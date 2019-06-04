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С чем съесть мороженое? 5 необычных вариантов

05.06.2019 09:50 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

С чем съесть мороженое? 5 необычных вариантов
shutterstock.com

Мороженое все любят поливать вареньем, добавлять в него клубнику или стружку шоколада. Задумаемся, с чем еще можно есть этот холодный десерт. Ведь впереди долгое лето, мороженого будут съедены тонны, захочется разнообразия и новых необычных вкусов. Итак, несколько идей.

Цитрусовый сок и цедра

Терпкий аромат цедры и кислый вкус сока отлично дополнят шарики мороженого. А добавление сока еще и немного снизит калорийность целого блюда. Оптимальный вариант — апельсиновый сок с пломбиром. Но подойдет также и грейпфрутовый сок, он будет добавлять приятную горчинку, можно также взять лимонный или лаймовый сок, но его понадобится гораздо меньше.

С чем съесть мороженое? 5 необычных вариантов Пломбир поперек горла. Как есть мороженое в жару и не заболеть?

Сухофрукты

Если у вас в холодильнике лежит шоколадное мороженое, то лучше всего посыпать его сушеной клюквой или вишней. Какими-нибудь засушенными кислыми ягодами, они отлично будут подчеркивать шоколад. Если же вы готовитесь есть белый пломбир — то тут подойдет изюм. А вот крем-брюле можно сочетать с мягким черносливом.

Хлеб

Нестандартное сочетание кисловатого ржаного хлеба и обычного пломбира. Ведь едим же мы мороженое в вафельных стаканчиках — а это почти тот же хлеб. Если добавлять к шарику десерта кусочек черного, то получится чуть кисловатый ароматный топпинг. Хорошо подойдет к крем-брюле или же к жирному белому пломбиру.

Активированный уголь

Он не придаст вкуса и запаха, зато смолотый в пыль активированный уголь сделает мороженое  черным. Иногда это требуется для эффектной подачи десерта. Второй вариант красителя — порошок водоросли хлорелла. В отличие от более популярной спирулины, этот порошок не имеет вкуса и запаха (у спирулины присутствует легкий морской аромат) и красит съедобные субстанции в яркий зеленый цвет.

Горгонзола

Мороженое можно есть с сыром. Но не со всяким. Конечно, с пармезаном пломбир будет не слишком выигрышно выглядеть. А вот мороженое с голубым сыром, с горгонзолой, например, очень интересно по вкусу. Кстати, многие итальянские джелатерии (джелато — это итальянское мороженое) вводят в меню мороженое со вкусом голубого сыра, даже в магазинах встречается такое мороженое. Но вкуснее промышленного варианта — просто посыпать хороший пломбир крупной крошкой сыра с плесенью. Только нужно выбирать самый пахучий и острый вариант голубого сыра.

Жареное мороженое

С чем съесть мороженое? 5 необычных вариантов
Фото: Кафе Дружба. Мануфактура еды

Рецепт Алексея Кондрашкина, шеф-кондитера кафе «Дружба. Мануфактура еды»

  • 15 г песочного теста

Для мороженого:

  • Сливки 33%
  • 25 г сахара
  • 1 желток
  • 2 г крахмала

Для украшения:

  • 15 г голубики
  • 15 г шелковицы
  • 15 г клубники
  • 15 г сливы

Шаг 1. Сливки разделить на 2 равные части и сделать карамельный соус. Половину сахара растопить, не спеша добавить первую часть сливок и тщательно перемешать. Полученную смесь немного остудить. 

Шаг 2. Желток растереть с сахаром до полного растворения, затем добавить крахмал и аккуратно все перемешать.

Шаг 3. Оставшиеся сливки довести до кипения, залить в яичную массу, одновременно помешивая ее.

Шаг 4. Добавить карамельный соус в получившуюся массу, перемешать, процедить и дать немного постоять, вплотную накрыв блюдо пищевой пленкой. 

Шаг 5. Поставить смесь в морозильную камеру на 2 часа (до легкого загустения), затем взбить миксером, после чего снова убрать в морозильную камеру. Повторить процедуру взбивания еще 4-5 раз (через каждые 40 минут).

Шаг 6. Песочное тесто раскатать так, чтобы оно получилось очень тонким, запечь до легкого коричневатого оттенка в разогретой до 180 градусов духовке и дать остыть. Затем завернуть мороженое в тесто и снова поставить в морозильную камеру, примерно на 1,5 часа. 

Шаг 7. На раскаленной сковороде в большом количестве растительного масла быстро обжарить мороженое в тесте с двух сторон. 

Шаг 8. При подаче украсить свежими ягодами голубики, шелковицы, клубники и кусочками сливы. 

Мороженое из печи

С чем съесть мороженое? 5 необычных вариантов
Фото: Ресторан "Шинок"

Рецепт Елены Никифоровой, шеф-повара ресторана «Шинок»

На форму 17 см, для бисквита:

  • 1 яйцо
  • 65 г сахара
  • 45 г муки
  • 3 г разрыхлителя
  • 30 г черного шоколада
  • 30 г сливочного масла
  • 450 г клубничного мороженого (можно добавить немного зеленого базилика или взять клубнично-базиликовое мороженое)
  • 2 белка
  • 100 г сахара

Для украшения:

  • 15 г клубники
  • 10 г белого шоколада
  • 5 г зеленого базилика

Шаг 1. Испечь бисквитный корж-основу: подготовить форму, застелив её дно кружком промасленного пергамента. Взбить яйцо с сахаром — начиная с малых оборотов и плавно переключаясь на высокие, добавить сливочное масло и взбивать еще минут 4-5 — до густой пышной светлой массы, увеличивающейся в объёме в 2-3 раза. Добавить к смеси растопленный на водяной бане чёрный шоколад.

Шаг 2. Разогреть духовку до 200 градусов.

Шаг 3. Просеять во взбитую массу муку с разрыхлителем и аккуратно вмешать круговыми движениями.

Шаг 4. Вылить тесто в форму, бережно распределить ложкой и поставить в разогретую духовку на 10-12 минут. Проверять готовность бисквита зубочисткой — когда она будет сухой, а бисквит станет золотистым, он готов. 

Шаг 5. Достать корж и полностью остудить.

Шаг 6. Приготовить безе: отделить желтки от белков, взбить белки миксером 1-2 минуты до пышной пены.

Шаг 7. Затем понемногу, по ложке, всыпать сахар, продолжая взбивать. Получается густая снежно-белая пена. 

Шаг 8. Разогреть духовку до 250 градусов. Мороженое выложить на бисквит и обмазать безе с боков и сверху. Поставить десерт в горячую духовку и запечь в течение 2 минут.

Шаг 8. Быстро достать мороженое и подавать к столу. Украсить листьями базилика, клубникой и белым шоколадом.

 
 
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Чаще всего мороженое едят с вареньем, тертым шоколадом или разнообразными фруктами-ягодами. Но можно попробовать и другие варианты топингов.
 
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