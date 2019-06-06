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С начала года с укусами клещей в гродненские медучреждения обратились более 1000 человек

07.06.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

С начала года с укусами клещей в гродненские медучреждения обратились более 1000 человек

Количество обращений по сравнению с прошлым годом сократилось на 2/3.

Это отмечает энтомолог областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Валентина Слизевич.

– Однако это, прежде всего, связано с тем, что в 2019 стабильное тепло пришло позже. Поэтому, отправляясь на прогулку, стоит позаботиться о своей безопасности, – отметила Валентина Слизевич.

Исследование энтомологов показало, что клещей чаще всего находят в лесных массивах на окраине населенных пунктов и в лесах, которые переходят в пригороды.

В Гродно вероятность подцепить клеща выше в урочище Пышки, Лососно, лесопарке Румлево, Коложском парке, в лесных массивах по улицам Томина–Славинского и Кабяка.

Ареал обитания клещей расширяется – теперь членистоногие могут поджидать и на частном участке. Кровососы живут в высокой траве, поэтому ее нужно регулярно скашивать и сразу убирать, чтобы не оставалось подстилки. Клещи не переносят прямых солнечных лучей, на открытой местности они просто высыхают. Поэтому, в период с 12.00 до 16.00 они прячутся в подстилке или сухостое.

Действенный метод борьбы с клещами – специализированная обработка. В общественных местах она проводится планово, а вот в частные домовладения специалисты выезжают, если поступает запрос. Владельцы могут и сами обработать участок, купив специальное средство.
С начала года с укусами клещей в гродненские медучреждения обратились более 1000 человек

– Но если все же вам не удалось уберечься, после того, как клеща удалили, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства, чтобы вам назначили профилактическое лечение. Наиболее действенным оно будет в первые 72 часа с момента присасывания клеща. А паразита следует сдать на анализ, чтобы точно знать, был ли он переносчиком какого-либо заболевания. На территории Беларуси наиболее распространены клещевой энцефалит и лайм-боррелиоз. От клещевого энцефалита можно привиться. Вакцинация состоит из двух этапов. Первую прививку лучшего всего сделать осенью, вторая делается спустя полгода после первой. С начала этого года в области зарегистрирован один случай клещевого энцефалита и 44 – лайм-боррелиоза, – рассказала Валентина Слизевич.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
— Лучше выбрать одежду для прогулки в лесу из плотной, не ворсистой ткани. То, что паразиты
цепляются за светлое – миф, они ориентируются по запаху. Одежда должна плотно прилегать к
телу, не забудьте о головном уборе.
— Когда гуляете, старайтесь держаться середины тропинок, клещи живут в траве, особенно в высокой. Для отдыха лучше выбирать солнечные поляны без кустарников.
— Клещ не присасывается сразу, вначале он ищет место. Поэтому каждый час осматривайте себя и
своих спутников. В зоне риска – область головы, особенно за ушами, шея. Если у вас есть домашние животные, их тоже осматривайте и обрабатывайте специальными средствами после прогулки.
— Стоит также тщательно проверять веточки и цветы, принесенные из леса. Клещ может быть и на них.

Вероника КОЗЛОВСКАЯ
Фото: архив ГП
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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