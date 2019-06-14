Безвозмездная кровь для всех: в Гродно прошёл Международный день донора

Источник материала: Вороновская газета





Всемирный день донора крови празднуют каждый год 14 июня.

Дата выбрана для праздника непростая: в этот день родился Карл Ландштайнер, ученый и Нобелевский лауреат, открывший в начале XX века группы крови. Благодаря ему и появилась такое направление в медицине, как трансфузиология – наука о переливании крови.

Беларусь – одна из 192 стран, где отмечают День донора. Сегодня во всей республике любой желающий мог прийти и безвозмездно сдать кровь, которая может спасти чью-то жизнь.





– День донора в Республике Беларусь отмечают с 2005 года. Всемирная организация здравоохранения ещё тогда в своей резолюции рекомендовала всем странам-участницам к 2020 году перейти на безвозмездное донорство,– рассказывает врач-трансфузиолог отделения комплектования донорских кадров УЗ «Гродненская областная станция переливания крови», главный внештатный специалист по службе крови ГУЗ Гродненского облисполкома Юрий Громак. – Добровольная сдача крови считается более безопасной: люди, которые решили стать донорами осознанно, не скрывают никаких заболеваний и относятся к этому более ответственно. Им свойственно вести здоровый образ жизни, правильно питаться, они избегают нежелательных половых контактов.

Желающие сдать кровь могут обратиться непосредственно на станцию или позвонить в регистратуру. Для этого необходимо иметь выписку от участкового врача о состоянии здоровья, перенесенных заболеваниях, оперативных вмешательствах, результаты флюорографии легких. Для женщин также необходимо иметь при себе результаты осмотра гинеколога. Далее предложат дату, когда потенциальный донор может прийти на сдачу крови. Также по телефону вам объяснят, как донор должен готовиться к кровосдаче.





– Самый главный компонент – это регулярное и правильное питание. Чтобы поддерживать надлежащий уровень гемоглобина, необходимо употреблять в пищу продукты с высоким содержанием железа. Это говядина, печень, гречневая крупа, ржаной хлеб, кислые сорта яблок. Курица со свининой, которую вы будете заедать картошкой, вам, к сожалению, гемоглобин не поднимут, – разъясняет Юрий Громак.

В назначенный день донор приходит на станцию переливания крови с паспортом. Предварительно каждый сдаёт кровь на общий анализ крови и на биохимию.





– В основном эти анализы нужны нам для выявления самых опасных болезней, которые передаются от человека к человеку через кровь: вируса иммунодефицита человека, гепатита А, гепатита В и сифилиса. Затем будущий донор проходит короткое медобследование у врача, и уже по совокупности результатов обследования и анализов мы принимаем решение – подходит ли желающий для сдачи крови.

– Если вы хотите сдать кровь ещё раз, то согласно инструкции мы можем вас принять только через два месяца, – разъясняет Юрий Аркадьевич. – Мужчины за год имеют право сдавать кровь до пяти раз, женщинам – до четырех раз включительно.









Наиболее распространёнными в Гродненском регионе являются первая и вторая группа крови, самой редкой – четвёртая. Порядка 78% из всех людей имеют положительный резус-фактор, все остальные – отрицательный. Нетрудно предположить, что самой редкой группой крови является четвертая отрицательная. Впрочем, пациенты, которым требуется подобная группа крови, встречаются довольно редко, но и для них всегда найдётся необходимый донорский материал.

– На станции переливания крови всегда есть неснижаемый запас компонентов крови. Красные пакеты с эритроцитами хранятся от 21 до 41-43 суток, плазма крови, то есть жидкая её часть, хранится по-другому: она замораживается и может находится в запасе даже год или два. Правда, перед тем, как её можно будет использовать для трансфузии, плазма находится на карантине порядка трёх месяцев. Мы этого делаем для того, чтобы окончательно убрать риск инфицирования реципиентов.

Если же донорская кровь необходима немедленно в каких-либо экстренных случаях, то учреждения здравоохранения или ищут подходящий донорский материал в своих резервах крови (а они есть в каждом учреждении), либообращаются к нам. Отделение хранения и распределения нашей станции работает круглые сутки.

После того, как все желающие стать донорами совершили свой дар, возле Гродненской областной станции переливания крови прошел праздничный концерт с участием вокальных и танцевальных коллективов образовательных медицинских учреждений.











Виктор МОХАНЬ

Фото: автора https://grodnonews.by/