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Еда к морю. Какие продукты взять с собой на пляж?

10.06.2019 09:45 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Еда к морю. Какие продукты взять с собой на пляж?
shutterstock.com

Без еды на пляже обойтись не получится, нельзя же купаться впроголодь, да и те, кто просто загорает, к концу дня захотят перекусить. Так что нужно подойти к делу с умом и продумать, что же вы будете есть, да еще и есть безопасно, что важно, ведь на пляже очень легко отравиться. 

Вариант 1. Купить на месте у неофициальных продавцов

Пожалуй, самый рискованный вариант. Мы же понимаем, что все продукты, которые продаются на пляже, лежат там как минимум этот день, а возможно, лежали на прилавках еще вчера. Поэтому — никаких салатов, пирожков с начинкой, беляшей, шаурмы, чебуреков, суши и роллов. Подобные продукты в условиях летней жары могут стать причиной тяжелых отравлений и острых кишечных инфекций. Да и вообще в жару при неправильном хранении практически любые готовые блюда и кулинарные изделия становятся потенциально опасными уже через 2-3 часа, это касается даже многих продуктов с длительным сроком хранения.

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А кто поручится за то, что ближайшие к пляжу торговцы хранили продукты правильно? Мы уже не говорим о разносчиках пирожков и вареной кукурузы.

В зоне риска находится даже мороженое! «Оно безопасно до тех пор, пока хранится при определенной низкой температуре, — предупреждает эксперт в области молекулярной диагностики Михаил ЛЕБЕДЕВ. — Но стоит ему подтаять, опасные микробы начинают быстро размножаться. Поэтому никогда не покупайте подтаявшее или повторно замороженное мороженое!»

Если вы ничего не взяли с собой и рассчитываете на ближайшие к пляжу магазины, то безопаснее всего купить:

  • печенье и галеты;
  • орешки;
  • сухофрукты;
  • воду и соки.

Все продукты должны быть в фабричных упаковках, целых, не мятых, не рваных.

Вариант 2. Пойти в кафе

Пожалуй, самый дорогой вариант. Особенно если учесть, что рядом с пляжами обычно не бывает большого количества ресторанов, которые составляли бы конкуренцию друг другу. А без конкуренции и при большом спросе цены будут довольно высокими. 

С точки зрения безопасности мы бы порекомендовали воздержаться от скоропортящихся продуктов, салатов с майонезом, морепродуктов, изделий из фарша. Лучше всего хорошо прожаренная курица, термически обработанные овощи.

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Вариант 3. Взять с собой

Самый надежный вариант с точки зрения безопасности еды: вы знаете, когда были приготовлены бутерброды и сколько времени на жаре пролежала колбаса. И, разумеется, по цене — тоже самый бюджетный способ поесть около реки или озера. 

Лучше всего положить еду в сумку-холодильник. Можно добавить туда же аккумулятор холода (небольшие контейнеры, заполненные специальной жидкостью, их охлаждают в морозилке, после этого они отдают накопленный холод в течение нескольких часов, что отлично продлевает срок хранения продуктов в сумке-холодильнике). 

Но даже с аккумулятором холода сумку с провизией нужно держать в проветриваемом месте в тени. На солнце она долго не выдержит.

Что лучше брать:

Курица или индейка. Можно сделать отбивные на гриле или пожарить их с небольшим количеством масла. Отбивные можно класть на хлеб, это очень удобно.

Отварное мясо. Лучше всего подойдет телятина. Можно с горчицей, она немного продлит срок годности мяса.

Картофель. Лучше всего хранится запеченный в кожуре. Не забудьте взять к нему соль. 

Свежие огурцы.

Хлеб. Хороший вариант — тонкий лаваш. В него можно завернуть мясо, чтобы не испачкаться при еде.

Сыр. Лучше всего плавленый или выдержанный твердый сыр. 

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Детские овощные пюре и мясные паштеты. Они хранятся дольше, чем обычные овощи и мясо, а на вкус нравятся и взрослым.

Отварные овощи. Можно самому сварить ту же самую кукурузу и натереть ее солью.

Орехи и сухофрукты. Сухофрукты надо тщательно вымыть.

Обязательно взять обычную (не сладкую, без газа) воду. Причем лучше всего — несколько бутылок. На пляже вы будете хотеть пить гораздо сильнее обычного. Кислые соки и морсы тоже хорошо утоляют жажду, но это не отменяет употребление обыкновенной воды.

Не забудьте тарелки, вилки, ложки. А также салфетки, как влажные, так и сухие. И, разумеется, пакеты для мусора. 

Еще понадобится складной нож, соль, бумажные полотенца.

Пита с курицей

  • 1 пита
  • 50 г филе бедра курицы
  • 20 г салата айсберг
  • 20 г свежего огурца
  • Укроп и петрушка
  • Соль и перец
  • Растительное масло для жарки

Шаг 1. Филе курицы посолить, поперчить и поджарить на сковороде. Нарезать небольшими ломтиками.

Шаг 2. Нарезать овощи тонкой соломкой.

Шаг 3. Питу разрезать пополам.

Шаг 4. Начинить питу получившимся салатом.

Еда к морю. Какие продукты взять с собой на пляж?
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Вегетарианский бургер

  • 4 зерновые булочки
  • 1 баклажан
  • 1 огурец
  • 2 помидора 
  • 2 ст. л. нарубленных грецких орехов
  • 50 г оливок
  • 100 г сыра
  • Оливковое и сливочное масло
  • Перец и соль

Шаг 1. Орехи, оливки и чеснок измельчить блендером, добавить немного оливкового масла.

Шаг 2. Баклажан нарезать толстыми кружками, посолить и дать постоять немного, потом промыть, обсушить бумажным полотенцем.

Шаг 3. Обжарить баклажан на сливочном масле.

Шаг 4. Нарезать огурцы и помидоры ломтиками.

Шаг 5. Хлеб смазать небольшим количеством сливочного масла и запечь или подрумянить на углях.

Шаг 6. Смазать хлеб пастой, потом положить огурец и помидор, сверху — баклажаны и сыр, нарезанный заранее.

Панини с ветчиной

  • 1 панини
  • 2 кусочка ветчины
  • 2 кусочка сыра
  • 2 листа салата
  • Несколько веточек рукколы
  • Щепотка паприки
  • Соль и перец

Шаг 1. На хлеб положить лист салата, рукколу и кружки помидора.

Шаг 2. Добавить тонкие ломтики ветчины и посыпать паприкой и чёрным перцем

Шаг 3. Положить тонкие слайсы твёрдого сыра, затем — салатные листья. Закрыть всё вторым куском хлеба.

Шаг 4. При желании панини можно обжарить с двух сторон на гриле.

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