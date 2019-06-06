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С начала года с укусами клещей в гродненские медучреждения обратились более 1000 человек
07.06.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Количество обращений по сравнению с прошлым годом сократилось на 2/3.
Это отмечает
– Однако это, прежде всего, связано с тем, что в 2019 стабильное тепло пришло позже. Поэтому, отправляясь на прогулку, стоит позаботиться о своей безопасности, – отметила Валентина Слизевич.
Исследование энтомологов показало, что клещей чаще всего находят в лесных массивах на окраине населенных пунктов и в лесах, которые переходят в пригороды.
В Гродно вероятность
Ареал обитания клещей расширяется – теперь членистоногие могут поджидать и на частном участке. Кровососы живут в высокой траве, поэтому ее нужно регулярно скашивать и сразу убирать, чтобы не оставалось подстилки. Клещи не переносят прямых солнечных лучей, на открытой местности они просто высыхают. Поэтому, в период с 12.00 до 16.00 они прячутся в подстилке или сухостое.
Действенный метод борьбы с клещами – специализированная обработка. В общественных местах она проводится планово, а вот в частные домовладения специалисты выезжают, если поступает запрос. Владельцы могут и сами обработать участок, купив специальное средство.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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Количество обращений по сравнению с прошлым годом сократилось на 2/3. Это отмечает энтомолог областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья...
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