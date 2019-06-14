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Гродненские врачи провели реальную операцию с виртуальным участием коллег из Польши и Америки

14.06.2019 — Новости Здоровья | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Полная стерильность и аккуратно разложенные по местам медицинские инструменты, яркий свет прожекторов и… операция началась.

Причем в одно время началась не просто в разных странах, а на разных континентах. Специалисты Гродненской областной детской клинической больницы стали участниками онлайн-вебинара, который в буквальном смысле на сорок минут объединил врачей городов Гродно в Беларуси, Познани в Польше и Уилмингтона в Америке. Все они выполняли одну и ту же операцию, но по немного разным методикам. Познакомиться с различными подходами интересующийся специалист мог по всему миру. В режиме реального времени ход операций транслировался по сети. 
 
В Гродно под руководством заведующего отделением ортопедии и травматологии детской больницы, кандидата медицинских наук и главного внештатного специалиста по детской ортопедии и травматологии главного управления здравоохранения облисполкома Леонида Сычевского операция была успешно проведена десятилетней девочке. Практически с рождения регулярно она проходила лечение в областной клинической детской больнице по поводу врожденного вывиха бедра в тяжелой форме.
 
Гродненские врачи провели реальную операцию с виртуальным участием коллег из Польши и Америки
 
– Сохранилось остаточное явление – дисплазия, которая в дальнейшем неизбежно стала бы причиной ранних артрозов, – рассказал Леонид Сычевский. – Существует несколько видов операций для улучшения опорности бедра и формы вертлужной впадины. Девочке выполнили остеотомию Дега. В этом году как раз проходит пятидесятая годовщина, когда была разработана эта операция в одной из польских клиник в Познани. Одно время она была малоизвестна, но сегодня ее значение растет, поскольку это оперативное вмешательство решает сразу много вопросов в лечении патологии тазобедренных суставов. 
 
Гродненские врачи провели реальную операцию с виртуальным участием коллег из Польши и Америки
Гродненские врачи провели реальную операцию с виртуальным участием коллег из Польши и Америки
 
В Гродно постоянную прописку такие операции получили с 2008 года и символично, что первую из них провел как раз Леонид Сычевский – человек, который с детской больницей связан со дня открытия хирургического корпуса. На его трудовом пути было немало крутых виражей с точки зрения обогащения опытом зарубежных коллег. В 2001 году, например, больше года стажировки провел в одной университетских клиник Токио, которая входит в императорскую 12-ку. Знакомился с опытом польских и даже норвежских коллег. 
 
– Проведенная операция показана только в том случае, когда желаемого результата не приносит консервативное лечение. У нас был как раз такой случай, но в целом для Гродно это нечастый метод оперативного вмешательства. Во многом благодаря тому, что в диагностике проблем, связанных с тазобедренными суставами, первыми в Восточной Европе стали применять метод сонографии – УЗИ тазобедренных суставов – в начале 90-х годов, – продолжает Леонид Сычевский.
 
Гродненские врачи провели реальную операцию с виртуальным участием коллег из Польши и Америки
 
Во время вебинара в прямом эфире комментировали действия оперирующих хирургов трех стран и задавали вопросы профессора из Норвегии и Польши. Своего рода обучающий видеоурок заинтересованный зритель смотрел во всем мире и мог увидеть преимущества и особенности разных подходов к этому оперативному вмешательству.
 
Для гродненских врачей опыт проведения операции в таком формате стал первым, но не исключено, что будет продолжен. Под патронажем Европейского педиатрического ортопедо-травматологического общества они будут проводится регулярно, и, как заявлено на соответствующем сайте, трансляторами опыта в таких вебинарах будут ведущие клиницисты детской ортопедии. Гродно здесь упомянут вместе Мюнхеном, Санкт-Петербургом, Уилмингтоном, Познанью и Лондоном. И это вполне справедливо можно считать неофициальным признанием высокого уровня развития детской ортопедии в городе над Неманом. 

Гродненские врачи провели реальную операцию с виртуальным участием коллег из Польши и Америки
"ГП".
 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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Полная стерильность и аккуратно разложенные по местам медицинские инструменты, яркий свет прожекторов и… операция началась. Причем в одно время началась не...
 
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