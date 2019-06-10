Кружок огурца, веточка тархуна. Как утолить жажду в жару

В жару очень важно много пить: обезвоживание организма наступает внезапно. Лучше всего пить обычную воду, чуть подкисленную лимоном, если у вас нет аллергии на цитрусовые или проблем с желудочно-кишечным трактом (в этом случае с лимонами нужно быть очень осторожным). Но постоянно пить обычную воду — скучно, сладкие газированные напитки — вредно, а соки из пакета зачастую бывают слишком сладкими.
Поэтому лучше создать свои прохладительные напитки на основе фруктов, свежевыжатых соков и пряных трав. Если взять для лимонада несладкую газированную воду или содовую, даже сифон не придется разыскивать, лимонад и так будет слегка газированным. Представляем интересные рецепты прохладительных напитков.
Огуречный с апельсином
Рецепт шеф-повара Сергея ЕРОШЕНКО
На 1 графин:
100 мл апельсинового фреша
50 мл лимонного фреша
50 г сахарного сиропа
500 мл содовой
50 мл огуречного фреша
3 слайса апельсина
3 кружка огурца
Шаг 1. Апельсиновый фреш смешать с лимонным фрешем, добавить сахарный сироп и размешать.
Шаг 2. Добавить огуречный фреш и долить содовой. Размешать.
Шаг 3. Украсить апельсиновыми и огуречными слайсами.