Кто в лес, кто куда? Как выбрать летний лагерь для ребенка?

Источник материала: Аргументы и факты

Туристы и артисты

Сегодня предложений множество и выбрать есть из чего – от обычного загородного лагеря в вашем регионе до лагеря на море и даже за границей. Но, чтобы выбрать, прежде всего нужно определиться с направленностью.

Профильные лагеря. Если вы хотите, чтобы ребёнок в лагере не только отдыхал и оздоравливался, но и получал знания, стоит изучить предложения специализированных лагерей с конкретными образовательными программами.

Например, очень популярны английские лагеря, где дети активно изучают иност­ранный язык. Смена в 10–12 дней, если лагерь расположен на море, обойдётся минимум в 60–70 тыс. руб. Есть лагеря историко-археологические, математические и даже общеобразовательные – для тех, кто не очень хорошо учится в школе, чтобы подтянуться по предметам.

Для ребят, которые увлекаются танцами или театральным, киноискусством, можно найти лагерь по их интересам. Если ребёнка влекут информационные технологии, стоит поискать, где предлагают соответствующие образовательные программы. Например, во многих детей обучают не только компьютерным технологиям и тому, как их использовать в собственных проектах, но и, к примеру, технике управления квадрокоптером. К профильным можно отнести и спортивные лагеря.

Оздоровительные лагеря. Если нет желания нагружать ребёнка учёбой, выбирайте обычные детские оздоровительные лагеря, которые существовали в нашем детстве. Игры на свежем воздухе с вожатыми, режим, экскурсии и активные развлечения наверняка взбодрят позеленевшее от учёбы чадо и восстановят его силы к следующему учебному году.

Туристические лагеря. В них ребята учатся ставить палатки, разводить костёр и готовить на нём еду, сплавляться на байдарках, ориентироваться на местности. Хорошие лагеря такого типа стоят недёшево, потому что с детьми занимаются не только вожатые, но и профессиональные инструкторы, а для походов выдаётся специальное снаряжение. Например, двухнедельный отдых в сети детских лагерей известных путешественников Дмитрия и Матвея Шпаро «Большое приключение» стоит почти 50 тыс. руб. Подобный лагерь есть в Челябинской области РФ – это школа путешествий Фёдора Конюхова.



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Помимо самих лагерей может различаться и тематика смен. Например, в одном и том же лагере можно выбрать программу по развитию лидерских качеств или инженерных навыков, изучению робототехники, а также историческую, связанную с какой-то эпохой, скажем, рыцарей Средневековья.

Помимо обычных лагерей существуют всероссийские детские центры отдыха – это всем известные «Орлёнок», «Артек», «Смена». Попасть в них не так просто. На бюджетные места берут детей, проявивших себя в какой-либо области, на конкурсах и олимпиадах школьников, в творческих проектах или спорте. Но часть путёвок туда предоставляется платно.

Чем полезен лагерь?

Детский лагерь очень удобен для родителей – ребёнок проводит время с пользой и под присмотром. Но и дети их любят. По мнению психологов, новые впечатления, сменяющие друг друга виды деятельности, иная обстановка очень важны для развития детей. Ребёнок учится самостоятельности, взаимодействию со сверстниками, обретает навык решения мелких проблем.

Правда, родителям надо быть готовыми к тому, что ребёнок может привезти из лагеря и новые, не совсем хорошие привычки. Устраивать скандалы типа: «От кого ты такого понабрался?» – не надо, со временем всё придёт в норму. Главное – сразу дать понять, что это плохо, и потом не акцентировать внимание на «неправильном» поведении.

И ещё важный момент. При выборе лагеря у ребёнка обязательно должно быть право голоса – иначе он решит, что его отправили, чтобы у родителей было меньше проблем.

Однако не всем подходит отдых в лагере. Обычно внимательные родители такую особенность своих детей знают. Если ребёнок сторонится сверст­ников, плохо находит с ними общий язык, не может занять себя сам и постоянно требует родительского внимания, лагерь, скорее всего, станет для него стрессом, а не удовольствием и весельем.



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Кстати

В «Артеке» отдыхали в детстве Владимир Винокур, Тамара Гвердцители и множество других звёзд. А вот Эвелина Блёданс призналась, что, хоть родилась и провела всё детство в Ялте, в «Артеке» ни разу не была. Зато в 14 лет попала в трудовой лагерь – на сбор картошки и прополку винограда.

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что всё лето в детстве проводила в пионерских лагерях. Оставалась на три смены и не хотела уезжать домой.

