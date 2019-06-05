Вред или отсутствие пользы. 5 напитков, от которых лучше отказаться

Источник материала: Аргументы и факты

Чай в пакетике

Специалисты проверили 48 видов листового и пакетированного чая и выявили в 11 образцах группы бактерий кишечной палочки. Также в некоторых образцах были найдены следы плесени.

У чая в пакетиках и так не слишком хорошая репутация. Многие уверены, что в таком чае содержатся красители, а в пакетики попадает пыль и грязь. Но экспертиза показала, что это не так. Все образцы были проверены на содержание красителей, и ни для одного не подтвердилось, что они там есть.

Быстрое окрашивание кипятка происходит за счет того, что в пакетиках содержится очень мелкая фракция чайного листа, практически — чайная пыль. Поэтому, когда пакетик заливается водой, жидкость в чашке быстро становится коричневой. Ведь площадь контакта с водой у такого чая гораздо больше, чем у листового.

Гораздо хуже то, что пакетированные чаи могут содержать плесень. Листья чая ферментируются собственным соком, это одна из важных стадий подготовки чайного листа к завариванию в чашке. Чтобы остановить процесс ферментации, чай высушивают. Но, так как в пакетиках чайная пыль лежит довольно плотно, она может отсыревать, образовывается плесень. Разумеется, это не нормальная ситуация, хотя европейскими стандартами некоторое количество плесневого грибка позволяется.

Обнаруженная же кишечная палочка — неприятная, но не опасная для потребителей чая находка. Она погибает при температуре выше 60 градусов, так что даже при заваривании зеленого чая палочка не нанесет вреда.

Газированные напитки

Сладкая газированная вода — один из самых вредных напитков, присутствующих в нашем рационе. Любовь к газировке диетологи ВОЗ считают одной из причин растущего детского и подросткового ожирения, проблемы, которая в последние 20 лет приобрела общемировой характер. Как известно, самыми опасными в плане набора веса являются быстрые углеводы, к которым относится сахар, содержащийся в сладкой газировке. К примеру, в банке колы емкостью 0,33 литра содержится 6,5-8 кусков сахара.

«Эти углеводы никак не влияют на чувство голода либо утоляют его на очень короткое время. Но при этом доступная энергия утилизируется преимущественно в жировую ткань, — предупреждает Ирина ПИЧУГИНА, гастроэнтеролог, врач-терапевт, кандидат медицинских наук. — Поэтому регулярное употребление сладких газированных напитков может приводить к ожирению, сахарному диабету и сопутствующим им заболеваниям (сердечно-сосудистым, кожным, гинекологическим, урологическим и др.)».

Даже если вы пьете не сладкие, но газированные напитки, вы наносите вред своему организму. Дело в том, что углекислый газ в газированной воде раздражает слизистую желудка, стимулирует секрецию соляной кислоты и ее агрессивность, а также усиливает вздутие и нарушает моторику желудочно-кишечного тракта. Поэтому особенно вредной газированная вода может быть для пациентов с гастритом, язвенной болезнью поджелудочной железы и кишечника.



Сахар и инсулин. Какой вред наносит нам сладкая газировка Подробнее

Растворимый кофе

Так как растворимый кофе подвергается промышленной переработке в большей степени, чем просто обжаренное кофейное зерно, за ним закрепилась слава вредного напитка. Но на самом деле вред растворимого кофе примерно равен урону для здоровья, который наносится обыкновенным кофе, сваренным в турке. Растворимый кофе делают путем измельчения и заваривания зеленого зерна. После этого напиток выпаривают или замораживают, чтобы убрать из него жидкость. Сухой остаток, то есть уже заваренный и высушенный кофе, мы покупаем в банках в магазине. Конечно, такой кофе имеет более слабый вкус и аромат по сравнению с зернами. Хотя многим нравится именно аромат растворимого кофе. В растворимом кофе гораздо меньше эфирных масел, да и вообще полезных веществ, которые содержатся в кофе. Но кофеин в нем остался, поэтому бодрящими свойствами напиток обладает.

Именно перебор с кофеином может нанести вред сердечно-сосудистой системе, сделать нас более возбудимыми, ухудшить усваиваемость кальция. «Во всем необходима мера. Если вы употребляете кофе по 5-7 чашек в день натощак, то, безусловно, он приведет к гастриту, язве желудка и другим не менее неприятным последствиям, — уверена диетолог Анна ИВАШКЕВИЧ. — Если вы выпиваете чашку после еды или в течение дня, то ничего страшного не случится. В правильных пропорциях кофе — хороший стимулятор пищеварения, активизации ЦНС».

Кофе «3 в 1»

Пакетики растворимого кофе «3 в 1» — это смесь сахара, сухого молока и растворимого кофе. В последнем ингредиенте, как мы уже выяснили, мало пользы, но и вреда при умеренном употреблении тоже не так уж и много. Совсем другое дело — два других ингредиента, которые, кстати говоря, обычно стоят в составе на первых двух местах. Это значит, что их в пакетике «3 в 1» больше, чем кофе.

О вреде большого количества сахара мы уже поговорили, сладкие напитки — это путь к ожирению, проблемам с сосудами, сахарному диабету. Что касается молочной составляющей, то в подавляющем большинстве случаев она представлена растительными заменителями молока.

Таким образом, получается, что полезных веществ в пакетиках нет, кофе — очень мало, поэтому бодрящими свойствами кофе «3 в 1» не обладает. Зато сахара и пальмового масла — хоть отбавляй.

Сок из пакета

Пакетированные соки многие все еще считают полезными напитками. Это не так. В них содержится очень много сахара, но практически не осталось полезных веществ. Поэтому многие диетологи приравнивают соки к сладкой газировке. Впрочем, они чуть лучше: в соках нет углекислого газа, поэтому они не будут раздражать слизистую желудка так, как промышленные лимонады. Поэтому если вы хотите получить витамин С и калий, которые, как предполагается, должны содержаться в апельсиновом соке, то лучше съесть настоящий апельсин, чем выпить стакан сока из пакета.