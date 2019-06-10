Продукты для загара. Почему на курорте не стоит объедаться апельсинами?

Источник материала: Аргументы и факты

В Интернете масса рекомендаций, какие продукты нужно употреблять летом, чтобы кожа была красивая и загорелая. На самом ли деле они могут заменить косметические средства, защитить от вредного ультрафиолета и в то же время обеспечить красивый загар? Разбираемся со специалистом.

На вопросы отвечает врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия ЧЕХОНИНА.

Помогут ли продукты загореть?

Существует целый ряд продуктов, которые повышают чувствительность кожи к ультрафиолету, то есть обладают фотосенсибилизирующим свойством. Но большая ошибка воспринимать это свойство как рекомендацию для улучшения загара. Потому что на самом деле фотосенсибилизация — состояние, которое больше представляет угрозу для нашей кожи, чем пользу. Поэтому к таким продуктам нужно относиться с осторожностью. Не есть их в огромных количествах, чтобы загореть как можно лучше.

К ним относятся продукты, которые богаты особыми биологически активными фитосоединениями — кумаринами. В первую очередь к ним относятся инжир. Фотосенсибилизирующие свойства инжира были впервые обнаружены во время сборов урожая. Среди работников, которые непосредственно контактировали с листьями, пробовали плоды, обнаружилось высокое количество солнечных ожогов кожи. Кроме того, эти фотосенсибилизирующие вещества из группы кумаринов содержатся в цитрусовых.

Морковь может повышать чувствительность кожи к ультрафиолету из-за наличия каротиноидов, которые при избытке способны накапливаться в коже. Это не значит, что летом надо отказываться от моркови. Но не нужно есть ее в таком количестве, пока не пожелтели.

Яблоки содержат витамин С (причём не так много) и пектины.

Лучше думать не о том, что съесть, чтобы получше загореть. А о том, как защитить свою кожу. Потому что сильный загар и тем более солнечные ожоги приводят к более быстрому её увяданию и старению, не говоря уже о повышении риска меланомы.



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Есть ли продукты, которые защищают кожу от ультрафиолета?

В первую очередь это продукты, богатые различными жирными кислотами — омега-3, омега-6. К ним относятся рыба, семечки и орехи (богаты цинком, а он принимает участие в барьерной защите кожи), растительные масла, потому что содержат витамин Е. Все они помогут усилить защитные свойства кожи, но употреблять их нужно в разумных количествах.

Какие продукты спасают от ожога?

Любимое средство от ожогов у многих — сметана или кефир. С медицинской точки зрения применение этих продуктов для помощи обожженной коже совершенно не оправдано. Конечно, человек, который намазался кефиром, почувствует облегчение после ожога. Но даже если просто окунуться в прохладную пресную воду, это помогает. Нельзя ориентироваться только на собственные ощущения. По факту все эти вещества лишь подсушивают верхний слой кожи, который обожжен и по сути умирает. Они помогают побыстрее отмирать клеткам кожи. Но это же не лечение. Необходимы специальные защитные и лечебные средства — для защиты от ожога или помощи после него.

Что ещё следует помнить людям, которые выезжают на природу?

Некоторые заболевания требуют постоянного приема препаратов, например, гипотензивных, сахароснижающих, противовирусных. Целый ряд этих лекарств тоже может обладать фотосенсибилизирующим действием, то есть повышать чувствительность кожи к солнечным лучам. Целый ряд препаратов из группы антидепрессантов может обладать таким действием. Об этом написано в инструкции к ним, поэтому стоит внимательно её изучить. И если такой побочный эффект в ней указан, нужно особенно тщательно защищать кожу от ожогов.

Кроме того, некоторые косметические и парфюмерные средства, которые содержат эфирные масла некоторых растений, а следовательно, и вещества кумаринового ряда, тоже могут спровоцировать ожог.

В любом случае нужно помнить, когда лучше не находиться на открытом солнце. В южных странах — с 11 до 16 часов, в нашей стране в центральных широтах, например, на даче, надо избегать нахождения под прямыми солнечными лучами с 12 до 15 часов.