Вызывает аллергию и ломает технику? Правда и мифы о тополином пухе

Источник материала: Аргументы и факты

№1. Пух — это цветы тополя.

Миф. Это не цветы, а семена. Они такие пушистые, чтобы ветер мог разносить их как можно дальше, — так же природа устроила одуванчики.

№2. Пух есть только у тополей женского пола.

Правда, но не вполне. Раньше озеленители действительно думали, что, высаживая только «мужские» растения, смогут уберечь всех от пуха, но оказалось, что деревья могут менять пол с возрастом, особенно после обрезки. Поэтому «мужчины» без пуха легко превращаются в «пушистых тополих».

№3. Раньше в городах тополей (и пуха) не было вообще.

Относительная правда. Тополя стали появляться в российских городах в 1950-е гг., ими засаживали районы с активной застройкой. Дело в том, что тополя производят рекордное количество кислорода — одно дерево в сутки выделяет его столько же, сколько 8 лип, 6 дубов, 5 клёнов, 13 елей.

№4. Если тополя обрезать, то они не будут «пушить».

Правда. Если ухаживать за деревьями и обрезать каждое внимательно, ликвидируя почки, такой проблемы не будет — но делать это в масштабе городов затруднительно.

№5. Пух вызывает аллергию.

Миф. Комментирует врач-терапевт высшей категории Ольга СААКЯН:

— Сам пух не вызывает аллергию, но является переносчиком аллергенной пыльцы других растений. Кроме того, он вызывает физическое раздражение: щекотит слизистые, вызывает раздражение глаз, чиханье и т. д.

№6. Пух нельзя пылесосить — он выводит из строя технику.

Отчасти это правда. Комментирует владелец сервиса по ремонту бытовой техники Руслан СТОЯНОВ:

— От тополиного пуха эффективнее всего влажная уборка — тогда он намокает и сжимается. Засасывать автомобильным пылесосом или роботом-пылесосом большие объёмы пуха не стоит — он может забить фильтры устройств. Точно так же от тополиного пуха могут выйти из строя сигвеи и гироскутеры.