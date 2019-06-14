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Спазмы, бессонница, мигрень. Как больные зубы разрушают организм

14.06.2019 07:57 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Спазмы, бессонница, мигрень. Как больные зубы разрушают организм
shutterstock.com

О том, что состояние зубов напрямую влияет на самочувствие человека, редко кто задумывается. Так, например, непролеченный кариес может привести к воспалению сердечной мышцы. Боли в голове, в спине и даже искривление осанки могут быть вызваны состоянием зубочелюстной системы. О том, к чему могут привести проблемы с зубами, «АиФ» рассказал врач-стоматолог, к.м.н. Дмитрий СМИРНОВ.

Зубочелюстная система — часть организма. Звучит как прописная истина, но у нас почему-то об этом часто забывают и относятся к зубам, не так внимательно, как к ногтям или волосам. Здоровье зубов многие не держат под контролем, обращаясь к врачу только, когда уже что-то заболело. При этом стоматологические проблемы могут вызывать не только зубную боль, но и головную, спинную и так далее.

Спазмы, бессонница, мигрень. Как больные зубы разрушают организм Реки боли. Почему хочется плакать без причин

Головная боль

У многих возникает вопрос: как головная боль может быть связана с зубами? У такого симптома может быть много причин — от повышенного внутричерепного давления и до перенапряжения жевательных мышц.

Связь головной боли и проблем с зубами кроется в нашей анатомии. Наша зубочелюстная система — это зубы, кости и мышцы. Головные боли нередко как раз связаны с перенапряжением и неправильной работой мышц. Их, ответственных за движение челюстей, очень много. Самая большая жевательная мышца является самой сильной в организме. И когда она спазмируется, человеку может казаться, что у него болит голова, т.к. боль может концентрироваться в области виска.

Почему жевательные мышцы могут болеть? Чтобы они работали правильно, во рту, во-первых, должны быть зубы. Во-вторых, эти зубы должны быть правильной формы и располагаться в правильном положении — это определяет прикус человека. При этом следует понимать, что прикус так или иначе меняется ежедневно, ведь зубы естественным образом изнашиваются. А в условиях современного питания — с большим количеством сахара — зубочелюстная система разрушается значительно быстрее. Прикус меняется, возрастает нагрузка на жевательные мышцы, ведь им приходиться «работать» за себя и за разрушенные кариесом зубы.

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Второй момент связан с психосоматикой. Люди в момент эмоционального или физического напряжения стискивают зубы. Если у человека «раскачены» большие жевательные мышцы, то есть он часто «работает желваками», то он автоматически попадает в зону риска по развитию головных болей.

Третьим фактором является длительное употребление жевательной резинки. По сути, жвачка — это средство гигиены, как и паста. Использовать ее следует не более 3-5 минут, чтобы очистить зубы от остатков еды. Когда же люди начинают жевать ее постоянно, они совершают ненужную тренировку жевательных мышц, что приводит к гипертрофии.

Спазмы, бессонница, мигрень. Как больные зубы разрушают организм Можно ли постоянно пользоваться ополаскивателями для рта?

Понять, что голова болит из-за проблем с жевательными мышцами, несложно. При хронических болях в момент, когда ощущается этот негативный симптом, следует сжать зубы и пощупать лицо. В области висков, выше и вокруг ушей человек будет ощущать, как под пальцами двигается жевательная мышца. Если точка боли и сжатия мышцы совпадают, причиной головной боли является спазм жевательной мышцы.

При этом далеко не все стоматологи могут понять, в чем тут дело. Обычно такой проблемой занимаются специалисты в области функциональной диагностики, гнатологии или стоматоневрологии.

Боли в спине

Из-за неправильной работы жевательных мышц может болеть голова, из-за неправильной осанки меняется прикус. Если есть какие-то нарушения в правильном положении позвоночного столба, дыхательная система будет компенсировать их, отодвигая шею назад, поворачивая ее. Причем связь прикуса и осанки работает в обоих направлениях. То есть и неправильный прикус также может становиться причиной изменения осанки. При неправильном прикусе первый и второй шейные позвонки встают неправильно относительно друг друга. Организм в попытках все это скомпенсировать приводит к другим нарушениям. Из-за этого, в частности, могут начинаться и боли в спине.

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Бессонница и депрессия

Во время сна происходит крайне важный биологический процесс — отдых нервной системы человека. Поэтому важно, чтобы сон был полноценный и качественный. В противном случае человек не может себя нормально чувствовать, организм не работает в полную силу. Мешать сну может бруксизм, или скрежетание зубами во сне.

Спазмы, бессонница, мигрень. Как больные зубы разрушают организм Что делать, если зашатался постоянный зуб?

Поверья бабушек, что он появляется от глистов — миф. Скрежетание преимущественно развивается на фоне стресса и депрессивного состояния. По статистике, в настоящее время бруксизм есть у подавляющего большинства людей. При этом постоянный — это лишняя нагрузка на зубы, приводящая к их более быстрому разрушению, стачиванию, изменению прикуса и т.д.

Некачественный ночной сон приводит к разбитости, снижению работоспособности и усугублению стресса и депрессии.

Контролировать ночной скрежет зубами человек сам не может, поэтому ему требуется помощь специалистов. Зачастую пациентам с такой проблемой рекомендуют ношение спецустройства — капы или шины, которые представляют собой идеальный «супинатор». Надевается такое устройство на нижнюю челюсть.

 
 
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