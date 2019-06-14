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Но иллюзии растворяются…

14.06.2019 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Ежегодно в мире злоупотребление алкоголем уносит около 6 миллионов жизней. По данным Всемирной организации здравоохранения, эта цифра на третьем месте среди причин смертности (после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний).

Проблема пьянства и алкоголизма для Республики Беларусь является одной из наиболее социально значимых и актуальных. Злоупотребление алкоголем — основная причина не только высокой смертности части населения, но и главный фактор семейного неблагополучия, низкой рождаемости, экономических и моральных потерь общества.

Сегодня к категории тяжело пьющих в нашей стране относится примерно 10 % населения, число больных алкоголизмом, состоящих на учете, достигает более 180 тысяч. При этом, по данным специальных исследований, на 1 больного, страдающего хроническим алкоголизмом, приходится 4-5 еще не ставших больными, т.е. пьяниц (это бытовое пьянство, употребление алкоголя с вредными последствиями).

Из числа наблюдаемых больных женщин около 40 тысяч человек. Кроме того, около 90 тысяч человек наблюдается в группе профилактического учета, как употребляющие алкоголь с вредными последствиями, среди которых 16 тысяч несовершеннолетних.

На учете в кабинете нарколога Несвижской ЦРБ на 1.05.2019 г. состоят 464 человека с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя». Из них — 116 женщин. На профилактическом наблюдении находятся 843 человека,  из них — 213 женщин и 20 подростков.

Пьянство и алкоголизм являются одним из главных пороков нашего времени. Это, несомненно, трагедия. Алкоголизм не возникает на ровной почве. Он подкрадывается к человеку незаметно, постепенно спиртные напитки становятся в центре жизни человека. В начале кажется, что в любой момент можно изменить ситуацию, стоит только захотеть, но постепенно эти иллюзии растворяются, и человек уже старается не задумываться о причинах своего поведения. Основным симптомом хронического алкоголизма является формирование психической и физической зависимости. При этом теряется количественный контроль за выпиваемой дозой, и потребность в алкоголе становится навязчивым патологическим влечением.

Систематическое употребление алкоголя приводит к прежде-временной старости и инвалидности. Больные алкоголизмом умирают, как правило, не от алкогольной болезни, а от сопутствующих заболеваний, развивающихся в результате снижения резистенции организма, поражений печени, сердца, сосудов.

Алкоголь приносит много горя. Это касается не только разрушения здоровья, но и социального зла: разрушение семьи, увеличение преступности, несчастных случаев, потеря работы. Никакими материальными и денежными единицами нельзя измерить те слезы и горе, которые пьянство несет в семью, те преступления моральные и этические, которые совершаются в отношении детей, тот разврат и разлад, которые пьянка вносит в жизнь и быт. Пьющие люди — это самоубийцы, обрекающие себя и своих близких на страдание и горе.

Победить алкоголизм, если уже  сформировалась зависимость, самостоятельно невозможно, это тяжелое хроническое заболевание. И не достаточно одного клятвенного обещания бросить пить. В данной ситуации необходима помощь специалистов.

Елена ВИНОГРАДОВА,

врач-нарколог УЗ «Несвижская ЦРБ».


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Ежегодно в мире злоупотребление алкоголем уносит около 6 миллионов жизней. По данным Всемирной организации здравоохранения, эта цифра на третьем месте
 
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