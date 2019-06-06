В Гродно ситуация с корью под контролем

Источник материала: Вороновская газета





Как рассказали в главном управлении здравоохранения облисполкома, сегодня еще трое человек были выписаны из стационара. На данный момент на стационаре в областной инфекционной больнице находятся 6 человек.

прививку против кори. Это особенно актуально для людей в возрасте от 18 до 55 лет. Медики подчеркивают, что тем, кто контактировал с заболевшими, необходимо немедленно обратиться в клинику. Врачи рекомендуют сделать профилактическуюпротив кори. Это особенно актуально для людей в возрасте от 18 до 55 лет.

Напомним, первые симптомы заболевания – повышение температуры, появление насморка, боли в горле и конъюнктивит. В начале течения заболевания корь похожа на обычную простуду. Насторожиться стоит, когда появляется характерная красноватая сыпь.

Вначале она выступает в области головы, затем постепенно спускается вниз. Поскольку вирус кори устойчив во внешней среде, человек, заподозривший ее у себя, должен оставаться дома, чтобы не допустить распространения инфекции. Необходимо вызвать медика на дом, пользоваться общественным транспортом не стоит.

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