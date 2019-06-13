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Горячий градус июня
14.06.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Установившийся летний зной продолжает удивлять температурными рекордами в различных регионах Беларуси. Многие такой погоде весьма рады. Но спасатели не перестают напоминать, что она опасна для человека. Жара может привести к тепловым перегреваниям, обезвоживанию организма, развитию солнечного и теплового удара, обострению сердечно-сосудистых заболеваний.
Легче перенести знойные летние дни помогут простые правила:
— старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Если это неизбежно, то защищайте голову шляпами и зонтиками;
— помните, что с 12.00 до 16.00 солнце наиболее активно. В это время желательно защищать все участки тела от попадания солнечных лучей. Используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы;
— не употребляйте алкоголь — в жару его действие на организм многократно усиливается;
— старайтесь употреблять больше жидкости;
— не покупайте продукты с рук — при высокой температуре бактерии размножаются очень быстро, что при неправильном хранении продуктов может привести к тяжелым отравлениям;
— не используйте декоративную косметику вообще или сведите ее использование к минимуму: наша кожа в жару усиленно дышит и потеет, тем самым снижая температуру нашего тела. Закупорка пор может привести к перегреву;
— не занимайтесь активным спортом при температуре выше 25°С;
— помните, что особому риску в жаркую погоду подвергаются дети и пожилые люди;
— старайтесь сохранять эмоциональное спокойствие, так как любое перевозбуждение усиливает риск возникновения теплового или солнечного удара.
Вороновский РОЧС.
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Установившийся летний зной продолжает удивлять температурными рекордами в различных регионах Беларуси. Многие такой погоде весьма рады. Но спасатели не...
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