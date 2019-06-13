Всемирный день донора крови. Вы можете спасти чью-то жизнь

Источник материала: Навiны Палесся





Шестого июня в отделении переливания крови Столинской ЦРБ многолюдно. Сюда подходят желающие для добровольной безвозмездной сдачи крови, которая так необходима для спасения человеческих жизней.

Первым пришел Сергей Левшуков, который работает на Горынском КСМ. Мужчина принес с собой пакет документов и готов пройти все необходимые процедуры для того, чтобы помочь людям. Сергей Владимирович поясняет, что о донорстве слышал и ранее, но только сейчас решился на то, чтобы самому стать донором.

Интересуюсь у начальника отдела спорта и туризма рай-исполкома Василия Мелешина, что мотивировало его на безвозмездную кроводачу.

– К нам на работу пришел заведующий отделением переливания крови Андрей Тарасюк и рассказал, что такое донорство, для чего это нужно, и я сразу же согласился. Собрал пакет документов и, к счастью, нет никаких веских причин и противопоказаний, чтобы я не смог помочь поправить кому-то здоровье.

– Я уже второй раз сдаю кровь, – делится еще один безвозмездный донор Анатолий Черненко. – Впервые на мое решение повлияла жена, которая работает в медицине. Считаю своим гражданским долгом помочь другим. Да и каждый из нас должен решиться на поступок во имя спасения человеческой жизни.

О том, что давно собирался стать безвозмездным донором, сообщил и заместитель начальника отдела экономики Эдуард Бруцкий, а теперь выпала возможность сделать это.

У заведующего отделением переливания крови Андрея Тарасюка узнаю много новой и полезной информации не только для себя, но и, надеюсь, для читателей «НП»:

– 14 июня во всем мире отмечается Всемирный день донора крови. В связи с этим стартовала акция по безвозмездному донорству. Накануне этой даты, 13 июня, в кроводаче на безвозмездной основе приняли участие медицинские работники нашего учреждения здравоохранения. Первым в акции поучаствовал главврач Виктор Мойсюк, который является почетным донором, а также работники райисполкома.

Сегодня переливание крови и ее продуктов позволяет ежегодно спасать миллионы человеческих жизней. Чаще всего она требуется при выполнении высокотехнологичных операций, в реанимации, хирургии, кровотечениях в акушерско-гинекологических отделениях. Ежегодно 16 тысяч пациентов в Беларуси получают донорскую кровь.

Кто может стать донором?

К выполнению донорской функции допускаются граждане Республики Беларусь в возрасте от восемнадцати до шестидесяти лет, обладающие полной дееспособностью, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний.

Условия по сдаче крови

Перед процедурой сдачи крови донору необходимо зарегистрироваться, заполнить небольшую анкету и пройти медицинское обследование.

При первичном обращении – сдать кровь на анализ уровня гемоглобина и проконсультироваться с врачом. Всё это происходит непосредственно в отделении переливания крови и не занимает много времени.

Когда можно сдать кровь?

Существует предварительная запись, поэтому каждый желающий может позвонить по тел. 2 97 03 либо написать на электронную почту Столинской ЦРБ, чтобы согласовать дату и время посещения отделения для сдави крови.

В отделении переливания крови Столинской ЦРБ кроводача осуществляется по вторникам и четвергам с 8.00 до 13.00 часов.

Социальный пакет

Доноры имеют право на выходной день с сохранением заработной платы в день сдачи крови, бесплатное питание (паек) перед кроводачей (за 10 минут до процедуры – сладкий чай, плитка гематогена, зефир и др.), компенсация на питание, которая сегодня составляет 22 руб. 40 коп.

О донорской крови

У донора берут 450 мл крови и 25 мл – на анализ. Полное восстановление клеток крови происходит в течение двух месяцев, поэтому по действующим правилам сдавать кровь можно не чаще 1 раза в 60 дней. Интервал кроводачи составляет для мужчин один раз в два месяца, для женщин — в 3 месяца. Мужчины могут сдавать кровь не чаще 5 раз в год, женщины — не чаще 4 раз в год.

Не ухудшает ли здоровье сдача крови?

Сегодня можно выделить три составляющих: безопасность донора, безопасность реципиента и безопасность продукта. Сдача крови весьма положительно влияет на организм человека, обновляя клеточный состав крови, что приводит к улучшению самочувствия и повышению работоспособности. Это своего рода тренировка организма к всевозможным кровопотерям. У человека повышается иммунитет. У доноров значительно реже возникают сердечно-сосудистые заболевания, инсульты и инфаркты, онкологические, эндокринологические заболевания.

Андрей Александрович также отмечает, что с каждым годом количество безвозмездных донаций крови в нашем районе увеличивается. Если в 2018 году доноров по кроводаче насчитывалось 257 человек, то уже за январь – май 2019 года сдали кровь 148 неравнодушных людей. Те, кто стал донором более 20 раз безвозмездно, получают звание “Почетный донор Республики Беларусь”.

К 2020 году в Беларуси планируют перейти на безвозмездное донорство крови. При этом расширится количество гарантий для почетных доноров.

Человек с большой буквы

Стать донором крови может только человек с большой буквы, который готов спасти чью-то жизнь. Ваше личное участие, желание стать донором – это проявление доброты и отзывчивости, человеколюбия и сопричастности к жизни и здоровью тех, кто сегодня нуждается в помощи. Спасибо вам за ЖИЗНЬ!

Администрация Столинской ЦРБ обращается ко всем гражданам, которые хотят и могут стать безвозмездными донорами, решиться на этот шаг к БОЛЬШОМУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ПОСТУПКУ.

Людмила

КАСПЕРОВИЧ

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