Как пережить жару без вреда для здоровья

Источник материала: Клiч Радзiмы

Санитарно-эпидемиологической службой постоянно проводятся надзорные мероприятия по контролю за соблюдением гигиенических требований за торговыми объектами, в том числе в выходные дни.

Но покупателю не стоит терять бдительность в отношении приобретаемых продуктов, особенно в жаркую погоду. Необходимо обращать внимание на сроки годности продукции, температурные условия реализации и хранения, наличие документов, подтверждающих качество и безопасность товара, целостность его упаковки.

При приготовлении пищи в домашних условиях необходимо соблюдать ряд правил: тщательно мыть руки перед началом приготовления пищи и после контакта с сырой продукцией, использовать отдельные разделочные доски и ножи, тщательно промывать (с обработкой кипятком) фрукты, овощи и ягоды. Употребляйте приготовленную пищу без промедления. Помните, чем дольше она остается при комнатной температуре, тем выше вероятность возникновения пищевого отравления

При выезде на природу целесообразно взять с собой дезинфицирующее средство (влажные салфетки, гель — антисептик), овощи и фрукты берите с собой уже помытыми и просушенными. Не берите в дорогу скоропортящиеся продукты, если у вас отсутствует сумка-холодильник. Соблюдайте гигиену приготовления блюд, тщательно прожаривайте мясо, откажитесь от приготовления многокомпонентных салатов, заправленных майонезом, пейте только бутилированную воду, так как часто причиной отравления может быть сырая вода.

Важно помнить: при возникновении симптомов пищевого отравления, особенно у детей, не занимайтесь самолечением, а немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Также в жаркую погоду рекомендуется соблюдать иные простые и действенные меры профилактики солнечного и теплового удара, перегревания организма:

— ограничить пребывание на улице в жаркий период дня, снизить физические нагрузки до минимума;

— при нахождении в помещении обеспечить их проветривание — приоткрыть форточки, окна, по возможности дополнительно включить вентиляторы или кондиционер;

— при выходе на улицу рекомендуется одеть легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно, чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно пользоваться головным убором (летняя шляпа, панама, платок и др.), солнцезащитными очками, зонтиком;

— энергетическая потребность организма в жаркую погоду снижается, поэтому нужно употреблять менее калорийную пищу, отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, лучше всего заменить его рыбой или морепродуктами, ограничить количество копченых, жареных, и скоропортящихся продуктов питания, приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня, перенеся их на утро и вечер;

— для профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять в день до 2,5 литров жидкости: чая, минеральной воды, морса, молочно-кислых напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков, избегая употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков. При этом нужно помнить, что увеличивать количество потребления жидкости не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы;

— в течении дня рекомендуется принять душ с прохладной водой;

поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает;

— купание и водные процедуры на открытом воздухе проводить только в местах, отведенных и оборудованных для этих целей, с соблюдением правил организации купания;

— ограничить курение, а по возможности вообще отказаться от сигарет;

— ограничивать по возможности время пребывания на открытом воздухе, особенно в часы активного солнца (с 11.00 до 16.00), преимущественно находиться в тени;

— для предупреждения перегревания работающих в летний период на открытой территории и на рабочих местах в производственных помещениях необходимо использовать спецодежду из воздухо- и влагопроницаемых тканей, материалов с высокими отражающими свойствами, а также не забывать об обязательном ношении головного убора;

— во время регламентированных перерывов отдыхать в санитарно-бытовых помещениях с оптимальным микроклиматом, который может быть обеспечен путем использования кондиционеров;

— при проявлении признаков недомогания, характерных для теплового и солнечного удара (покраснение кожи, сильное потоотделение, головокружение, головная боль, тошнота, общая слабость, одышка, тяжесть и пульсация в висках, помрачение сознания, повышение температуры тела до 40 градуса и более, мышечные судороги, редкое и поверхностное дыхание) необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью.

В. ГРАЩЕНКО,

главный государственный санитарный врач Шарковщинского района.

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