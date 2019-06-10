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Кадровые назначения в учреждениях здравоохранения Пинска

11.06.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Кадровые назначения в учреждениях здравоохранения Пинска
На должность заведующего филиалом «Женская консультация» учреждения здравоохранения «Пинский межрайонный родильный дом» назначена ПАВШУК Людмила Иосифовна.

Родилась в г. Лунинец в 1985 году. Образование высшее.  В 2008 году окончила Белорусский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело». Занимаемая должность до назначения – заместитель заведующего филиалом «Женская консультация» учреждения здравоохранения «Пинский межрайонный родильный дом».

На должность заведующего филиалом «Межрайонный психоневрологический диспансер» учреждения здравоохранения «Пинская центральная поликлиника» назначена ПОПЕКА Ольга Сергеевна.

Родилась в г. Гродно в 1989 году. Образование высшее.  В 2013 году окончила учреждение образования «Гродненский государственный медицинский университет» по специальности «медико-психологическое дело». Занимаемая должность до назначения – врач-психиатр-нарколог отделения дневного пребывания филиала «Межрайонный психоневрологический диспансер» учреждения здравоохранения «Пинская центральная поликлиника».

По информации официально сайта Пинского горисполкома.

 

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