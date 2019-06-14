«Свой» человек. Какие отношения можно считать здоровыми?

Источник материала: Аргументы и факты

И, как выяснилось, многие из нас не очень хорошо представляют себе, какие же отношения можно считать правильными И существует ли норма. Здоровые отношения, безусловно, возможны, считает психотерапевт с 20-летним стажем Шэрон МАРТИН. На своем сайте она сформулировала их основные признаки.

Забота, честность, уважение

Самое главное в здоровых отношениях – забота друг о друге. И на словах, и на деле, постоянно.

В правильных отношениях нет места лжи и недомолвкам. Зато много взаимного уважения, которое означает, что партнеры учитывают чувства друг друга и относятся к своему избраннику так же, как хотели бы, чтобы он относился к ним. Уважение позволяет исключить ситуации, когда одному из партнеров кажется, что второй на него давит или пытается им манипулировать. В гармоничной паре каждый всегда готов выслушать свою вторую половинку и уважает её точку зрения.

Право быть собой

«Стань блондинкой», «похудей», «перестань ходить на работу в кедах», «изменись, стань лучше, таким, каким ты мне понравишься больше…» В здоровых отношениях никто никого не пытается изменить, переделать, подстроить под себя. Во-первых, потому что здоровые отношения предполагают принятие партнера, а не его обтачивание, а во-вторых, невозможно заставить кого-то измениться, как бы вы его ни любили.

Ощущение безопасности – фундамент здоровых отношений. Настоящие партнеры не чувствуют себя настороженно или напряженно в присутствии друг друга.

Норма – знать, что на партнера можно положиться в любой ситуации. Норма – не опасаться, что партнер может ударить, обидеть, манипулировать, унижать или стыдить, заставлять делать что-то против воли.



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Друзья, а не конкуренты

У партнеров общие цели. Они не пытаются ставить друг другу палки в колеса, не соревнуются, не стараются «победить» друг друга. Вместо этого в отношениях преобладают взаимовыручка и поддержка.

Чувство безопасности позволяет полностью открыться партнеру, что делает связь более глубокой: можно делиться самыми сокровенными мыслями и тайнами, не опасаясь осуждения.

Не единое целое

Казалось бы, норма – это когда люди имеют общие увлечения и много времени проводят вместе. Однако пара – это не чудо-юдо о двух головах. Здоровая привязанность партнеров друг к другу не мешает им ставить собственные цели в жизни и достигать их. У каждого из них есть личное время и личное пространство. Они поддерживают друг друга, гордятся друг другом и интересуются хобби и увлечениями избранника.

Договоримся «на берегу»

Очень важно, чтобы ожидания обоих партнеров были схожими и реалистичными. Это касается самых разных вопросов: как часто они занимаются сексом, как отмечают праздники, сколько времени проводят вместе, как делят домашние обязанности и т. д. В здоровых отношениях, если мнения партнеров по этим и другим вопросам сильно различаются, принято обсуждать разногласия и совместно искать компромисс. Готовность конструктивно обсудить любые конфликты, несовпадения и обиды – важная составляющая гармоничных взаимоотношений, в которых партнеры всегда имеют возможность рассказать, чем они недовольны, обижены или с чем не согласны, и рассчитывать на понимание.