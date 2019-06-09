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Пучок в день. Какая зелень продлевает молодость?

10.06.2019 11:33 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Пучок в день. Какая зелень продлевает молодость?
shutterstock.com

Ещё Авиценна приписывал базилику чуть ли не мистические свойства, утверждая, что эта трава сама знает, как воздействовать на организм: уставшего — взбодрить, возбуждённого — успокоить, придать коже здоровый блеск и даже замедлить старение. Однако укроп, петрушка, кинза и прочие виды листовой зелени не уступают базилику в полезности.

Чем богата зелень, какую предпочесть и сколько съесть? Об этом рассказывает врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия ЧЕХОНИНА.

— Действительно, зелень — это лучшая приправа и лучшая специя для всех блюд. Она не только придаст прекрасные вкусовые качества нашей пищи, но и полезна для здоровья. Всего один пучок зелени содержит большую часть витаминов и микроэлементов, необходимых человеку в день.

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Поэтому желательно, чтобы зелень была всегда на столе, а какой вид — это дело вкуса. По большому счету химический состав у листовой зелени достаточно сходный. Есть лишь некоторые отличия в букете эфирных масел, спектре пигментов, которые придают разные оттенки цвета листьям. В зависимости от этого могут несколько различаться полезные свойства. Во-первых, зелень богата витаминами и минеральными солями, в ней их гораздо больше, чем в других плодах. Это соли калия, магния и т.д. К примеру, соли калия благотворно влияют на деятельность сердечной мышцы, вообще в целом скелетной мускулатуры и улучшают работу желудочно-кишечного тракта — нормализуют работу желчного пузыря, способствуют выведению жидкости, обладают лёгким мочегонным эффектом. Это в частности полезно тем, у кого есть склонности к отекам, артериальная гипертензия.

Мало кто знает, что в петрушке витамина С почти в 4 раза больше, чем в лимоне — 150 мг и 40 мг на 100 граммов соответственно. Каротиноидов в той же петрушке больше, чем в яичном желтке. В базилике, помимо витамина С, есть витамины К и Е, каротин.

АНТИОКСИДАНТЫ

Во-вторых, зелень богата пигментами, которые являются одновременно ещё и антиоксидантами — защитниками нашего организма от неблагоприятных внешних воздействий. Антиоксиданты есть и в овощах. Но в зелени их больше. В основном это каротиноиды и хлорофилл, который придаёт листьям зеленую окраску. А вот на первом месте по количеству антиоксидантов зелень, имеющая красноватые, фиолетово-бурые оттенки листьев. Например, есть фиолетовый базилик. Есть фиолетовый листовой салат. Такой цвет обусловлен наличием антиоксидантов — антоцианов. Они намного увеличивают полезные свойства базилика и салата. Много антиоксидантов в зелени насыщенного тёмно-зелёного цвета.

Кроме того, листовая зелень богата эфирными маслами. В частности, всем известный укроп. Известно, что некоторые его компоненты даже входят в состав лекарственных средств, снижающих газообразование в кишечнике. То есть укроп он обладает таким ветрогонным действием. Так что укроп стоит обязательно захватить, если вы собираетесь на пикник с шашлыками, а также поставить на стол, во время обильных угощений. Он может несколько снизить нежелательные явления, связанные с пищеварением, которые могут возникнуть на таких застольях.

Пучок в день. Какая зелень продлевает молодость?
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РАСТИТЕЛЬНЫЕ ФЕРМЕНТЫ

Наконец, в листовой зелени содержатся растительные ферменты, которые тоже благоприятно действуют на пищеварение.

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Сколько зелени стоит съедать в день? Идеально — это небольшой пучок. Сразу его вряд ли кто употребит. Но хотя бы несколько веточек, скажем пять, какой-то листовой зелени, в нашей тарелке должно лежать на каждый прием пищи. И за день получится достаточная порция.

Предпочтительнее, конечно, использовать свежую зелень. Причём добавлять в блюдо не во время приготовления — в сковородку или кастрюлю — а уже в тарелку. В высушенной и консервированной зелени теряется часть витаминов, сохраняются отчасти эфирные масла и минеральные вещества.

 
 
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Зелень — это продукт, который всегда должен быть на столе. Какая листовая зелень обладает наибольшим антиоксидантным эффектом? Почему укроп — обязательный...
 
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