Кружок огурца, веточка тархуна. Как утолить жажду в жару

Источник материала: Аргументы и факты

В жару очень важно много пить: обезвоживание организма наступает внезапно. Лучше всего пить обычную воду, чуть подкисленную лимоном, если у вас нет аллергии на цитрусовые или проблем с желудочно-кишечным трактом (в этом случае с лимонами нужно быть очень осторожным). Но постоянно пить обычную воду — скучно, сладкие газированные напитки — вредно, а соки из пакета зачастую бывают слишком сладкими.

Поэтому лучше создать свои прохладительные напитки на основе фруктов, свежевыжатых соков и пряных трав. Если взять для лимонада несладкую газированную воду или содовую, даже сифон не придется разыскивать, лимонад и так будет слегка газированным. Представляем интересные рецепты прохладительных напитков.

Огуречный с апельсином

Рецепт шеф-повара Сергея ЕРОШЕНКО

На 1 графин:

100 мл апельсинового фреша

50 мл лимонного фреша

50 г сахарного сиропа

500 мл содовой

50 мл огуречного фреша

3 слайса апельсина

3 кружка огурца

Шаг 1. Апельсиновый фреш смешать с лимонным фрешем, добавить сахарный сироп и размешать.

Шаг 2. Добавить огуречный фреш и долить содовой. Размешать.

Шаг 3. Украсить апельсиновыми и огуречными слайсами.

Малиновый

Рецепт шеф-бармена Сергея МАЛЬЧЕНКО