Спазмы, бессонница, мигрень. Как больные зубы разрушают организм

Источник материала: Аргументы и факты

О том, что состояние зубов напрямую влияет на самочувствие человека, редко кто задумывается. Так, например, непролеченный кариес может привести к воспалению сердечной мышцы. Боли в голове, в спине и даже искривление осанки могут быть вызваны состоянием зубочелюстной системы. О том, к чему могут привести проблемы с зубами, «АиФ» рассказал врач-стоматолог, к.м.н. Дмитрий СМИРНОВ.

Зубочелюстная система — часть организма. Звучит как прописная истина, но у нас почему-то об этом часто забывают и относятся к зубам, не так внимательно, как к ногтям или волосам. Здоровье зубов многие не держат под контролем, обращаясь к врачу только, когда уже что-то заболело. При этом стоматологические проблемы могут вызывать не только зубную боль, но и головную, спинную и так далее.

Головная боль

У многих возникает вопрос: как головная боль может быть связана с зубами? У такого симптома может быть много причин — от повышенного внутричерепного давления и до перенапряжения жевательных мышц.

Связь головной боли и проблем с зубами кроется в нашей анатомии. Наша зубочелюстная система — это зубы, кости и мышцы. Головные боли нередко как раз связаны с перенапряжением и неправильной работой мышц. Их, ответственных за движение челюстей, очень много. Самая большая жевательная мышца является самой сильной в организме. И когда она спазмируется, человеку может казаться, что у него болит голова, т.к. боль может концентрироваться в области виска.

Почему жевательные мышцы могут болеть? Чтобы они работали правильно, во рту, во-первых, должны быть зубы. Во-вторых, эти зубы должны быть правильной формы и располагаться в правильном положении — это определяет прикус человека. При этом следует понимать, что прикус так или иначе меняется ежедневно, ведь зубы естественным образом изнашиваются. А в условиях современного питания — с большим количеством сахара — зубочелюстная система разрушается значительно быстрее. Прикус меняется, возрастает нагрузка на жевательные мышцы, ведь им приходиться «работать» за себя и за разрушенные кариесом зубы.



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Второй момент связан с психосоматикой. Люди в момент эмоционального или физического напряжения стискивают зубы. Если у человека «раскачены» большие жевательные мышцы, то есть он часто «работает желваками», то он автоматически попадает в зону риска по развитию головных болей.

Третьим фактором является длительное употребление жевательной резинки. По сути, жвачка — это средство гигиены, как и паста. Использовать ее следует не более 3-5 минут, чтобы очистить зубы от остатков еды. Когда же люди начинают жевать ее постоянно, они совершают ненужную тренировку жевательных мышц, что приводит к гипертрофии.

Понять, что голова болит из-за проблем с жевательными мышцами, несложно. При хронических болях в момент, когда ощущается этот негативный симптом, следует сжать зубы и пощупать лицо. В области висков, выше и вокруг ушей человек будет ощущать, как под пальцами двигается жевательная мышца. Если точка боли и сжатия мышцы совпадают, причиной головной боли является спазм жевательной мышцы.

При этом далеко не все стоматологи могут понять, в чем тут дело. Обычно такой проблемой занимаются специалисты в области функциональной диагностики, гнатологии или стоматоневрологии.

Боли в спине

Из-за неправильной работы жевательных мышц может болеть голова, из-за неправильной осанки меняется прикус. Если есть какие-то нарушения в правильном положении позвоночного столба, дыхательная система будет компенсировать их, отодвигая шею назад, поворачивая ее. Причем связь прикуса и осанки работает в обоих направлениях. То есть и неправильный прикус также может становиться причиной изменения осанки. При неправильном прикусе первый и второй шейные позвонки встают неправильно относительно друг друга. Организм в попытках все это скомпенсировать приводит к другим нарушениям. Из-за этого, в частности, могут начинаться и боли в спине.



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Бессонница и депрессия

Во время сна происходит крайне важный биологический процесс — отдых нервной системы человека. Поэтому важно, чтобы сон был полноценный и качественный. В противном случае человек не может себя нормально чувствовать, организм не работает в полную силу. Мешать сну может бруксизм, или скрежетание зубами во сне.

Поверья бабушек, что он появляется от глистов — миф. Скрежетание преимущественно развивается на фоне стресса и депрессивного состояния. По статистике, в настоящее время бруксизм есть у подавляющего большинства людей. При этом постоянный — это лишняя нагрузка на зубы, приводящая к их более быстрому разрушению, стачиванию, изменению прикуса и т.д.

Некачественный ночной сон приводит к разбитости, снижению работоспособности и усугублению стресса и депрессии.

Контролировать ночной скрежет зубами человек сам не может, поэтому ему требуется помощь специалистов. Зачастую пациентам с такой проблемой рекомендуют ношение спецустройства — капы или шины, которые представляют собой идеальный «супинатор». Надевается такое устройство на нижнюю челюсть.