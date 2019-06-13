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Освежающий суп. Как выбрать ингредиенты для окрошки?

14.06.2019 07:49 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Освежающий суп. Как выбрать ингредиенты для окрошки?
Фото из открытых источников

На что обратить внимание при выборе картошки, яиц, сметаны и других главных ингредиентов для приготовления этого холодного супа, рассказали наши эксперты.

Картошка

Выбирайте твердую и упругую картошку среднего размера, без глазков, зеленых пятен, ростков и глиняных комков. В позеленевших участках содержится соланин — ядовитый токсичн. В больших количествах он вреден для человека. Если вы все же заметили такие пятна — срежьте их. Что касается сорта, то для окрошки больше подойдут желтоватые клубни, так как они не будут слишком развариваться. Розовую картошку лучше оставить для жарки, а белую — для пюре.

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Яйца

Выбирая яйца, всегда нужно обращать внимание на маркировку и срок годности. Столовые яйца с маркировкой «С» хранятся не более 25 дней с момента выработки без холодильника и 120 дней — в холодильнике. Размер яиц зависит от категории: самые маленькие будут 3-й категории, а самые крупные — 1-й, отборной или высшей. Бытует мнение, будто коричневые яйца — лучше и вкуснее, но это миф. На самом деле цвет скорлупы зависит от окраса курицы, а по составу и пищевым свойствам коричневые и белые яйца одинаковы. Производителя лучше выбирать по географическому принципу — чем ближе он к торговой точке, тем свежее будет продукт.

Колбаса

Зачастую в окрошку добавляют «Докторскую» колбасу. Одним из главных критериев является стоимость — колбаса хорошего качества, соответствующая требованиям ГОСТа, дешевой не будет. Стоит обратить внимание на состав, в нем допускаются: свинина, говядина, вода, куриные яйца или яичный меланж, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок и пряности (орех мускатный или кардамон). Не стоит брать колбасы, в составе которых есть растительные, соевые или пшеничные белки, клетчатка, крахмал или мясо птицы. 

Сметана

Качество сметаны напрямую зависит от условий хранения. Если упаковка влажная — значит сметану замораживали перед тем, как выложить на прилавок, чего делать нельзя. Температура на полке должна быть не выше +6 градусов. Чтобы проверить это, поднесите ладонь к холодильнику — должно быть прохладно, но не слишком.

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Квас 

Традиционно окрошку заливают квасом. Лучше всего, если он будет несладким и немного кисловатым. В составе классического кваса должны быть сусло (это может быть солод ячменный, солод ржаной, мука ржаная или кукуруза), вода, сахар, дрожжи и молочнокислые бактерии. Допускается добавление в продукт лимонной или молочной кислоты. Если же вы видите на этикетке подсластители, ароматизаторы и другие дополнительные ингредиенты, то это уже не квас, а газировка.

Кефир

Многие вместо кваса предпочитают добавлять в окрошку кефир. Натуральный продукт состоит из пастеризованного молока и закваски живых бактерий и хранится не более 10-14 дней. Если написано, что срок хранения больше месяца, — это повод насторожиться, поскольку в таком напитке, скорее всего, содержатся искусственные эмульгаторы и растительные жиры. Кроме того, кефирный напиток с растительным жиром называться кефиром не может.

Освежающий суп. Как выбрать ингредиенты для окрошки?
На вкус и цвет. Можно ли есть суп из сирени, горячее из тюльпанов?
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Летом многие любят есть окрошку — она холодная, освежающая и очень простая в приготовлении, не удивительно, что она входит в число наиболее популярных и любимых...
 
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