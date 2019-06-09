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Кому опасна физкультура? Внезапную гибель школьников можно предотвратить

10.06.2019 09:34 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Кому опасна физкультура? Внезапную гибель школьников можно предотвратить
Фото: Юрий Лашов / РИА Новости

Смерть молодых людей без видимых причин пугает своей несправедливостью. В реальности таких смертей много больше. Не все они попадают в новостные сообщения. Есть семьи, в которых даже погибали двое детей. Почти все эти трагедии можно было предотвратить. Медики знают, как это сделать. Но почему до конкретных действий дело доходит крайне редко, рассказывает кандидат медицинских наук, Виктория РУМЯНЦЕВА:

Кому опасна физкультура? Внезапную гибель школьников можно предотвратить В Лиде после спортивной тренировки скончался десятиклассник

— Если в семье были случаи внезапной смерти в возрасте до 55 лет, надо задать вопрос: почему это случилось? Часто это происходит из-за нарушения ритма сердца. И в таких ситуациях причину смерти не может установить даже патологоанатом: аритмия не оставляет следов. Если это тромб, аневризма или гипертрофическая кардиомиопатия — всё это тоже причины внезапной смерти, — остаются признаки, по которым патологоанатом ставит диагноз. А при аритмии их нет. Но в таких случаях могут помочь врачи-генетики даже спустя 20–30 лет после смерти. После вскрытия обязательно хранятся парафиновые блоки, содержащие ткани человека. Из них, как правило, можно выделить ДНК, провести генетическое тестирование и, возможно, выявить мутации, которые привели к фатальным аритмиям.

Кому опасна физкультура? Внезапную гибель школьников можно предотвратить
* цены указаны в российских рублях.

Что покажет ЭКГ

Для чего это нужно? У погибших есть братья, сёстры, дети, родители, и у них тоже могут быть такие мутации и такие же аритмии. А при так называемых жёстких мутациях рано или поздно это практически неизбежно. Но таким людям можно помочь. В ряде случаев им устанавливают кардиовертер-дефибриллятор, запускающий сердце при его остановке.

Кому опасна физкультура? Внезапную гибель школьников можно предотвратить В Быховском районе третьеклассник умер на уроке физкультуры

Одна из самых частых причин внезапной смерти — «синдром удлинённого интервала QT». Такого человека часто ничто не беспокоит, но на ЭКГ у него увеличено расстояние между зубцами Q и T. В какой-то момент ещё большее удлинение этого интервала может запустить аритмию, которая приведёт к остановке сердца. И если рядом не окажется дефибриллятора или человека, умеющего делать непрямой массаж сердца, произойдёт трагедия.

Сейчас известно несколько мутаций генов, по которым выделяют 16 типов этого синдрома. При 1-м и 5-м типах аритмию чаще запускают физическая нагрузка или стресс. Часто это бывает при контакте с холодной водой, и для таких людей опасны моржевание и закаливание. Возможно, и причиной многих утоплений было нарушение ритма сердца. При 2-м и 6-м типах этого синдрома аритмию способен запустить громкий крик, испуг. А при 3-м типе аритмия обычно возникает во сне. Зная эти закономерности, мы можем помочь людям. При мягких мутациях порой достаточно избегать провоцирующих факторов — не заниматься профессионально спортом, моржеванием, избегать ряда лекарств, удлиняющих интервал QT. Многим помогут противоаритмические лекарства. В ряде случаев необходимо устанавливать кардиовертер.

 
 
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Мы всегда тяжело переживаем смерти школьников на уроках физкультуры, спортсменов на соревнованиях.
 
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