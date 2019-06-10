В Бресте модернизировали здание городской больницы скорой медпомощи

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте завершилась модернизация здания городской больницы скорой медпомощи. Сегодня торжественно ввели в строй трехэтажную пристройку к больнице, передает корреспондент БЕЛТА.





Реконструкция учреждения здравоохранения проводилась по программе подготовки к празднованию 1000-летия города. Старое приемное отделение уже не соответствовало современным требованиям. На строительство пристройки и закупку оборудования из городского бюджета направлено Br7 млн. За счет республиканского бюджета Министерство здравоохранения поставило рентгеновский компьютерный томограф и магнитно-резонансный томограф стоимостью более Br3 млн.

"Развитию высоких технологий уделяется повышенное внимание. Минздрав будет оказывать помощь в оснащении лечебных учреждений региона. В следующем году планируется поставка оборудования в детскую областную больницу, а до конца 2019 года - аппарата литотрипсии в областную больницу. Районные центры будут оснащаться диагностическим оборудованием, прежде всего УЗИ-, рентген-аппаратами. Вся работа нацелена на повышение качества оказания медицинской помощи. Стратегическое направление - организация межрайонных диагностических центров", - отметил заместитель министра здравоохранения Вячеслав Шило.

В пристройке Брестской больницы скорой медпомощи разместились обновленное приемное отделение, диагностическое отделение, административные помещения. Освободившие площади, в частности, дали возможность увеличить количество мест в травматологии с переквалификацией в отделение сочетанной травмы с нейрохирургическими койками. "Ранее были стесненные условия. Сейчас места хватает всем: врачи в комфортных условиях могут обследовать пациента, принять решение. Появились новые службы - соответственно штат расширился", - пояснил главный врач больницы Вадим Головко.

В свою очередь председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис подчеркнул, что укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения уделяется повышенное внимание. "Мы видим положительные результаты. Ожидаемая продолжительность жизни в регионе составляет 74,7 лет (в республике - 74,5), рождаемость остается высокой - 11,1 промилле. Это основные показатели, которые характеризуют уровень жизни населения. Естественно, состояние здоровья во многом зависит от оснащения медицинских учреждений. Будем продолжать их строительство, модернизацию", - добавил губернатор.

Так, начато строительство нового корпуса в детской областной больнице. В заречной части Бреста возведут медицинский центр. Разработан проект на реконструкцию корпусов Пинского онкологического диспансера.