая кори. Первый – у гражданки Азербайджана, прибывшей в город в конце апреля. Она не имела сведений о вакцинации против кори. Все остальные случаи связаны с этим завозным. Заболевание у всех пациентов протекало в легкой и средней форме. Состояние здоровья всех заболевших удовлетворительное.

В Минздраве добавили, что ситуация контролируемая и управляемая. Санитарно-противоэпидемические мероприятия организованы и проводятся в полном объеме.

Представители министерства отмечают: если вы не знаете о своих прививках против кори и планируете поездки за пределы Беларуси, целесообразно уточнить прививочный статус в поликлинике по месту жительства и при необходимости сделать прививку. Если, возвратившись из поездки за границу, заметите симптомы инфекционного заболевания (повышение температуры тела, сыпь, боли в горле, кашель, конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глаз), немедленно обратитесь к врачу и акцентируйте его внимание на том, что недавно вернулись из-за границы.