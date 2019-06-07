Секрет объема. Какая тушь для ресниц более безопасна?

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Состояние ресниц зависит и от того, какими косметическими средствами и как вы снимаете тушь. ©

Врач-гигиенист Валентина ТЕРЕШКО помогла найти ответ:

- Современные виды туши для ресниц вместо скипидара, как раньше, содержат масляные эмульсии, воски и воду. В их производстве часто используются пчелиный воск, который считается наиболее безопасным, минеральное масло, ланолин, масло семян льна, касторовое масло, эфирное масло эвкалипта, иногда кунжутное масло. Дешевые марки содержат, разумеется, не натуральные, а синтетические компоненты из высокомолекулярных химических соединений. Поэтому безопасность туши зависит от ее производителя. Но и категорически утверждать, что дорогой качественной тушью можно пользоваться без опаски, нельзя. Она не нанесет вреда лишь в том случае, если правильно ее снимать, соблюдая правила гигиены. Для этого нужны специальный крем, косметическое молочко или мицеллярная вода.

Как использовать

Тушь лучше менять каждые три месяца, так как на щеточке могут поселиться микробы, которые вызывают болезни и раздражение кожи. Достаточно вредной можно назвать водостойкую тушь: ею нужно пользоваться только в исключительных случаях, а от ежедневного применения лучше отказаться.

Если вы не хотите ежедневно использовать тушь, можно покрасить ресницы специальной краской. Но следует помнить, что в этом случае высок риск выпадения ресниц, возникновения дерматита, аллергической реакции.

Во избежание покраснений и высыпаний после покраски ресниц обращайте внимание на надписи и рекомендации на флакончике с краской и не забывайте, что нужно предварительно нанести толстый слой крема вокруг глаз. Он защитит нежную кожу от химических ожогов. А лучше всего прибегнуть к услугам профессионалов салона красоты или парикмахерской.

Правила гигиены

Качественная тушь тоже может быть вредной, если не соблюдать правил гигиены. Смывать тушь нужно не мылом, а специальной жидкостью для снятия макияжа или косметическим тоником. Водостойкую - специальной жидкостью для водостойкой косметики. Необходимо правильно хранить тушь для ресниц и контролировать срок годности, который обязательно должен быть указан на упаковке.

Сроки годности и хранения

Обычно на косметике стоят две даты - срок годности и срок хранения. И если первое значение - это дата, после которой продукт становится опасен для здоровья, то второе значение показывает, сколько можно хранить продукт после вскрытия упаковки. Так, если тушь была открыта 3-4 месяца назад, выбрасывайте ее, даже если вы ни разу не воспользовались ею. Выбросить новую тушь менее обидно, чем получить проблемы с глазами из-за собственной халатности.

Если изменилась консистенция туши либо появился неприятный или просто нехарактерный запах, использовать тушь уже не следует.

Тушь не любит жары, холода и прямых солнечных лучей. Косметичка в тумбочке или шкафу – самое подходящее для нее место. В ванной комнате любую косметику хранить не рекомендуется: возле источников тепла она быстрее сохнет и приходит в негодность.