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На щечке появилась родинка… Вполне себе повод обратиться к врачу

05.06.2019 12:08 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

На щечке появилась родинка… Вполне себе повод обратиться к врачу
Фото из открытых источников

Людям, у которых на теле много родинок, рекомендуется показываться врачу раз в полгода. Остальным – желательно раз в год. А периодический осмотр собственного тела на предмет возможных изменений кожных покровов вообще должен войти в привычку. Почему?

Об этом «АиФ» поговорил с Кириллом АТСТАРОВЫМ, руководителем проекта Skinive, благодаря которому белорусы могут самостоятельно и бесплатно обследовать свою кожу, в том числе родинки, чтобы не пропустить различные новообразования.

- Если запустить заболевания кожи, исход может быть летальным, - говорит собеседник издания. - Вообще в разных странах отношение к заболеваниям кожи и подходы к профилактике различаются. Например, в Австралии статистика по раку кожи просто чудовищная: население белокожее, уровень ультрафиолетового излучения чрезвычайно высок, поэтому болезни кожи - национальная проблема. В стране есть государственные программы по профилактике заболеваний кожи. Ведь та же «безобидная» пигментация может привести к лентиго-меланоме - одному из видов рака кожи.

В Израиле многие родинки врачи рекомендуют удалять. Если в нашем государстве УФ-индекс - 4-5, то в Израиле – 6-7. И то, что безопасно для нас, в условиях агрессивного солнца Израиля может быть смертельно опасным.

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Нужна привычка

- Если у наших людей нет привычки осматривать кожные покровы, то как им в этом помогает ваша разработка?

- За год работы мы действительно пришли к неутешительному выводу: поскольку у большинства людей не выработана привычка регулярно осматривать свою кожу, нам пришлось направить все силы на то, чтобы «запрограммировать» последнее звено в цепи проекта - человека. Мы проводили разъяснительную работу, рассказывали о важности раннего выявления болезни, потому что тогда риск для жизни меньше и лечение проходит более успешно.

30 лет назад в Беларуси ежегодно выявляли 60 первичных случаев меланомы, а сейчас эта цифра достигает 700, т. е. число регистрируемых случаев увеличилось более чем в 10 раз! К сожалению, белорусы не всегда вовремя обращаются за помощью к специалистам, запуская болезнь и подвергая риску свое здоровье.

На щечке появилась родинка… Вполне себе повод обратиться к врачу
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- На основании чего и как разрабатывалась сама модель скрининга и насколько полученные данные достоверны?

- Нейросеть (обучаемая система, которая действует не только в соответствии с заданным алгоритмом и формулами, но и на основании прошлого опыта. Можно сравнить с ребенком, который, складывая пазл, с каждым разом делает все меньше ошибок. – Прим.) обучалась с помощью технологии компьютерного зрения на принципах дерматоскопии (вид медицинской диагностики кожи по визуальным признакам. – Прим.). Распознать проблему помогает база данных, содержащая более 20 000 дермоскопических снимков клинически подтвержденных случаев. Для расширения видов кожных объектов мы использовали данные партнерских интернет-проектов, а также информацию, полученную напрямую от дерматологов.

Дополнительная помощь

- Результаты скрининга подтверждаются врачами?

На щечке появилась родинка… Вполне себе повод обратиться к врачу Родинка родинке рознь. Как вовремя распознать меланому
- Скорее можно сказать о том, что их расценивают как дополнительную помощь. Многое, конечно, нам, как разработчикам, предстоит еще дорабатывать: система может давать неточные ответы в случаях, когда в локации есть очаги различных заболеваний. Поэтому диагноз может трактоваться двояко. Также эти системы не учитывают истории болезни и особенностей здоровья пациента.

- Кому-нибудь прохождение теста помогло выявить проблему и начать своевременное лечение?

- За время работы нашего сервиса было выявлено несколько десятков случаев подозрения на онкозаболевание, а также более 100 случаев вируса папилломы человека. В случаях, когда нейросеть видит высокий уровень опасности, пользователь может написать в техподдержку: тогда наш специалист подтвердит или опровергнет результат нейросети и даст рекомендации о дальнейших действиях.

В ТЕМУ

В День борьбы с меланомой, который прошел 21 мая,  состоялся массовый первичный скрининг на базе 7 медцентров. Результаты будут известны к сентябрю, передает пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси. В прошлом году во время аналогичной акции такой скрининг прошли 2,5 тысячи человек. Были задействованы 146 дерматологов. Особенно активно проявили себя Брестская и Витебская области, где мероприятия прошли и в районных городах. Результаты таковы: 238 человек были направлены в онкологическую службу для углубленного обследования, в результате меланома и другие злокачественные образования кожи выявлены у 38 пациентов. У 136 - доброкачественные новообразования.

Специалисты называют главным фактором именно раннюю диагностику - на ранних стадиях меланома сегодня очень хорошо лечится. Самые опасные места локализации - волосистая часть головы, стопы и кисти. Самоосмотр нужно проводить раз в квартал. А если родинок много или они атипичные, то дерматологу или онкологу надо показываться раз в полгода.

 
 
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Самоосмотр кожных покровов на предмет возможных изменений должен войти в привычку.
 
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