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Красная помада под запретом. 5 средств, о которых лучше забыть летом

07.06.2019 11:28 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Красная помада под запретом. 5 средств, о которых лучше забыть летом
shutterstock.com

Лето вступило в свои законные права, а значит, пора провести ревизию собственной косметички и отказаться от средств, которые нежелательно использовать на солнце. От каких именно, рассказывает врач-дерматолог, косметолог Зоя ЕВСЮКОВА.

1. Убираем подальше средства с альфа- и бета-кислотами

В летнюю жаркую погоду в первую очередь стоит избавиться от средств с альфа- и бета-кислотами. Это салициловая и гликолевая кислоты, содержащиеся в активных препаратах, которые женщины во всем мире используют для борьбы с признаками старения, пигментацией, расширенными порами, повышенным образованием кожного сала и т.д. Увы, как бы вы ни любили эти средства, откажитесь от них в период солнечной активности, т.е. на ближайшие три месяца, так как они могут спровоцировать появление пигментации.

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Чем заменить: Препараты с кислотами можно заменить на кремы и сыворотки, содержащие ретинол в небольших концентрациях и витамин С. Также можно использовать энзимы — ферменты, которые также обладают эксфолиирующим (отшелушивающим) эффектом. Однако в любом случае прежде чем воспользоваться любым из этих средств, необходимо проконсультироваться с врачом-дерматологом.

2. Забываем о питательном креме

Плотные питательные кремы прекрасно увлажняют и при этом создают мощный липидный защитный слой на коже, зимой это хорошо, а вот в жаркую погоду чревато риском появления воспалений.

Чем заменить: Летом функцию увлажнения лучше доверить лёгким сывороткам, эмульсиям и гидрогелевым основам.

3. Декоративная косметика с красным пигментом под запретом

Обратите пристальное внимание на декоративную косметику, в составе которой есть красный пигмент: тональные средства, румяна, средства для контуринга и другие, которые женщины используют, чтобы подчеркнуть черты лица. Все они довольно плотные и тяжёлые. Если зимой такая защита даже полезна, то в жаркую погоду она не только забивает поры, что абсолютно точно будет провоцировать высыпания, но и создает непривлекательный сальный блеск. На солнце вся эта «красота» к тому же начинает течь, как бы маркетологи ни старались убедить нас в обратном.

Чем заменить: Если хочется добавить матовый оттенок лицу и убрать избыточный блеск, можно использовать bb- и cc-кремы. Они очень легкие и содержат пигменты в низких концентрациях, поэтому вреда коже не нанесут. К тому же, в большинстве своем подобные средства являются и солнцезащитными. Это огромный плюс в летние месяцы.

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4. Прощаемся с плотной помадой

На лето из своей косметички нужно убрать плотные, стойкие, матовые, бархатные помады, содержащие большое количество красных пигментов. Велика вероятность, что на солнце они просто потекут, будут выглядеть некрасиво и доставят вам массу неудобств.

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Чем заменить: Лучше выбрать бальзам для губ или легкий блеск нейтральных тонов.

5. Не «душим» окружающих

Откажитесь от вечерних, тяжелых, содержащих мускус и компоненты животного происхождения духов. Также лучше убрать пряности, потому что в жаркую погоду такие резкие ароматы могут вызвать неприятные вегетативные реакции, такие как головокружение и потеря сознания, и не обязательно у обладателя аромата — у окружающих тоже.

Чем заменить: Отдавайте предпочтение травяным, цветочным и древесным ароматам.

 
 
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Какой крем для лица лучше всего использовать в жару, чем заменить плотную помаду летом и почему не стоит пользоваться средствами с альфа и бета-кислотами в период...
 
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