ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте модернизировали здание городской больницы скорой медпомощи

11.06.2019 19:02 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте завершилась модернизация здания городской больницы скорой медпомощи. Сегодня торжественно ввели в строй трехэтажную пристройку к больнице, передает корреспондент БЕЛТА.

В Бресте модернизировали здание городской больницы скорой медпомощи

Реконструкция учреждения здравоохранения проводилась по программе подготовки к празднованию 1000-летия города. Старое приемное отделение уже не соответствовало современным требованиям. На строительство пристройки и закупку оборудования из городского бюджета направлено Br7 млн. За счет республиканского бюджета Министерство здравоохранения поставило рентгеновский компьютерный томограф и магнитно-резонансный томограф стоимостью более Br3 млн.

"Развитию высоких технологий уделяется повышенное внимание. Минздрав будет оказывать помощь в оснащении лечебных учреждений региона. В следующем году планируется поставка оборудования в детскую областную больницу, а до конца 2019 года - аппарата литотрипсии в областную больницу. Районные центры будут оснащаться диагностическим оборудованием, прежде всего УЗИ-, рентген-аппаратами. Вся работа нацелена на повышение качества оказания медицинской помощи. Стратегическое направление - организация межрайонных диагностических центров", - отметил заместитель министра здравоохранения Вячеслав Шило.

В пристройке Брестской больницы скорой медпомощи разместились обновленное приемное отделение, диагностическое отделение, административные помещения. Освободившие площади, в частности, дали возможность увеличить количество мест в травматологии с переквалификацией в отделение сочетанной травмы с нейрохирургическими койками. "Ранее были стесненные условия. Сейчас места хватает всем: врачи в комфортных условиях могут обследовать пациента, принять решение. Появились новые службы - соответственно штат расширился", - пояснил главный врач больницы Вадим Головко.

В свою очередь председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис подчеркнул, что укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения уделяется повышенное внимание. "Мы видим положительные результаты. Ожидаемая продолжительность жизни в регионе составляет 74,7 лет (в республике - 74,5), рождаемость остается высокой - 11,1 промилле. Это основные показатели, которые характеризуют уровень жизни населения. Естественно, состояние здоровья во многом зависит от оснащения медицинских учреждений. Будем продолжать их строительство, модернизацию", - добавил губернатор.

Так, начато строительство нового корпуса в детской областной больнице. В заречной части Бреста возведут медицинский центр. Разработан проект на реконструкцию корпусов Пинского онкологического диспансера.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Бресте завершилась модернизация здания городской больницы скорой медпомощи. Сегодня торжественно ввели в строй трехэтажную пристройку к больнице, передает...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Накануне Всемирного дня донора крови узнали ответы на самые популярные вопросы о сдаче крови
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика