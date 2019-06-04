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Эксперты рассказали, что лучше всего пить в жару

05.06.2019 20:01 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Эксперты рассказали, что лучше всего пить в жару
shutterstock.com

Яблочный сок, в два раза разбавленный водой, станет наиболее оптимальным напитком в жару и поможет утолить жажду.

Об этом рассказала глава проекта Российского союза производителей соков Людмила ХОМИЧ, пишет РИА Новости.

Эксперты рассказали, что лучше всего пить в жару Чем опасно пить кофе в жару?

По ее словам, канадские исследователи в ходе экспериментов обнаружили, что этот напиток гораздо эффективнее специальных растворов (электролитов), которые применяются для предотвращения обезвоживания при кишечных расстройствах. Эти свойства достигаются за счет содержания в яблочном соке калия, пояснила Хомич.

Помимо этого, Хомич порекомендовала пить в жару ягодные морсы и кислые соки. При этом напитки следует разбавлять водой. Также можно выпивать овощные соки, в них содержится гораздо меньше сахара.

Однако не стоит пить больше трех стаканов в сутки.

 
 
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Глава проекта Российского союза производителей соков сообщила, каким напиткам стоит отдать предпочтение летом.
 
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