Певец Стас Костюшкин ездил в лагерь фабрики «Большевичка» (на ней работала мама) под Ленинградом и тоже порой оставался на две смены.

Александр Друзь, магистр клуба «Что? Где? Когда?», помнит, что в лагере пришлось научиться быстро есть, ведь на обед отводилось определённое время. А ещё он стал жертвой товарищей, которые по ночам мазали его зубной пастой.

И сейчас многие знаменитости тоже отправляют своих детей в лагеря. В «Артеке» отдыхала дочка Анастасии Волочковой Ариадна. А Мария Шукшина не так давно отправляла своих сыновей-близнецов Фому и Фоку в военно-спортивный лагерь, о чём написала тогда в Инстаграме: «Наши младшие вернулись из лагеря, организованного военно-патриотическим центром «Вымпел». Вернулись с любовью к Родине, ещё более крепкой верой в Бога, смелыми и мужественными».

5 правил для родителей: Что нужно предусмотреть, отправляя ребёнка на отдых?

Вдали от дома может случиться всякое. Чтобы избежать возможных проблем и не испортить отдых, лучше подстелить соломку заранее. Советует психолог-консультант, специалист по детско-родительским отношениям Анна АРУТЮНЯН.

1. Обсудите правила безопасности.

Если ребёнок приучен соблюдать правила гигиены – мыть руки перед едой, чистить зубы по утрам, не пробовать незнакомые овощи-фрукты, может за собой ухаживать, – стоит лишь напомнить об этом, чтобы не терял бдительность.

Поинтересуйтесь, знает ли ребёнок, к кому обращаться, если возникнут проблемы, – к вожатому, медсестре и др. Взрослым кажется, что это вещи очевидные, но некоторым детям стоит лишний раз напомнить.

2. Поговорите с подростками на тему отношений между мальчиками и девочками.

Вообще в идеале к 12–13 годам ребёнок уже должен быть информирован об этом, понимать опасности заболеваний, передающихся половым путём, возможность наступления беременности и соответствующих последствий, знать способы предохранения от болезней и абортов. На практике же большинство родителей на эти темы с детьми не говорит. Максимум могут ограничиться фразами типа «чтобы по кустам не шарился и девок не портил» или «чтоб в подоле не принесла». Информировать надо цивилизованным образом. Если сам родитель не умеет об этом говорить или стыдится, есть книжки.

3. Договоритесь, когда вы будете звонить ребёнку по телефону.

Но не стоит злоупотреблять и звонить без конца, спрашивая, как дела, что он делает, что ел, как спал и т. д. Это уже забота не о ребёнке, а о себе, любимом. Потому что это мама не может жить, не зная, что с её ребёнком происходит. Учитесь отпускать ребёнка и меньше его контролировать.

Что должно насторожить? Если ребёнок всегда делился тем, как он провёл день, что было в школе, на прогулке, а тут ничего не рассказывает, уверяет, что всё нормально. Порасспрашивайте ещё – возможно, что-то случилось. Но заранее себя не накручивайте. Может быть, он просто так ощущает себя в новой обстановке.

Как правило, 7–8-летний ребёнок, если что-то врезалось в память, зацепило, обязательно расскажет. А подростки могут что-то скрывать – по своим причинам.

В любом случае важно, чтобы у ребёнка была возможность позвонить родителям тогда, когда ему это нужно, и сообщить, что его беспокоит.

4. Провожая ребёнка, не накручивайте себя и его предстоящей разлукой.

Волнение очень быстро передаётся детям – помните об этом. Скажите, что вы оба будете скучать, но через какое-то время снова встретитесь. И тогда у вас будет много интересных рассказов друг для друга.

5. Будьте готовы забрать ребёнка раньше срока.

Если ребёнок уже через день звонит со слезами и просит забрать домой – значит, его ожидания не совпали с действительностью. Попробуйте разобраться. Позвоните руководству лагеря, узнайте, что произошло.

Если ситуация серьёзная – скажем, собрались такие дети, которые обижают вашего ребёнка, портят вещи и старшие ничего не могут с этим сделать, то нужно забрать его из лагеря. Пользы от такого отдыха точно не будет. Закалять его мучениями не стоит. Наверняка ему ещё понадобится время, чтобы «зализать раны». Родителям здесь остаётся только утешить, объяснить, что он в этом не виноват, что все люди разные и бывает, что не везёт с компанией.

Если же ребёнок очень сильно заскучал по дому и не может дотерпеть до конца смены, тоже стоит забрать его домой раньше.