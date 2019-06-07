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Секрет объема. Какая тушь для ресниц более безопасна?

08.06.2019 08:06 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Секрет объема. Какая тушь для ресниц более безопасна?
Состояние ресниц зависит и от того, какими косметическими средствами и как вы снимаете тушь. © / Фото из открытых источников

Врач-гигиенист Валентина ТЕРЕШКО помогла найти ответ:

- Современные виды туши для ресниц вместо скипидара, как раньше, содержат масляные эмульсии, воски и воду. В их производстве часто используются пчелиный воск, который считается наиболее безопасным,  минеральное масло, ланолин, масло семян льна, касторовое масло, эфирное масло эвкалипта, иногда  кунжутное масло. Дешевые марки содержат, разумеется, не натуральные, а синтетические компоненты из высокомолекулярных химических соединений. Поэтому безопасность туши зависит от ее производителя. Но и категорически утверждать, что дорогой качественной тушью можно пользоваться без опаски, нельзя. Она не нанесет вреда лишь в том случае, если правильно ее снимать, соблюдая правила гигиены. Для этого нужны специальный крем, косметическое молочко или мицеллярная вода.

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Как использовать

Тушь лучше менять каждые три месяца, так как на щеточке могут поселиться микробы, которые вызывают болезни и раздражение кожи. Достаточно вредной можно назвать водостойкую тушь: ею нужно пользоваться только в исключительных случаях, а от ежедневного применения лучше отказаться.

Если вы не хотите ежедневно использовать тушь, можно покрасить ресницы специальной краской. Но следует помнить, что в этом случае высок риск выпадения ресниц, возникновения дерматита, аллергической реакции.

Во избежание покраснений и высыпаний после покраски ресниц обращайте внимание на надписи и рекомендации на флакончике с краской и не забывайте, что нужно предварительно нанести толстый слой крема вокруг глаз. Он защитит нежную кожу от химических ожогов. А лучше всего прибегнуть к услугам профессионалов салона красоты или парикмахерской.

Правила гигиены

Качественная тушь тоже может быть вредной, если не соблюдать правил гигиены. Смывать тушь нужно не мылом, а специальной жидкостью для снятия макияжа или косметическим тоником. Водостойкую - специальной жидкостью для водостойкой косметики. Необходимо правильно хранить тушь для ресниц и контролировать срок годности, который обязательно должен быть указан на упаковке.

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Сроки годности и хранения

Обычно на косметике стоят две даты - срок годности и срок хранения. И если первое значение - это дата, после которой продукт становится опасен для здоровья, то второе значение показывает, сколько можно хранить продукт после вскрытия упаковки. Так, если тушь была открыта 3-4 месяца назад, выбрасывайте ее, даже если вы ни разу не воспользовались ею. Выбросить новую тушь менее обидно, чем получить проблемы с глазами из-за собственной халатности.

Если изменилась консистенция туши либо появился неприятный или просто нехарактерный запах, использовать тушь уже не следует.

Тушь не любит жары, холода и прямых солнечных лучей. Косметичка в тумбочке или шкафу – самое подходящее для нее место. В ванной комнате любую косметику хранить не рекомендуется: возле источников тепла она быстрее сохнет и приходит в негодность.

 
 
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Разобраться, какая тушь, скажем, увеличивает объем ресниц, еще можно. Но как понять, какая более безопасна?
 
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