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Эксперты рассказали, что лучше всего пить в жару
05.06.2019 20:01 — Новости Здоровья | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Яблочный сок, в два раза разбавленный водой, станет наиболее оптимальным напитком в жару и поможет утолить жажду.
Об этом рассказала глава проекта Российского союза производителей соков Людмила ХОМИЧ, пишет
По ее словам, канадские исследователи в ходе экспериментов обнаружили, что этот напиток гораздо эффективнее специальных растворов (электролитов), которые применяются для предотвращения обезвоживания при кишечных расстройствах. Эти свойства достигаются за счет содержания в яблочном соке калия, пояснила Хомич.
Помимо этого, Хомич порекомендовала пить в жару ягодные морсы и кислые соки. При этом напитки следует разбавлять водой. Также можно выпивать овощные соки, в них содержится гораздо меньше сахара.
Однако не стоит пить больше трех стаканов в сутки.
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Глава проекта Российского союза производителей соков сообщила, каким напиткам стоит отдать предпочтение летом.
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