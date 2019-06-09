Еда к морю. Какие продукты взять с собой на пляж?

Без еды на пляже обойтись не получится, нельзя же купаться впроголодь, да и те, кто просто загорает, к концу дня захотят перекусить. Так что нужно подойти к делу с умом и продумать, что же вы будете есть, да еще и есть безопасно, что важно, ведь на пляже очень легко отравиться.
Вариант 1. Купить на месте у неофициальных продавцов
Пожалуй, самый рискованный вариант. Мы же понимаем, что все продукты, которые продаются на пляже, лежат там как минимум этот день, а возможно, лежали на прилавках еще вчера. Поэтому — никаких салатов, пирожков с начинкой, беляшей, шаурмы, чебуреков, суши и роллов. Подобные продукты в условиях летней жары могут стать причиной тяжелых отравлений и острых кишечных инфекций. Да и вообще в жару при неправильном хранении практически любые готовые блюда и кулинарные изделия становятся потенциально опасными уже через 2-3 часа, это касается даже многих продуктов с длительным сроком хранения.
А кто поручится за то, что ближайшие к пляжу торговцы хранили продукты правильно? Мы уже не говорим о разносчиках пирожков и вареной кукурузы.
В зоне риска находится даже мороженое! «Оно безопасно до тех пор, пока хранится при определенной низкой температуре, — предупреждает эксперт в области молекулярной диагностики Михаил ЛЕБЕДЕВ. — Но стоит ему подтаять, опасные микробы начинают быстро размножаться. Поэтому никогда не покупайте подтаявшее или повторно замороженное мороженое!»
Если вы ничего не взяли с собой и рассчитываете на ближайшие к пляжу магазины, то безопаснее всего купить:
- печенье и галеты;
- орешки;
- сухофрукты;
- воду и соки.
Все продукты должны быть в фабричных упаковках, целых, не мятых, не рваных.
Вариант 2. Пойти в кафе
Пожалуй, самый дорогой вариант. Особенно если учесть, что рядом с пляжами обычно не бывает большого количества ресторанов, которые составляли бы конкуренцию друг другу. А без конкуренции и при большом спросе цены будут довольно высокими.
С точки зрения безопасности мы бы порекомендовали воздержаться от скоропортящихся продуктов, салатов с майонезом, морепродуктов, изделий из фарша. Лучше всего хорошо прожаренная курица, термически обработанные овощи.
Вариант 3. Взять с собой
Самый надежный вариант с точки зрения безопасности еды: вы знаете, когда были приготовлены бутерброды и сколько времени на жаре пролежала колбаса. И, разумеется, по цене — тоже самый бюджетный способ поесть около реки или озера.
Лучше всего положить еду в сумку-холодильник. Можно добавить туда же аккумулятор холода (небольшие контейнеры, заполненные специальной жидкостью, их охлаждают в морозилке, после этого они отдают накопленный холод в течение нескольких часов, что отлично продлевает срок хранения продуктов в сумке-холодильнике).
Но даже с аккумулятором холода сумку с провизией нужно держать в проветриваемом месте в тени. На солнце она долго не выдержит.
Что лучше брать:
Курица или индейка. Можно сделать отбивные на гриле или пожарить их с небольшим количеством масла. Отбивные можно класть на хлеб, это очень удобно.
Отварное мясо. Лучше всего подойдет телятина. Можно с горчицей, она немного продлит срок годности мяса.
Картофель. Лучше всего хранится запеченный в кожуре. Не забудьте взять к нему соль.
Свежие огурцы.
Хлеб. Хороший вариант — тонкий лаваш. В него можно завернуть мясо, чтобы не испачкаться при еде.
Сыр. Лучше всего плавленый или выдержанный твердый сыр.
Детские овощные пюре и мясные паштеты. Они хранятся дольше, чем обычные овощи и мясо, а на вкус нравятся и взрослым.
Отварные овощи. Можно самому сварить ту же самую кукурузу и натереть ее солью.
Орехи и сухофрукты. Сухофрукты надо тщательно вымыть.
Обязательно взять обычную (не сладкую, без газа) воду. Причем лучше всего — несколько бутылок. На пляже вы будете хотеть пить гораздо сильнее обычного. Кислые соки и морсы тоже хорошо утоляют жажду, но это не отменяет употребление обыкновенной воды.
Не забудьте тарелки, вилки, ложки. А также салфетки, как влажные, так и сухие. И, разумеется, пакеты для мусора.
Еще понадобится складной нож, соль, бумажные полотенца.
Пита с курицей
- 1 пита
- 50 г филе бедра курицы
- 20 г салата айсберг
- 20 г свежего огурца
- Укроп и петрушка
- Соль и перец
- Растительное масло для жарки
Шаг 1. Филе курицы посолить, поперчить и поджарить на сковороде. Нарезать небольшими ломтиками.
Шаг 2. Нарезать овощи тонкой соломкой.
Шаг 3. Питу разрезать пополам.
Шаг 4. Начинить питу получившимся салатом.
Вегетарианский бургер
- 4 зерновые булочки
- 1 баклажан
- 1 огурец
- 2 помидора
- 2 ст. л. нарубленных грецких орехов
- 50 г оливок
- 100 г сыра
- Оливковое и сливочное масло
- Перец и соль
Шаг 1. Орехи, оливки и чеснок измельчить блендером, добавить немного оливкового масла.
Шаг 2. Баклажан нарезать толстыми кружками, посолить и дать постоять немного, потом промыть, обсушить бумажным полотенцем.
Шаг 3. Обжарить баклажан на сливочном масле.
Шаг 4. Нарезать огурцы и помидоры ломтиками.
Шаг 5. Хлеб смазать небольшим количеством сливочного масла и запечь или подрумянить на углях.
Шаг 6. Смазать хлеб пастой, потом положить огурец и помидор, сверху — баклажаны и сыр, нарезанный заранее.
Панини с ветчиной
- 1 панини
- 2 кусочка ветчины
- 2 кусочка сыра
- 2 листа салата
- Несколько веточек рукколы
- Щепотка паприки
- Соль и перец
Шаг 1. На хлеб положить лист салата, рукколу и кружки помидора.
Шаг 2. Добавить тонкие ломтики ветчины и посыпать паприкой и чёрным перцем
Шаг 3. Положить тонкие слайсы твёрдого сыра, затем — салатные листья. Закрыть всё вторым куском хлеба.
Шаг 4. При желании панини можно обжарить с двух сторон на гриле.