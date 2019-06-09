Еда к морю. Какие продукты взять с собой на пляж?

Источник материала: Аргументы и факты

Без еды на пляже обойтись не получится, нельзя же купаться впроголодь, да и те, кто просто загорает, к концу дня захотят перекусить. Так что нужно подойти к делу с умом и продумать, что же вы будете есть, да еще и есть безопасно, что важно, ведь на пляже очень легко отравиться.

Вариант 1. Купить на месте у неофициальных продавцов

Пожалуй, самый рискованный вариант. Мы же понимаем, что все продукты, которые продаются на пляже, лежат там как минимум этот день, а возможно, лежали на прилавках еще вчера. Поэтому — никаких салатов, пирожков с начинкой, беляшей, шаурмы, чебуреков, суши и роллов. Подобные продукты в условиях летней жары могут стать причиной тяжелых отравлений и острых кишечных инфекций. Да и вообще в жару при неправильном хранении практически любые готовые блюда и кулинарные изделия становятся потенциально опасными уже через 2-3 часа, это касается даже многих продуктов с длительным сроком хранения.

А кто поручится за то, что ближайшие к пляжу торговцы хранили продукты правильно? Мы уже не говорим о разносчиках пирожков и вареной кукурузы.

В зоне риска находится даже мороженое! «Оно безопасно до тех пор, пока хранится при определенной низкой температуре, — предупреждает эксперт в области молекулярной диагностики Михаил ЛЕБЕДЕВ. — Но стоит ему подтаять, опасные микробы начинают быстро размножаться. Поэтому никогда не покупайте подтаявшее или повторно замороженное мороженое!»

Если вы ничего не взяли с собой и рассчитываете на ближайшие к пляжу магазины, то безопаснее всего купить:

печенье и галеты;

орешки;

сухофрукты;

воду и соки.

Все продукты должны быть в фабричных упаковках, целых, не мятых, не рваных.

Вариант 2. Пойти в кафе

Пожалуй, самый дорогой вариант. Особенно если учесть, что рядом с пляжами обычно не бывает большого количества ресторанов, которые составляли бы конкуренцию друг другу. А без конкуренции и при большом спросе цены будут довольно высокими.

С точки зрения безопасности мы бы порекомендовали воздержаться от скоропортящихся продуктов, салатов с майонезом, морепродуктов, изделий из фарша. Лучше всего хорошо прожаренная курица, термически обработанные овощи.

Вариант 3. Взять с собой

Самый надежный вариант с точки зрения безопасности еды: вы знаете, когда были приготовлены бутерброды и сколько времени на жаре пролежала колбаса. И, разумеется, по цене — тоже самый бюджетный способ поесть около реки или озера.

Лучше всего положить еду в сумку-холодильник. Можно добавить туда же аккумулятор холода (небольшие контейнеры, заполненные специальной жидкостью, их охлаждают в морозилке, после этого они отдают накопленный холод в течение нескольких часов, что отлично продлевает срок хранения продуктов в сумке-холодильнике).

Но даже с аккумулятором холода сумку с провизией нужно держать в проветриваемом месте в тени. На солнце она долго не выдержит.

Что лучше брать:

Курица или индейка. Можно сделать отбивные на гриле или пожарить их с небольшим количеством масла. Отбивные можно класть на хлеб, это очень удобно.

Отварное мясо. Лучше всего подойдет телятина. Можно с горчицей, она немного продлит срок годности мяса.

Картофель. Лучше всего хранится запеченный в кожуре. Не забудьте взять к нему соль.

Свежие огурцы.

Хлеб. Хороший вариант — тонкий лаваш. В него можно завернуть мясо, чтобы не испачкаться при еде.

Сыр. Лучше всего плавленый или выдержанный твердый сыр.

Детские овощные пюре и мясные паштеты. Они хранятся дольше, чем обычные овощи и мясо, а на вкус нравятся и взрослым.

Отварные овощи. Можно самому сварить ту же самую кукурузу и натереть ее солью.

Орехи и сухофрукты. Сухофрукты надо тщательно вымыть.

Обязательно взять обычную (не сладкую, без газа) воду. Причем лучше всего — несколько бутылок. На пляже вы будете хотеть пить гораздо сильнее обычного. Кислые соки и морсы тоже хорошо утоляют жажду, но это не отменяет употребление обыкновенной воды.

Не забудьте тарелки, вилки, ложки. А также салфетки, как влажные, так и сухие. И, разумеется, пакеты для мусора.

Еще понадобится складной нож, соль, бумажные полотенца.

Пита с курицей

1 пита

50 г филе бедра курицы

20 г салата айсберг

20 г свежего огурца

Укроп и петрушка

Соль и перец

Растительное масло для жарки

Шаг 1. Филе курицы посолить, поперчить и поджарить на сковороде. Нарезать небольшими ломтиками.

Шаг 2. Нарезать овощи тонкой соломкой.

Шаг 3. Питу разрезать пополам.

Шаг 4. Начинить питу получившимся салатом.



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Вегетарианский бургер

4 зерновые булочки

1 баклажан

1 огурец

2 помидора

2 ст. л. нарубленных грецких орехов

50 г оливок

100 г сыра

Оливковое и сливочное масло

Перец и соль

Шаг 1. Орехи, оливки и чеснок измельчить блендером, добавить немного оливкового масла.

Шаг 2. Баклажан нарезать толстыми кружками, посолить и дать постоять немного, потом промыть, обсушить бумажным полотенцем.

Шаг 3. Обжарить баклажан на сливочном масле.

Шаг 4. Нарезать огурцы и помидоры ломтиками.

Шаг 5. Хлеб смазать небольшим количеством сливочного масла и запечь или подрумянить на углях.

Шаг 6. Смазать хлеб пастой, потом положить огурец и помидор, сверху — баклажаны и сыр, нарезанный заранее.

Панини с ветчиной

1 панини

2 кусочка ветчины

2 кусочка сыра

2 листа салата

Несколько веточек рукколы

Щепотка паприки

Соль и перец

Шаг 1. На хлеб положить лист салата, рукколу и кружки помидора.

Шаг 2. Добавить тонкие ломтики ветчины и посыпать паприкой и чёрным перцем

Шаг 3. Положить тонкие слайсы твёрдого сыра, затем — салатные листья. Закрыть всё вторым куском хлеба.

Шаг 4. При желании панини можно обжарить с двух сторон на гриле.