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Кружок огурца, веточка тархуна. Как утолить жажду в жару

11.06.2019 12:58 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Кружок огурца, веточка тархуна. Как утолить жажду в жару
shutterstock.com

В жару очень важно много пить: обезвоживание организма наступает внезапно. Лучше всего пить обычную воду, чуть подкисленную лимоном, если у вас нет аллергии на цитрусовые или проблем с желудочно-кишечным трактом (в этом случае с лимонами нужно быть очень осторожным). Но постоянно пить обычную воду — скучно, сладкие газированные напитки — вредно, а соки из пакета зачастую бывают слишком сладкими.

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Поэтому лучше создать свои прохладительные напитки на основе фруктов, свежевыжатых соков и пряных трав. Если взять для лимонада несладкую газированную воду или содовую, даже сифон не придется разыскивать, лимонад и так будет слегка газированным. Представляем интересные рецепты прохладительных напитков.

Огуречный с апельсином

Рецепт шеф-повара Сергея ЕРОШЕНКО

На 1 графин:

  • 100 мл апельсинового фреша
  • 50 мл лимонного фреша
  • 50 г сахарного сиропа
  • 500 мл содовой
  • 50 мл огуречного фреша
  • 3 слайса апельсина
  • 3 кружка огурца

Шаг 1. Апельсиновый фреш смешать с лимонным фрешем, добавить сахарный сироп и размешать.

Шаг 2. Добавить огуречный фреш и долить содовой. Размешать.

Шаг 3. Украсить апельсиновыми и огуречными слайсами.

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Малиновый

Рецепт шеф-бармена Сергея МАЛЬЧЕНКО

  • 30 г малинового пюре
  • 20 мл сахарного сиропа
  • 15 мл лимонного фреша
  • 150 мл содовой
  • Лёд
  • Свежая малина

Шаг 1. Для получения малинового пюре необходимо взять свежую малину и сахарный песок (по вашему вкусу) и размять в пюре.

Шаг 2. В бокал под лимонад выложить полученное малиновое пюре, добавить сахарный сироп, лимонный фреш и лед в кубиках, размешать и долить содовой.

Шаг 3. Сверху добавить еще льда. Украсить свежей малиной. 

Кружок огурца, веточка тархуна. Как утолить жажду в жару
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Кокосовый с алоэ

Автор рецепта — шеф-бармен Ниджат ОДЖАГКУЛИЕВ

  • 50 мл кокосового пюре
  • 100 мл алоэ вера
  • 2 ч. л. кокосовой стружки
  • 30 мл лаймового фреша

Шаг 1. Все ингредиенты соединить, взбить в шейкере и перелить в бокал для подачи.

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Морковный с апельсином

Рецепт шеф-повара Евгения МЕЩЕРЯКОВА

  • 100 мл морковного фреша
  • 80 мл апельсинового фреша
  • 30 мл сиропа апельсина
  • 60 мл воды
  • Слайс моркови

Шаг 1. Заранее приготовить фреш из моркови и апельсина.

Шаг 2. Все ингредиенты налить в стакан и тщательно размешать.

Шаг 3. Добавить лед. Украсить слайсом моркови.

Ананасовый с базиликом

Рецепт шеф-бармена Николая ФИТИСОВА

  • 100 г свежего ананаса
  • 30 г свежего базилика
  • 20 г сахарного сиропа
  • 200 мл минеральной воды без газа

Шаг 1. Все ингредиенты взбить в блендере, процедить на колотый лёд.

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Шаг 2. Украсить сектором ананаса.

Грейпфрутовый с тимьяном

Рецепт бар-менеджера Ильи ЦАПЛЮКА

  • 150 г грейпфрутового кардиала
  • 5 г тимьяна
  • 50 мл грейпфрутового фреша
  • 10 г цедры грейпфрута
  • 20 г сахарного сиропа
  • 100 мл содовой

Для украшения:

  • Веточка тимьяна
  • 1 долька грейпфрута

Шаг 1. Смешать грейпфрутовый фреш, цедру грейпфрута, тимьян, сахарный сироп и варить на медленном огне до закипания.

Шаг 2. Остудить, добавить остальные ингредиенты, смешать. Украсить тимьяном и долькой грейпфрута.

Кружок огурца, веточка тархуна. Как утолить жажду в жару
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Щавелевый с чаем матча

Рецепт бар-менеджера Екатерины ЛУКЬЯНОВОЙ

  • 5 г чая матча
  • 100 г воды
  • 80 г сахара
  • 50 мл лимонного фреша
  • Лед
  • Содовая

Для сиропа щавеля (100 г на 1 порцию):

  • 400 г щавеля
  • 800 г сахара
  • 1 л воды

Для украшения:

  • Веточка кислицы
  • Щепотка чая матча

Шаг 1. Смешать 800 г сахара и 1 литр воды, прогреть до загустения. Охладить.

Шаг 2. Залить полученным сиропом 400 г щавеля, пробить в блендере.

Шаг 3. Чай матча разбавить в 100 мл воды, добавить 80 г сахара и перемешать.

Шаг 4. Смешать сироп из чая матча и щавелевый сироп. Добавить лимонный фреш, лед и долить содовой до краев бокала.

Шаг 5. Украсить веточкой кислицы и посыпать чаем матча.

Клюквенный с можжевельником

Рецепт шеф-бармена Сергея СУСЛИНА

  • 50 г клюквы
  • 50 мл лимонного фреша
  • 20 г можжевеловых ягод
  • 150 мл содовой
  • 50 г сахарного сиропа

Шаг 1. Клюкву пробить в блендере с можжевельником, все процедить.

Шаг 2. Добавить сок лимона, сахарный сироп.

Шаг 3. В бокал добавить содовую, кусковой лед, украсить ягодами клюквы.

Манговый с эстрагоном

Автор рецепта шеф-бармен Ниджат ОЖАГКУЛИЕВ

Кружок огурца, веточка тархуна. Как утолить жажду в жару Квасные истины. Древний напиток оказался молодым

  • 70 г пюре манго
  • 2 веточки эстрагона
  • 50 мл апельсинового фреша
  • 20 г сахарного сиропа

Шаг 1. Эстрагон растолочь с сахарным сиропом.

Шаг 2. Добавить все ингредиенты в шейкер, тщательно взбить и перелить в бокал на лед.

Медовый с имбирем

Рецепт шеф-повара Евгения МЕЩЕРЯКОВА

  • 10 мл свежевыжатого сока имбиря
  • 20 мл лимонного сока
  • 40 г меда
  • 10 мл сахарного сиропа
  • 100 мл воды
  • 2 дольки лимона
  • Мята

Шаг 1. Заранее приготовить фреш из имбиря и лимона.

Шаг 2. Все ингредиенты налить в стакан и тщательно размешать.

Шаг 3. Добавить лед. Украсить дольками лимона и мятой.

Кружок огурца, веточка тархуна. Как утолить жажду в жару
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