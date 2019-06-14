Рядом с нами с первых дней жизни. В Гродно прошел торжественный вечер в честь Дня медицинских работников

Источник материала: Ивьевский край

Поздравления с профессиональным праздником и слова благодарности в адрес сотрудников различных подразделений медицинской отрасли, лучших медиков со всех регионов области звучали сегодня со сцены Гродненского государственного медуниверситета – альма-матер для многих врачей, как сидящих в зале, так и работающих во многих уголках Беларуси.

День медицинского работника – это праздник врачей, фельдшеров, медсестер, младшего медицинского персонала, всех тех, кто посвятил свою жизнь благородному делу – заботе о здоровье человека с первого дня его жизни.

Лечить людей – это призвание, особое служение на благо общества. Об этом говорил заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, приветствуя собравшихся, а в их лице всех медицинских работников Гродненщины:





- Успешность страны во многом определяет здоровая нация. В свою очередь здоровье людей зависит от профессионализма медицинских работников и доступности медицинской помощи. На Гродненщине сделано многое, чтобы такая помощь была на высшем уровне. Высок и авторитет медицинских работников, их ценят и говорят спасибо за профессионализм, душевное отношение к людям.











Нынешний год для медицины области проходит под знаком сразу нескольких юбилейных дат – 100-летия национального здравоохранения Беларуси и 75-летия областной структуры здравоохранения. Как и положено юбиляру, медицинская сфера области принимает щедрые подарки в виде реализации крупных проектов. Сегодня на слуху они даже у тех, кто не связан с медицинской сферой профессионально. Так, в Гродно создается университетская клиника, планируется начать работы по реконструкции комплекса зданий городской больницы №3 под областной онкологический диспансер, а все районы вслед за лечебными учреждениями областного центра продолжат проект «Заботливая поликлиника».





– Каждый год улучшается материально-техническая база больниц и поликлиник и сегодня в наших лечебных учреждениях есть все, чтобы оказать квалифицированную врачебную помощь. Но главный потенциал всегда кроется в людях – тех, к кому день за днем жители области обращаются за помощью, – отметила начальник главного управления здравоохранения облисполкома Елена Кроткова и пожелала медработника области благополучия и новых профессиональных достижений.

Много приятных слов звучало в адрес медицинских работников от председателя областного Совета депутатов Игоря Жука, начальника УКГБ по Гродненской области Александра Неверовского, прокурора Гродненской области Виктора Корзуна, председателя КГК Гродненской области Анатолия Дорожко, председателя областного объединения профсоюзов Ромуальда Юровского, заместителя председателя горисполкома Зои Кулеши.









В центре внимания в праздничный день по традиции были лучшие из лучших. Работникам отрасли, которые внесли значительный вклад в развитие здравоохранения, внедрили в практическую деятельность современные технологии оказания медицинской помощи, вручили Почетные грамоты и благодарности областного исполнительного комитета и областного Совета депутатов, Гродненского горисполкома и Гродненского городского Совета депутатов, другие награды.





Приветствовал зал и тех, кто удостоен Почетной грамоты Министерства здравоохранения Беларуси. Знаком «Отличник здравоохранения» отмечены заместитель главврача областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Анжела Воробей, проректор по лечебной работе медуниверситета Виталий Шишко и доцент второй кафедры детских болезней медуниверситета Алина Пальцева, а также заведующие аптеками Гродненского РУП «Фармация»: № 32 в деревне Ваверка Лидского района Галина Егорова и центральной районной аптекой № 10 Мостовского района Людмила Пецевич.





На торжестве чествовали победителей областного этапа конкурса «Врач года Республики Беларусь». Лучшими в области признаны заведующая отделением профилактики Гродненской центральной городской поликлиники Юлия Рожко, врач-педиатр Лидской ЦРБ Элла Рында, врач-хирург Ошмянской ЦРБ Александр Левандовский, врач-акушер-гинеколог гинекологического отделения Гродненской городской клинической больницы № 4 Василий Евсиевич и врач общей практики городской поликлиники № 1 в Гродно Людмила Урбанович.

Музыкальные поздравления медработникам Гродненщины накануне профессионального праздника адресовали не только творческие коллективы города, но и столичная гостья – на сцены медуниверситета выступила Алена Ланская.

Виталий Шишко, проректор по лечебной работе медуниверситета:

– День медицинских работников – праздник, который объединяет всех, кто выбрал путь помощи людям. Пожалуй, это один из самых важных для нас праздников. В больницах и поликлиниках все равны и работают на одно общее дело. Приятно в этот день получить и столь высокую награду – «Знак отличника здравоохранения». Это высокая оценка не только моей работы, но и всех, кто участвует в реализации важных и значимых проектов на благо людей. Один из таких проектов – университетская клиника. Конечно, предстоит еще большой объем работы, но подготовительный этап уже позади. Думаю, что эта награда – оценка проделанной работы именно на подготовительном этапе. Искренне хочу поздравить коллег с Днем медицинского работника и пожелать здоровья, уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех начинаниях.

Анжела Воробей, заместитель главврача областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

– Работа медицинских работников непростая – они всегда на передовой. Конечно, у врачей-эпидемиологов своя специфика работы – на первом плане у нас профилактика. Но труд каждого медицинского работника одинаково ценен. В профессиональный праздник было особенно приятно получить такую награду, как знак «Отличник здравоохранения». Хочется поблагодарить всех за теплую атмосферу праздника и поздравить от себя лично коллег – в первую очередь пожелать крепкого здоровья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности.













"ГП".