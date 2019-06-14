Благоухать, а не попахивать. Что важно знать об использовании парфюма летом

Источник материала: Аргументы и факты

В холодное время года пара лишних «пшиков» любимого аромата, которые вы случайно сделали по инерции, еще можно пережить. Зато летом подобная маленькая оплошность приобретает масштабы катастрофы. Все мы хотя бы раз в жизни сталкивались с людьми, которые не знают чувства меры, когда пользуются духами. Находится рядом с ними в жару, да еще в закрытом помещении — настоящее испытание. Как случайно не оказаться одним из них и что нужно знать об использовании ароматов летом, рассказывает основатель парфюмерного бренда Сергей ГУБАНОВ.

О том, как правильно наносить духи

Чтобы грамотно нанести парфюм, нужно сделать облако, нажав на пульверизатор буквально 2-3, может быть даже 4 раза, и войти в него. Вы должны видеть, как микрочастицы жидкости витают в воздухе. Затем немного постойте в нем, подождите, пока облако осядет, и можете смело выходить в свет.

Еще один хороший вариант — нанести духи на какую-нибудь деталь одежды. Качественный парфюм не оставит пятен и будет хорошо держаться. И, конечно, не забывайте про волосы, особенно, если речь идет о духах на масляной основе.

Если вы все же переборщили с парфюмом выход только один — отправляйтесь в ванну. Вы не сможете смыть духи обычным гелем для душа - чтобы добиться нужного эффекта, придется использовать детское мыло, которое не имеет запаха и хорошо смывает спирт. Если изначально парфюм был нанесен на одежду, все гораздо проще — просто поменяйте ее.

О духах на масляной основе летом

Некоторые считают, что духи на масляной основе не подходят для лета. Я не разделяю этой позиции. Просто в жаркое время года лучше наносить их на кончики волос, которые прекрасно впитают, а главное - будут держать аромат. Возьмите буквально 2-3 капли, разотрите в ладошках и расчешите волосы пальцами, как гребнем. В умеренно жаркую погоду, конечно, можно наносить парфюм на масляной основе на кожу, например, за уши или на запястья.



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О пигментации

Вряд ли вы найдете парфюм, на котором будет написано, что его нельзя наносить на кожу летом. И все же, когда мы говорим о духах на спиртовой основе, есть опасность, что под воздействием солнечных лучей они могут спровоцировать появление пигментации. С другой стороны, если вы знаете меру и не поливаете себя с ног до головы духами, вряд ли, подобная проблема возникнет.

Другой вопрос, что в нашей стране пока отсутствует культура ароматов. Многие просто не понимают, что парфюм не должен «душить» вас и окружающих людей. Приведу простой пример: когда цветет сирень, мы же не подходим к кусту чтобы послушать ее. Достаточно просто пройти мимо и вы уловите этот приятный, легкий запах. Если мы все же приблизимся вплотную, аромат будет очень концентрированным и, возможно, вызовет у вас отторжение. Хорошо, когда духи человека шлейфовые, легкие и не бьют в нос, как только вы к нему приближаетесь.

О делении ароматов на «зимние» и «летние»

Лично я не делю ароматы на «летние» и «зимние», если вы любите более тяжелые духи, можете использовать их круглый год, просто будьте аккуратны с ними в жару.

Однако если говорить о потребительском спросе, безусловно, в летний период большей популярностью пользуются более легкие ароматы. Например, сейчас в тренде арбуз, хотя понятно, что это чистой воды альдегид, поскольку получить масло из ягоды очень тяжело. Например, в моей линейке летом как никогда популярен аромат красной и черной смородины, это вполне логично, поскольку в жару, как правило, хочется нанести на себя какие-то ненавязчивые и легкие духи.

О хранении духов в холодильнике

Я искренне не понимаю, кто придумал теорию о необходимости хранить духи в холодильнике. Зачем? Мало того, что в этом нет никакой практической пользы, велика вероятность, что вы «переборщите» с парфюмом при нанесении, поскольку он будет холодным и раскроется только через какое-то время, когда попадет на теплую кожу. Лучше берегите свои духи от прямых солнечных лучей, поскольку они могут негативно повлиять на их качество.



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О замене дезодоранта духами

Ни в коем случае нельзя использовать духи вместо дезодоранта! Мы наносим антиперспирант на зону подмышек, кожа там чрезвычайно нежная, поэтому если вы будете воздействовать на нее парфюмом, да еще и на спиртовой основе это прямой путь к аллергии, раздражению и тому самому неприятному запаху, которого вы так хотите избежать.

О нанесении нескольких ароматов одновременно в жаркую погоду

Не вижу ничего страшного в том, чтобы сначала нанести один аромат, через какое-то время другой или даже два сразу. Выбирая последний вариант, помните, что лучше всего сочетаются духи из одной линейки. Хотя далеко не все парфюмерные дома выпускают ароматы, которые могут гармонично дополнять друг друга, этот нюанс всегда лучше уточнять заранее.

Если вы хотите соединить два аромата, всегда можно поэкспериментировать на бумажном блоттере. Просто нанесите их и послушайте, что получится, возможно, это будет ваш идеальный парфюм.

О том, как продлить стойкость парфюма

Никаких специальных секретов я не открою. Если аромат держится не очень долго, возьмите за правило брать с собой флакончик духов и по мере необходимости пользоваться им. Когда речь идет об ароматах с натуральной основой это абсолютно нормально. Но опять же не надо поливать себе даже такими духами, всегда помните о чувстве меры.

О креме с запахом парфюма в жару

Крем с запахом ваших духов это, скорее, дополнение к основному аромату, но сам аромат он не заменит. Эффект от такого средства, скорее всего, не будет долго держаться. Кроме того, лучше использовать крем после душа вечером, а не с утра, когда вы собираетесь выходить на улицу, тем более, если за окном стоит жара. Все-таки наша кожа должна дышать.