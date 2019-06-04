Жизнь с браком. Кризисный период рассматривают как болезнь семьи

Источник материала: Аргументы и факты

На злободневные вопросы о семье и браке ответила психолог Ольга ХВЕЖЕНКО.

Это болезнь

Брак трещит по швам. Такое ощущение, что мы с мужем с разных планет, друг друга вообще не понимаем. Может, это и есть пресловутый кризис, который нужно просто пережить? Поженились три года назад, и ведь сначала все было так хорошо… А возможно, лучше нам не мучиться и развестись? Я не знаю, что делать… Марина, Минск

Так часто бывает: схлынут первые восторги и упоение медового месяца, и молодые супруги начинают замечать, что брак «изнутри» воспринимается по-иному, чем представлялось. Молодожены вступают в первый, и не единственный, кризисный период брака. Таких периодов, или спадов, в отношениях выделяют несколько:

• первые дни после брака;

• примерно через два-три месяца супружеской жизни;

• после полугода совместной жизни;

• после первой годовщины брака;

• после рождения первого ребенка;

• в интервале трех-пяти лет;

• после семи-восьми лет супружества;

• при 12-летнем семейном стаже;

• через 20-25 лет семейной жизни.

Психологи рассматривают кризисный период как болезнь семьи, которая не всегда заканчивается разводом. Спады в чем-то закономерны, но и не вечны – они имеют не такую уж большую продолжительность и преодолеваются при соответствующей подготовленности и внутреннем настрое.

В семейной жизни может быть всякое. Но, если нет постоянного притока положительных эмоций и уверенности в том, что партнер всегда готов поддержать свою половинку во всем, оказать ей содействие и помощь в преодолении возникающих затруднений, не будет главного – удовлетворенности самим браком, семейными отношениями, супругом. А без такой удовлетворенности (если даже брак не распадается) нарушается гармония между двумя любящими людьми.

Кроме того, брак заключается и для взаимного удовлетворения разнообразных потребностей. Частичное и полное неудовлетворение их ведет к ссорам, а затем и к хроническим конфликтам, разрушающим устойчивость брака. Конфликты могут возникать на основе неудовлетворенной потребности в ценности и значимости своего «Я», нарушения чувства достоинства со стороны другого партнера, его пренебрежительного и неуважительного отношения. Нередки также размолвки и психологическое напряжение из-за неудовлетворенных сексуальных потребностей одного или обоих супругов. Они могут иметь различную основу: такую как пониженная сексуальность, несовпадение циклов и ритмов возникновения сексуального желания; безграмотность супругов в вопросах психогигиены брачной жизни; мужская импотенция или женская фригидность; различные болезни супругов; сильное хроническое и нервное переутомление одного из супругов и т. д. Каждая пара по-своему пытается справиться с подобными трудностями. Но, поскольку это получается не у всех и не всегда, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Личное достоинство

Если муж постоянно оказывает психологическое давление, критикует, как можно с этим справиться? Может, проблема во мне, но ничего с этим поделать не могу, все время страдаю и нахожусь в перманентном стрессе, думаю о разводе. Людмила, Витебск

Если один из супругов чувствует себя ущемленным, то это порождает целый ряд отрицательных эмоций по отношению к другому супругу и в определенной мере переходит в неудовлетворенную потребность в положительных чувствах, ласке, нежности и заботе. Психологическое отчуждение между супругами начинается с пониженной оценки, с критических замечаний относительно личности партнера. Таким образом, нарушаются душевная гармония, устойчивость психической жизни, ощущение своей полезности и ценности для другого человека. Все эти обстоятельства приводят к тому, что в браке и семье человек не может утвердить самого себя, чувствует психологический дискомфорт. У него исчезает чувство поддержки, солидарности, защищенности.

Получается, что за мотивами разводов стоят те или иные неудовлетворенные потребности супругов, по крайней мере, одного из них. К этому добавляется и тот факт, что человеческие взаимоотношения всегда состоят из взаимного влияния, столкновения характеров, интересов, стремления навязать другому свои взгляды, суждения и оценки. Также исход конфликтной ситуации часто зависит от того, в каком психологическом состоянии находятся супруги, поэтому во взаимоотношениях с близкими членами семьи мы часто бываем субъективны. В том случае, если супруги не могут самостоятельно разобраться с этими вопросами, им стоит прибегнуть к помощи специалиста.

Что такое счастье?

Мама спрашивает меня, счастлива ли я в браке. А что это такое? Конечно, любви уже нет, но есть уважение - можно ли это считать счастьем? В. Корж, Минск

Социологи выделяют одиннадцать слагаемых семейного счастья и благополучия:

• взаимопонимание между супругами;

• отдельная квартира;

• материальное благополучие;

• дети;

• уверенность в прочности брака;

• интересный досуг в семье;

• интересная работа;

• соответствующее образование;

• хорошее положение на работе;

• хорошие друзья;

• самостоятельность супругов.

Это если брать в общем и целом. А в частности среди этих условий есть главные, которые крайне необходимы каждой семье. Какие именно? По результатам одного из опросов, главные условия семейного благополучия – взаимопонимание между супругами, отдельная квартира, материальное благополучие, дети в семье и интересная работа у каждого из супругов. Правда, порядок этих ценностей у мужчин и женщин несколько различен. Практичные мужчины на первое и второе места ставят отдельную квартиру и материальное благополучие, после чего следуют взаимопонимание между супругами наличие детей. Женщины же решительно отдали пальму первенства взаимопониманию, детям, а потом уже отдельной квартире, материальному благополучию и интересной работе.

Было проведено немало исследований относительно того, что такое семейное счастье. Результаты одного из них показали, что для счастья семьи нужно не так уж много:

• направленность на другого (умение понимать, внимательно относиться, учитывать вкусы, интересы, желания);

• нормальное, бесконфликтное общение;

• доверие и эмпатия (сочувствие, эмоциональный отклик на неблагополучие второй половины, побуждающее к действиям в его пользу);

• понимание друг друга;

• нормальная интимная жизнь;

• наличие Дома (именно с большой буквы, а не просто жилплощади).