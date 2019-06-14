﻿ Худеем по расписанию. Чем опасно интервальное голодание. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Худеем по расписанию. Чем опасно интервальное голодание

14.06.2019 11:33 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Худеем по расписанию. Чем опасно интервальное голодание
shutterstock.com

Один из популярных сегодня вариантов — интервальное голодание. Его адепты уверены, что, если делить время приема пищи на определенные промежутки, которые можно уменьшать или увеличивать, процесс избавления от лишних килограммов пойдет значительно быстрее и эффективнее.

Суть диеты

Интервальное голодание имеет много синонимов: периодическое, цикличное, прерывистое и т. д. Тут важно понимать, что к лечебному голоданию, которое эпизодически предлагает официальная медицина, такой вариант никакого отношения не имеет.

Худеем по расписанию. Чем опасно интервальное голодание Может ли диета влиять на настроение?

Последователи данной идеи похудения утверждают, что с помощью этого метода можно избавиться от застарелых хронических заболеваний, нарастить мышечную массу (в связи с чем такой вариант нередко используют бодибилдеры), стабилизировать вес. При этом такой вариант борьбы с лишним весом называют более эффективным, чем все остальные диеты.

По сути, это специальное ограничение времени приемов пищи. При составлении своего рациона и меню надо создавать периоды, когда есть нельзя, а можно только пить воду. Причем такие интервалы могут быть довольно продолжительными: от 12 до 36 часов. Есть допускается — в стандартном варианте — только в течение 8 часов в сутки, в которые и следует уместить все приемы пищи. В связи с этим в интервальном голодании преимущественно применяется трехразовая система питания. Расклад по времени может быть разнообразными в зависимости от графика работы, образа жизни и просто индивидуальных предпочтений.

Врачи же уверены, что такой вариант имеет право на жизнь, но при строгом соблюдении ряда условий. Что надо знать об интервальном голодании, чтобы не навредить своему здоровью, «АиФ» рассказала врач-эндокринолог Тамара ГЕЛАШВИЛИ.

Прежде чем говорить об интервальном голодании, стоит отметить, что к данной методике следует прибегать только под руководством врача, она имеет противопоказания.

Худеем по расписанию. Чем опасно интервальное голодание
Самые опасные диеты. Почему стремление похудеть может закончиться раком
Подробнее

Суть такой схемы питания заключается в том, что принимать пищу разрешено только в определенное время. В остальное время — вода и (в исключительных случаях) овощные и фруктовые соки. Сутки или неделю делят на два временных промежутка. В один промежуток можно есть всё. В другой — нельзя ничего, кроме питья. В зависимости от того, как соотносятся эти временные промежутки, интервальное голодание разделяют на несколько видов. Это может быть или 16 часов голодания и 8 часов для приема пищи, или в соотношении 14/10, или 5 дней в неделю можно есть что угодно, а 2 дня — максимально себя ограничивать, употребляя не более 500 ккал в день. Есть и более радикальный вариант: суточное голодание между приемами пищи.

Самый очевидный эффект от интервального голодания — это потеря веса вследствие употребления меньшего количества калорий. Кроме того, повышается чувствительность организма к инсулину, что вызывает снижение уровня этого гормона в крови. Это, в свою очередь, заставляет организм перерабатывать в энергию жировые отложения. Существуют исследования, которые подтверждают рост в организме новых нервных клеток, то есть в результате такой схемы питания улучшается работа мозга.

Худеем по расписанию. Чем опасно интервальное голодание Больше не XХL. Звезды, которые резко похорошели

Несмотря на огромное количество видов интервального голодания, наибольший результат приносит только так называемое «сухое» голодание, то есть отказ не только от пищи, но и от жидкости.

Суть «сухого» голодания заключается в том, что организм начинает испытывать стресс, переставая получать питание. Это, в свою очередь, является пусковым механизмом для достижения основного целебного эффекта данной диеты: аутофагии. Аутофагия — естественный процесс, происходящий в человеческом организме на клеточном уровне. Он позволяет снизить риски возникновения некоторых заболеваний и продлевает жизнь. Это процесс, посредством которого клетки разрушают и перерабатывают свои компоненты, чтобы получить дополнительный источник энергии. Так они избавляются от поврежденных белков и борются с негативными последствиями старения организма.

Грамотное проведение «сухого голодания» позволяет:

  • повысить иммунитет и стрессоустойчивость;
  • очистить организм;
  • замедлить клеточное старение.

Для достижения положительного эффекта необходимо согласовывать рацион и учитывать точное время проведения голодания. В противном случае можно получить обратный эффект.

Прежде чем начинать менять свой рацион и прибегать к определенным видам голодания, в любом случае необходимо обратиться к врачу для исключения противопоказаний.

Худеем по расписанию. Чем опасно интервальное голодание
Минус килограммы, плюс камни и подагра. Чем опасны модные диеты?
Подробнее

Риски диеты

Конечно же, обязательно надо учитывать и риски. Так, например, свои исследования по данному варианту избавления от лишних килограммов опубликовала Национальная служба здравоохранения Великобритании. Ее специалисты уверены, что такой способ не подходит для детей, беременных и кормящих дам, людей с нарушениями пищевого поведения, тех, у кого есть желчнокаменная болезнь и т. д.

По данным британских медиков, из-за недостатка пищи начинается сбой в выработке желудочной кислоты: ее становится меньше. А она необходима не только для переваривания пищи, но и для уничтожения бактерий. Кроме того, есть и обратная ситуация, когда мысли о еде приводят к повышенной секреции кислоты, что в будущем может вызвать развитие гастритов и язв. На фоне обезвоживания могут развиваться головные боли, потеря энергии, снижение концентрации внимания. Именно поэтому крайне важно проводить такую диету под наблюдением врача, чтобы вовремя принять меры безопасности.

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно статистике, 19% худеющих на диетах могут удержать полученный вес, 34% после ограничений в питании полнеют, а на 47% диеты не сказываются никак. Но при этом...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
У хірургіі дробязяў не бывае
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика