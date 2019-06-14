Худеем по расписанию. Чем опасно интервальное голодание

Источник материала: Аргументы и факты

Один из популярных сегодня вариантов — интервальное голодание. Его адепты уверены, что, если делить время приема пищи на определенные промежутки, которые можно уменьшать или увеличивать, процесс избавления от лишних килограммов пойдет значительно быстрее и эффективнее.

Суть диеты

Интервальное голодание имеет много синонимов: периодическое, цикличное, прерывистое и т. д. Тут важно понимать, что к лечебному голоданию, которое эпизодически предлагает официальная медицина, такой вариант никакого отношения не имеет.

Последователи данной идеи похудения утверждают, что с помощью этого метода можно избавиться от застарелых хронических заболеваний, нарастить мышечную массу (в связи с чем такой вариант нередко используют бодибилдеры), стабилизировать вес. При этом такой вариант борьбы с лишним весом называют более эффективным, чем все остальные диеты.

По сути, это специальное ограничение времени приемов пищи. При составлении своего рациона и меню надо создавать периоды, когда есть нельзя, а можно только пить воду. Причем такие интервалы могут быть довольно продолжительными: от 12 до 36 часов. Есть допускается — в стандартном варианте — только в течение 8 часов в сутки, в которые и следует уместить все приемы пищи. В связи с этим в интервальном голодании преимущественно применяется трехразовая система питания. Расклад по времени может быть разнообразными в зависимости от графика работы, образа жизни и просто индивидуальных предпочтений.

Врачи же уверены, что такой вариант имеет право на жизнь, но при строгом соблюдении ряда условий. Что надо знать об интервальном голодании, чтобы не навредить своему здоровью, «АиФ» рассказала врач-эндокринолог Тамара ГЕЛАШВИЛИ.

Прежде чем говорить об интервальном голодании, стоит отметить, что к данной методике следует прибегать только под руководством врача, она имеет противопоказания.



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Суть такой схемы питания заключается в том, что принимать пищу разрешено только в определенное время. В остальное время — вода и (в исключительных случаях) овощные и фруктовые соки. Сутки или неделю делят на два временных промежутка. В один промежуток можно есть всё. В другой — нельзя ничего, кроме питья. В зависимости от того, как соотносятся эти временные промежутки, интервальное голодание разделяют на несколько видов. Это может быть или 16 часов голодания и 8 часов для приема пищи, или в соотношении 14/10, или 5 дней в неделю можно есть что угодно, а 2 дня — максимально себя ограничивать, употребляя не более 500 ккал в день. Есть и более радикальный вариант: суточное голодание между приемами пищи.

Самый очевидный эффект от интервального голодания — это потеря веса вследствие употребления меньшего количества калорий. Кроме того, повышается чувствительность организма к инсулину, что вызывает снижение уровня этого гормона в крови. Это, в свою очередь, заставляет организм перерабатывать в энергию жировые отложения. Существуют исследования, которые подтверждают рост в организме новых нервных клеток, то есть в результате такой схемы питания улучшается работа мозга.

Несмотря на огромное количество видов интервального голодания, наибольший результат приносит только так называемое «сухое» голодание, то есть отказ не только от пищи, но и от жидкости.

Суть «сухого» голодания заключается в том, что организм начинает испытывать стресс, переставая получать питание. Это, в свою очередь, является пусковым механизмом для достижения основного целебного эффекта данной диеты: аутофагии. Аутофагия — естественный процесс, происходящий в человеческом организме на клеточном уровне. Он позволяет снизить риски возникновения некоторых заболеваний и продлевает жизнь. Это процесс, посредством которого клетки разрушают и перерабатывают свои компоненты, чтобы получить дополнительный источник энергии. Так они избавляются от поврежденных белков и борются с негативными последствиями старения организма.

Грамотное проведение «сухого голодания» позволяет:

повысить иммунитет и стрессоустойчивость;

очистить организм;

замедлить клеточное старение.

Для достижения положительного эффекта необходимо согласовывать рацион и учитывать точное время проведения голодания. В противном случае можно получить обратный эффект.

Прежде чем начинать менять свой рацион и прибегать к определенным видам голодания, в любом случае необходимо обратиться к врачу для исключения противопоказаний.



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Риски диеты

Конечно же, обязательно надо учитывать и риски. Так, например, свои исследования по данному варианту избавления от лишних килограммов опубликовала Национальная служба здравоохранения Великобритании. Ее специалисты уверены, что такой способ не подходит для детей, беременных и кормящих дам, людей с нарушениями пищевого поведения, тех, у кого есть желчнокаменная болезнь и т. д.

По данным британских медиков, из-за недостатка пищи начинается сбой в выработке желудочной кислоты: ее становится меньше. А она необходима не только для переваривания пищи, но и для уничтожения бактерий. Кроме того, есть и обратная ситуация, когда мысли о еде приводят к повышенной секреции кислоты, что в будущем может вызвать развитие гастритов и язв. На фоне обезвоживания могут развиваться головные боли, потеря энергии, снижение концентрации внимания. Именно поэтому крайне важно проводить такую диету под наблюдением врача, чтобы вовремя принять меры безопасности.