Кадровые назначения в учреждениях здравоохранения Пинска



На должность заведующего филиалом «Женская консультация» учреждения здравоохранения «Пинский межрайонный родильный дом» назначена ПАВШУК Людмила Иосифовна.

Родилась в г. Лунинец в 1985 году. Образование высшее. В 2008 году окончила Белорусский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело». Занимаемая должность до назначения – заместитель заведующего филиалом «Женская консультация» учреждения здравоохранения «Пинский межрайонный родильный дом».

На должность заведующего филиалом «Межрайонный психоневрологический диспансер» учреждения здравоохранения «Пинская центральная поликлиника» назначена ПОПЕКА Ольга Сергеевна.

Родилась в г. Гродно в 1989 году. Образование высшее. В 2013 году окончила учреждение образования «Гродненский государственный медицинский университет» по специальности «медико-психологическое дело». Занимаемая должность до назначения – врач-психиатр-нарколог отделения дневного пребывания филиала «Межрайонный психоневрологический диспансер» учреждения здравоохранения «Пинская центральная поликлиника».