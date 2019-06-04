ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как пережить жару без вреда для здоровья

11.06.2019 — Новости Здоровья | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Клiч Радзiмы

Как пережить жару без вреда для здоровьяСанитарно-эпидемиологической службой постоянно проводятся надзорные мероприятия по контролю за соблюдением гигиенических требований за торговыми объектами, в том числе в выходные дни.
Но покупателю не стоит терять бдительность в отношении приобретаемых продуктов, особенно в жаркую погоду. Необходимо обращать внимание на сроки годности продукции, температурные условия реализации и хранения, наличие документов, подтверждающих качество и безопасность товара, целостность его упаковки.
При приготовлении пищи в домашних условиях необходимо соблюдать ряд правил: тщательно мыть руки перед началом приготовления пищи и после контакта с сырой продукцией, использовать отдельные разделочные доски и ножи, тщательно промывать (с обработкой кипятком) фрукты, овощи и ягоды. Употребляйте приготовленную пищу без промедления. Помните, чем дольше она остается при комнатной температуре, тем выше вероятность возникновения пищевого отравления
При выезде на природу целесообразно взять с собой дезинфицирующее средство (влажные салфетки, гель — антисептик), овощи и фрукты берите с собой уже помытыми и просушенными. Не берите в дорогу скоропортящиеся продукты, если у вас отсутствует сумка-холодильник. Соблюдайте гигиену приготовления блюд, тщательно прожаривайте мясо, откажитесь от приготовления многокомпонентных салатов, заправленных майонезом, пейте только бутилированную воду, так как часто причиной отравления может быть сырая вода.
Важно помнить: при возникновении симптомов пищевого отравления, особенно у детей, не занимайтесь самолечением, а немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Также в жаркую погоду рекомендуется соблюдать иные простые и действенные меры профилактики солнечного и теплового удара, перегревания организма:
— ограничить пребывание на улице в жаркий период дня, снизить физические нагрузки до минимума;
— при нахождении в помещении обеспечить их проветривание — приоткрыть форточки, окна, по возможности дополнительно включить вентиляторы или кондиционер;
— при выходе на улицу рекомендуется одеть легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно, чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно пользоваться головным убором (летняя шляпа, панама, платок и др.), солнцезащитными очками, зонтиком;
— энергетическая потребность организма в жаркую погоду снижается, поэтому нужно употреблять менее калорийную пищу, отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, лучше всего заменить его рыбой или морепродуктами, ограничить количество копченых, жареных, и скоропортящихся продуктов питания, приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня, перенеся их на утро и вечер;
— для профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять в день до 2,5 литров жидкости: чая, минеральной воды, морса, молочно-кислых напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков, избегая употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков. При этом нужно помнить, что увеличивать количество потребления жидкости не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы;
— в течении дня рекомендуется принять душ с прохладной водой;
поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает;
— купание и водные процедуры на открытом воздухе проводить только в местах, отведенных и оборудованных для этих целей, с соблюдением правил организации купания;
— ограничить курение, а по возможности вообще отказаться от сигарет;
— ограничивать по возможности время пребывания на открытом воздухе, особенно в часы активного солнца (с 11.00 до 16.00), преимущественно находиться в тени;
— для предупреждения перегревания работающих в летний период на открытой территории и на рабочих местах в производственных помещениях необходимо использовать спецодежду из воздухо- и влагопроницаемых тканей, материалов с высокими отражающими свойствами, а также не забывать об обязательном ношении головного убора;
— во время регламентированных перерывов отдыхать в санитарно-бытовых помещениях с оптимальным микроклиматом, который может быть обеспечен путем использования кондиционеров;
— при проявлении признаков недомогания, характерных для теплового и солнечного удара (покраснение кожи, сильное потоотделение, головокружение, головная боль, тошнота, общая слабость, одышка, тяжесть и пульсация в висках, помрачение сознания, повышение температуры тела до 40 градуса и более, мышечные судороги, редкое и поверхностное дыхание) необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью.
В. ГРАЩЕНКО,
главный государственный санитарный врач Шарковщинского района.
2

Comments are closed.

« Два юбілеі, знітаваныя сяброўствам і творчасцю ў адзін (пра Надзею Вайцюль і Ядзвігу Туронак)
Новости дня
Новости здоровья
 
Кружок огурца, веточка тархуна. Как утолить жажду в жару
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика