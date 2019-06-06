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Ребят ждут в лагерях. Пошаговый алгоритм получения путевки в оздоровительный лагерь

07.06.2019 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Лето в оздоровительном лагере — самое подходящее место для отдыха наших ребят: здесь всегда интересно, весело и многолюдно. 

Детский оздоровительный лагерь — это хорошее настроение, новые друзья из разных уголков района, спортивные состязания и, конечно же, всеми любимые дискотеки. И всё это будет организовано в оздоровительных лагерях, расположенных на территории Несвижского района.

Желающие отдохнуть в оздоровительных лагерях могут уточнить стоимость путевок и график заездов, а также приобрести путевки в управлении по образованию, спорту и туризму Несвижского района. По вопросу приобретения путевок можно обращаться по телефону 5-19-92.

Всем желающим оздоровить своих детей в летний период 2019 года  можно обратиться к ведущему специалисту представительства Минского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения по телефону 5-13-20 или по адресу: г. Несвиж, ул. Советская,1, каб. 218.

На основании решения Несвижского райисполкома от 04.05.2019 г. № 628 в районе будет функционировать 8 оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием и 14 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе учреждений образования, а также 3 оздоровительных лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием и 1 лагерь с круглосуточным пребыванием, где дети смогут не только отдохнуть на природе и пройти оздоровление, но и заработать.

Предлагаем пошаговый алгоритм получения путевки в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием. Оно осуществляется через комиссии по оздоровлению.

Шаг 1.  Комиссия по оздоровлению принимает заявление от родителей или законных представителей ребенка.

Шаг 2.  Комиссия по оздоровлению предприятия формирует и отправляет заявку собственнику в оздоровительный лагерь.

Шаг 3. Руководство предприятия заключает договор с собственником лагеря.

Шаг 4. Руководство оздоровительного лагеря выставляет счет за минусом государственных средств, выделенных Республиканским центром на удешевление стоимости путевки.

Шаг 5. Родители предоставляют перечень необходимых документов в комиссию, рассчитываются за путевку (не менее 10 % от полной ее стоимости).

Шаг 6. Предприятие перечисляет средства на расчетный счет собственника оздоровительного лагеря.

Шаг 7. Комиссия по оздоровлению выдает путевку в оздоровительный лагерь родителю.

Путевки в спортивно-оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием выдаются на основании решения тренер-ского совета специализированных учебно-спортивных учреждений, ДЮСШ.

Об их выдаче уведомляются комиссии по месту работы, службы, учебы родителей (лиц, их заменяющих).

Путевка выдается на указанный в ней срок оздоровления и не подлежит разделению по срокам и количеству мест.

Также обращаем  внимание, что родители, которые являются неработающими пенсионерами и инвалидами, индивидуальными предпринимателями и ремесленниками, неработающие граждане (зарегистрированные в центре занятости) оформляют документы в оздоровительный лагерь в представительстве Минского областного управления Республикан-ского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения (Несвижский район) по адресу: ул. Совет-ская, 1, каб. 218 (вторник, четверг).

Информация по летнему оздоровлению размещена на сайте Несвижского райисполкома в разделе «оздоровление».

Елена БОРОДИНА,

ведущий специалист представительства Минского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Несвижского района


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Лето в оздоровительном лагере — самое подходящее место для отдыха наших ребят: здесь всегда интересно, весело и многолюдно.  Детский оздоровительный
 
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